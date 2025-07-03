https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/luganskin-merkezinde-patlama-meydana-geldi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-3-kisi-yaralandi-1097568756.html
Lugansk’ın merkezinde patlama meydana geldi: Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Lugansk’ın merkezinde patlama meydana geldi: Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın bu yakınlarda tamamen kurtarıldığını açıklayan Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lugansk kentinin merkezinde patlama meydana geldiği, bir kişinin... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T13:59+0300
2025-07-03T13:59+0300
2025-07-03T13:59+0300
dünya
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lugansk
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rusya silahlı kuvvetleri
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Güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Lugansk’ın merkezinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Bölge yönetimi, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.Patlama, Potok (Akım) Harekatı'na adanmış bir serginin açılışının yapıldığı yerel tarih müzesinin yakınında meydana geldi.Potok HarekatıPotok Harekatı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ele geçirdiği Suсa’nın ve Kursk Bölgesi’nin neredeyse tamamının kurtuluşunun başlangıcı olmuştu. Dillere destan operasyon kapsamında doğalgaz boru hattının içinden geçerek Ukraynalı oluşumların arkasına geçen Rus askerler, Suca’nın sanayi bölgesini kontrol altına almıştı.Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Gönüllü Birliği’ne bağlı ‘Gaziler’ keşif ve taarruz tugayı ile ‘Doğu’ taarruz tugayı, 11. Hava İndirme Tugayı ve 72. Motorize Tüfek Tugayı’na bağlı birlikler ile ‘Ahmat’ özel hareket kuvvetleri ‘Aida’ ekibi ile birlikte bir manevra gerçekleştirmiş, doğalgaz boru hattının içinden geçerek Ukraynalı oluşumların arkasına geçen Rus askerler, Suca’nın sanayi bölgesini kontrol altına almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/dogalgaz-boru-hattinin-icinden-gectiler-suca-sanayi-bolgesi-rus-askerlerin-kontrolunde-1094388711.html
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rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, patlama, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, kursk bölgesi
rusya, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk, patlama, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk, kursk bölgesi
Lugansk’ın merkezinde patlama meydana geldi: Bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Rusya’nın bu yakınlarda tamamen kurtarıldığını açıklayan Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lugansk kentinin merkezinde patlama meydana geldiği, bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Güvenlik güçlerinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Lugansk’ın merkezinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Bölge yönetimi, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Patlama, Potok (Akım) Harekatı'na adanmış bir serginin açılışının yapıldığı yerel tarih müzesinin yakınında meydana geldi.
Potok Harekatı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ele geçirdiği Suсa’nın ve Kursk Bölgesi’nin neredeyse tamamının kurtuluşunun başlangıcı olmuştu. Dillere destan operasyon kapsamında doğalgaz boru hattının içinden geçerek Ukraynalı oluşumların arkasına geçen Rus askerler, Suca’nın sanayi bölgesini kontrol altına almıştı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Gönüllü Birliği’ne bağlı ‘Gaziler’ keşif ve taarruz tugayı ile ‘Doğu’ taarruz tugayı, 11. Hava İndirme Tugayı ve 72. Motorize Tüfek Tugayı’na bağlı birlikler ile ‘Ahmat’ özel hareket kuvvetleri ‘Aida’ ekibi ile birlikte bir manevra gerçekleştirmiş, doğalgaz boru hattının içinden geçerek Ukraynalı oluşumların arkasına geçen Rus askerler, Suca’nın sanayi bölgesini kontrol altına almıştı.