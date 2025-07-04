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Doğu Anadolu'da yaz ortasında etkili olan soğuk hava kışı aratmadı: Sobalar yakıldı
Doğu Anadolu'da yaz ortasında etkili olan soğuk hava kışı aratmadı: Sobalar yakıldı
Sputnik Türkiye
Erzurum, Kars ve Ardahan'da temmuz ayında etkili olan soğuk hava kış mevsimini aratmadı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta boyunca aralıklarla sağanak ve soğuk... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, ardahan, kars, erzurum
фото, fotoğraf, fotoğraf, ardahan, kars, erzurum

Doğu Anadolu'da yaz ortasında etkili olan soğuk hava kışı aratmadı: Sobalar yakıldı

16:30 04.07.2025
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Erzurum, Kars ve Ardahan'da temmuz ayında etkili olan soğuk hava kış mevsimini aratmadı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde hafta boyunca aralıklarla sağanak ve soğuk hava etkili oluyor.
© AA / Hüseyin Demirci

Erzurum, Kars ve Ardahan'da temmuz ayında etkili olan soğuk hava kış mevsimini aratmadı. Kars'ta bazı kahvehane işletmecileri soba yaktı.

Erzurum, Kars ve Ardahan&#x27;da temmuz ayında etkili olan soğuk hava kış mevsimini aratmadı. Kars&#x27;ta bazı kahvehane işletmecileri soba yaktı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Hüseyin Demirci

Erzurum, Kars ve Ardahan'da temmuz ayında etkili olan soğuk hava kış mevsimini aratmadı. Kars'ta bazı kahvehane işletmecileri soba yaktı.

© AA / Hüseyin Demirci

Meteoroloji verilerine göre, gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 7, Erzurum'da ise 9 derece ölçüldü.

Meteoroloji verilerine göre, gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars&#x27;ta 7, Erzurum&#x27;da ise 9 derece ölçüldü. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Hüseyin Demirci

Meteoroloji verilerine göre, gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 7, Erzurum'da ise 9 derece ölçüldü.

© AA / Günay Nuh

Yaz ortasında adeta kış mevsiminin yaşandığı üç ilde, vatandaşların çoğu üşümemek için kalın kıyafetlerini giydi.

Yaz ortasında adeta kış mevsiminin yaşandığı üç ilde, vatandaşların çoğu üşümemek için kalın kıyafetlerini giydi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Günay Nuh

Yaz ortasında adeta kış mevsiminin yaşandığı üç ilde, vatandaşların çoğu üşümemek için kalın kıyafetlerini giydi.

© AA / Tevhid Furkan Nehri

Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da Palandöken Dağı'nın zirveleri sisle kaplandı, Kars'ta bazı kahvehane işletmecileri soba yaktı.

Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum&#x27;da Palandöken Dağı&#x27;nın zirveleri sisle kaplandı, Kars&#x27;ta bazı kahvehane işletmecileri soba yaktı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Tevhid Furkan Nehri

Soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da Palandöken Dağı'nın zirveleri sisle kaplandı, Kars'ta bazı kahvehane işletmecileri soba yaktı.

© AA / Günay Nuh

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kahvehane işleten İsmail Alkan, ilçede soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Batıda millet denize giriyor, biz halen burada Sarıkamış'ta soba yakıyoruz. Temmuz ayında ilk defa böyle soğuk hava görüyorum." dedi.

Kars&#x27;ın Sarıkamış ilçesinde kahvehane işleten İsmail Alkan, ilçede soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, &quot;Batıda millet denize giriyor, biz halen burada Sarıkamış&#x27;ta soba yakıyoruz. Temmuz ayında ilk defa böyle soğuk hava görüyorum.&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Günay Nuh

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kahvehane işleten İsmail Alkan, ilçede soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Batıda millet denize giriyor, biz halen burada Sarıkamış'ta soba yakıyoruz. Temmuz ayında ilk defa böyle soğuk hava görüyorum." dedi.

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