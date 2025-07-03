https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/erzurumda-39-buyuklugunde-deprem--1097542758.html
Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD. saat 01.23'de Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T01:32+0300
2025-07-03T01:32+0300
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Erzurum Köprüköy'de saat 01.23'de bir deprem kaydedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4 olarak açıkladı. Derinlik bilgisi ise AFAD tarafından 6.89 kilometre, Kandilli Rasathanesi tarafından da 1.6 kilometre olarak ölçüldü.Depreme ilişkin olumsuz bir durum henüz bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/erzurumda-39-buyuklugunde-deprem--1097542758.html
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deprem, son dakika, erzurum
deprem, son dakika, erzurum
Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
01:32 03.07.2025 (güncellendi: 02:21 03.07.2025)
AFAD. saat 01.23'de Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyururken, derinliğin 1.6 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.
Erzurum Köprüköy'de saat 01.23'de bir deprem kaydedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9, Kandilli Rasathanesi ise 4 olarak açıkladı.
Derinlik bilgisi ise AFAD tarafından 6.89 kilometre, Kandilli Rasathanesi tarafından da 1.6 kilometre olarak ölçüldü.
Depreme ilişkin olumsuz bir durum henüz bildirilmedi.