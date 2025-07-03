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Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD. saat 01.23'de Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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Erzurum Köprüköy'de saat 01.23'de bir deprem kaydedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4 olarak açıkladı. Derinlik bilgisi ise AFAD tarafından 6.89 kilometre, Kandilli Rasathanesi tarafından da 1.6 kilometre olarak ölçüldü.Depreme ilişkin olumsuz bir durum henüz bildirilmedi.
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deprem, son dakika, erzurum
deprem, son dakika, erzurum

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

01:32 03.07.2025 (güncellendi: 02:21 03.07.2025)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AA
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AFAD. saat 01.23'de Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyururken, derinliğin 1.6 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.
Erzurum Köprüköy'de saat 01.23'de bir deprem kaydedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4 olarak açıkladı.
Derinlik bilgisi ise AFAD tarafından 6.89 kilometre, Kandilli Rasathanesi tarafından da 1.6 kilometre olarak ölçüldü.
Depreme ilişkin olumsuz bir durum henüz bildirilmedi.
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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