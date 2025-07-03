Orman Mühendisleri Odası Başkanı Türkyılmaz: Yangın söndürmede insan gücü açığı var

“Türkiye’nin yüzde 30’luk kısmı ormanlarla kaplı. Buradaki yangınlarla mücadele, ormanların sürdürülebilirliğini yönetme yetkisi de devletimiz tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne tanımlanmış. Son yıllardaki orman yangınlarının birinci nirengi noktası kırsal alan yangınları ile başlıyor. 2025’in 6 ayının toplamına baktığımızda 2 bin 752 tane yangın çıkmış. Bunun sadece bin 179’u ormanlarda oluşmuş, bin 573’ü kırsal alanda oluşmuş. Yüzde 10’luk kısım ile yüzde 60’lık kırsal kısımdan sorumlu olması gereken birim belediyelerdir. Çıkan yangınlarda tek muhatap Orman Genel Müdürlüğü’ymüş gibi suçlama, eleştiri bu üzere yapılıyor. Hal böyle iken belediyeler zaten teşkilat yapıları gereği yüzde 10’luk iskân alanıyla alakalı ancak itfaiye teşkilatını oturtturmuş. O nedenle bu yüzde 60’lık yasal sorumlu olduğu alanda bir yangın müdahale ve mücadele teşkilat yapısı yok. Böyle olunca açık alan yangınlarında uzman olan orman teşkilatına bu yük yıkılıyor. Yüzde 30’u yönetme ile yetkili olan bir teşkilat Türkiye yüzölçümünün yüzde 90’ından sorumlu hale geliyor. Böyle olunca da yüzde 30’luk hava filonuz, kara ekipmanınız ve kara gücünüz yüzde 90’lık kısma yetemiyor. Biz ‘neden belediyeler müdahale etmiyor’ suçlaması yerine bu teşkilat yapılanması ile beraber belediyelerin itfaiyelerinin kırsal alan yangınlarını önleyemeyeceği, mücadele edemeyeceğini kabul ediyoruz. Ancak Orman Genel Müdürlüğü’nün de yüzde 30’luk kapasiteli ekibiyle yüzde 90’ı yönetemeyeceğini de kabul etmemiz gerekiyor.

Orman Teşkilatı yangınla mücadelede profesyonel bir teşkilattır. Kurulu kapasitesindeki insan kaynağından başlayarak, şimdilik yüzde 30’a yeten makine ekipmanı ve hava filosunun bu yüzde 90’a hitap eder şekilde takviye edilmesi gerekiyor. 2-3 kat kapasite artırılsın demiyorum. Orman Genel Müdürlüğü’nün kurulu kapasitesi yüzde 30 artırıldığında biz yüzde 90’lık alanı idare ederiz.“