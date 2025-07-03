https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/dunya-sampiyonu-tugba-tekin-hayatini-kaybetti-1097583021.html
Dünya şampiyonu Tuğba Tekin hayatını kaybetti
Dünya şampiyonu Tuğba Tekin hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Alp disiplini kayakta dünya şampiyonu olan özel sporcu Tuğba Tekin, 34 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Tekin’in vefatını... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T20:50+0300
2025-07-03T20:50+0300
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, dünya şampiyonu Tuğba Tekin’in vefatını duyurdu.Sosyal medya hesabından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, "Dünya şampiyonu özel sporcumuz Tuğba Tekin’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume sporcumuza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" paylaşımında bulundu.Tuğba Tekin kimdir?Alp disiplini kayakta dünya şampiyonu olan ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesinde yarışan özel bir sporcu olan Tuğba Tekin, 2013 ve 2017 yıllarında Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) tarafından düzenlenen Dünya Kayak Şampiyonası Alp Disiplini Süper G yarışlarında bayanlar kategorisinde birincilik elde ederek dünya şampiyonu olmuştu. Ayrıca, 2012 yılında Erzurum’da düzenlenen alp disiplini slalom yarışlarında gümüş madalya kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240310/alman-turistlerle-kayak-yapan-rehber-kadin-oldu-uzerine-kar-kutlesi-dustu-1081568620.html
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Dünya şampiyonu Tuğba Tekin hayatını kaybetti
20:50 03.07.2025 (güncellendi: 20:51 03.07.2025)
Alp disiplini kayakta dünya şampiyonu olan özel sporcu Tuğba Tekin, 34 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Tekin’in vefatını derin bir üzüntüyle duyurdu. Tuğba Tekin, 2013 ve 2017 yıllarında dünya şampiyonluğu kazanmıştı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, dünya şampiyonu Tuğba Tekin’in vefatını duyurdu.
Sosyal medya hesabından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, "Dünya şampiyonu özel sporcumuz Tuğba Tekin’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume sporcumuza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz" paylaşımında bulundu.
Alp disiplini kayakta dünya şampiyonu olan ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) bünyesinde yarışan özel bir sporcu olan Tuğba Tekin, 2013 ve 2017 yıllarında Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) tarafından düzenlenen Dünya Kayak Şampiyonası Alp Disiplini Süper G yarışlarında bayanlar kategorisinde birincilik elde ederek dünya şampiyonu olmuştu. Ayrıca, 2012 yılında Erzurum’da düzenlenen alp disiplini slalom yarışlarında gümüş madalya kazanmıştı.