https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/erzurumda-39-buyuklugunde-deprem--1097542758.html

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD. saat 01.23'de Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

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Erzurum Köprüköy'de saat 01.23'de bir deprem kaydedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4 olarak açıkladı. Derinlik bilgisi ise AFAD tarafından 6.89 kilometre, Kandilli Rasathanesi tarafından da 1.6 kilometre olarak ölçüldü.Depreme ilişkin olumsuz bir durum henüz bildirilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/erzurumda-39-buyuklugunde-deprem--1097542758.html

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deprem, son dakika, erzurum