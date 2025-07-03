https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/luganskin-merkezinde-patlama-meydana-geldi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-3-kisi-yaralandi-1097568756.html

Lugansk’ın merkezinde patlama meydana geldi: Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Lugansk’ın merkezinde patlama meydana geldi: Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın bu yakınlarda tamamen kurtarıldığını açıklayan Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lugansk kentinin merkezinde patlama meydana geldiği, bir kişinin... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T13:59+0300

2025-07-03T13:59+0300

2025-07-03T13:59+0300

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Güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Lugansk’ın merkezinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Bölge yönetimi, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.Patlama, Potok (Akım) Harekatı'na adanmış bir serginin açılışının yapıldığı yerel tarih müzesinin yakınında meydana geldi.Potok HarekatıPotok Harekatı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ele geçirdiği Suсa’nın ve Kursk Bölgesi’nin neredeyse tamamının kurtuluşunun başlangıcı olmuştu. Dillere destan operasyon kapsamında doğalgaz boru hattının içinden geçerek Ukraynalı oluşumların arkasına geçen Rus askerler, Suca’nın sanayi bölgesini kontrol altına almıştı.Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Gönüllü Birliği’ne bağlı ‘Gaziler’ keşif ve taarruz tugayı ile ‘Doğu’ taarruz tugayı, 11. Hava İndirme Tugayı ve 72. Motorize Tüfek Tugayı’na bağlı birlikler ile ‘Ahmat’ özel hareket kuvvetleri ‘Aida’ ekibi ile birlikte bir manevra gerçekleştirmiş, doğalgaz boru hattının içinden geçerek Ukraynalı oluşumların arkasına geçen Rus askerler, Suca’nın sanayi bölgesini kontrol altına almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dogalgaz-boru-hattinin-icinden-gectiler-suca-sanayi-bolgesi-rus-askerlerin-kontrolunde-1094388711.html

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