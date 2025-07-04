Doğu Anadolu'da yaz ortasında etkili olan soğuk hava kışı aratmadı: Sobalar yakıldı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kahvehane işleten İsmail Alkan, ilçede soğuk havanın etkili olduğunu belirterek, "Batıda millet denize giriyor, biz halen burada Sarıkamış'ta soba yakıyoruz. Temmuz ayında ilk defa böyle soğuk hava görüyorum." dedi.