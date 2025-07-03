Orman Mühendisleri Odası Başkanı Türkyılmaz: Yangın söndürmede insan gücü açığı var
‘Yangınla mücadele kadroları acilen artırılmalı’
“Türkiye’nin yüzde 30’luk kısmı ormanlarla kaplı. Buradaki yangınlarla mücadele, ormanların sürdürülebilirliğini yönetme yetkisi de devletimiz tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne tanımlanmış. Son yıllardaki orman yangınlarının birinci nirengi noktası kırsal alan yangınları ile başlıyor. 2025’in 6 ayının toplamına baktığımızda 2 bin 752 tane yangın çıkmış. Bunun sadece bin 179’u ormanlarda oluşmuş, bin 573’ü kırsal alanda oluşmuş. Yüzde 10’luk kısım ile yüzde 60’lık kırsal kısımdan sorumlu olması gereken birim belediyelerdir. Çıkan yangınlarda tek muhatap Orman Genel Müdürlüğü’ymüş gibi suçlama, eleştiri bu üzere yapılıyor. Hal böyle iken belediyeler zaten teşkilat yapıları gereği yüzde 10’luk iskân alanıyla alakalı ancak itfaiye teşkilatını oturtturmuş. O nedenle bu yüzde 60’lık yasal sorumlu olduğu alanda bir yangın müdahale ve mücadele teşkilat yapısı yok. Böyle olunca açık alan yangınlarında uzman olan orman teşkilatına bu yük yıkılıyor. Yüzde 30’u yönetme ile yetkili olan bir teşkilat Türkiye yüzölçümünün yüzde 90’ından sorumlu hale geliyor. Böyle olunca da yüzde 30’luk hava filonuz, kara ekipmanınız ve kara gücünüz yüzde 90’lık kısma yetemiyor. Biz ‘neden belediyeler müdahale etmiyor’ suçlaması yerine bu teşkilat yapılanması ile beraber belediyelerin itfaiyelerinin kırsal alan yangınlarını önleyemeyeceği, mücadele edemeyeceğini kabul ediyoruz. Ancak Orman Genel Müdürlüğü’nün de yüzde 30’luk kapasiteli ekibiyle yüzde 90’ı yönetemeyeceğini de kabul etmemiz gerekiyor.
Orman Teşkilatı yangınla mücadelede profesyonel bir teşkilattır. Kurulu kapasitesindeki insan kaynağından başlayarak, şimdilik yüzde 30’a yeten makine ekipmanı ve hava filosunun bu yüzde 90’a hitap eder şekilde takviye edilmesi gerekiyor. 2-3 kat kapasite artırılsın demiyorum. Orman Genel Müdürlüğü’nün kurulu kapasitesi yüzde 30 artırıldığında biz yüzde 90’lık alanı idare ederiz.“
‘Yangın bölgelerinde 7 aylık dönemde vardiyalı sisteme geçilmeli’
“Vardiya sistemi ile çalışılmalı. Bir insan bir gün, iki gün uyumaz. Ancak 3 yüz gün uyumaz diye bir kural yok, fıtrata aykırı. Orman Genel Müdürlüğü kırsal alan yangınları ile alakalı bu işi yürütecekse takviye imkanları oluşturulduktan sonra insan kaynağı açığı giderilip 7 aylık yangın sezonu olan dönemde yangın bölgelerinde vardiyalı sistemi oturtmamız gerekiyor. Yeri gelsin bir hafta dursun, ama gelsin, bir hafta dinlensin, öteki ekip gitsin. Ben yangın olmayan yerde vardiya sistemi uygulayın demiyorum, yangın olan bölgelerden bahsediyorum.”
‘Yangınların yüzde 90’ı insan faktörlü’
“Ana sebep küresel iklim değişikliği. Ama şu realiteyi ortaya koyalım; her şeyi iklim değişikliğindeki sıcaklık artışlarına bağlamak yeterli değil. Bir yangının oluşabilmesi için ortalama hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde, nispi nemin yüzde 30’un altında ve rüzgâr hızının 30-40 km/saate ulaştığında artık orada yangın çıkma şartları oluşmuş oluyor. Türkiye ve dünyada çıkan yangınların yüzde 10’u doğal nedenlerle çıkıyor. Yüzde 90’ı maalesef insan faktörlü çıkıyor. Kasıt, ihmal, dikkatsizlik ve bilinçsizlik bu yüzde 90’ı oluşturuyor.”
‘Ormanda piknik hem yanlış hem suç’
“İnsanların rekreatif ihtiyaçları üst düzeyde arttı. Çantasını alan ilk gölgelik yere koştu. Devletimiz vatandaşımızın bu ihtiyacını karşılamak adına iki kurum aracılığıyla tedbirler almış. Orman Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla konaklamalı ve konaklamasız orman parkları; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’müz aracılığıyla da tabiat parkları ve milli park alanlarını 81 ilimizde düzenleyerek kontrol edilebilir alanlar oluşturulmuş. İnsanlarımızın bu alanlar dışında piknik yapması hem suçtur hem de doğru değildir. Orman yangınlarına baktığımızda birçok kısmı bu alanlar dışındaki pikniklerden kaynaklanıyor.”
‘Okullara yeşil vatan dersi konulmalı’
‘Yangınları önleyici tedbirlere ağırlık verilmeli’
’Yol kenarlarına yangına dirençli ağaçlar dikilmeli’
“Yangına hassas bir ülkeyiz. Türkiye ormanlarının yüzde 55’i yangına hassas. Türkiye’de yangın çıkmasın tartışması çok havada kalan bir tartışma. Eğer siz Akdeniz iklim kuşağında bir ülkeyseniz ve ormanlarınızın da yüzde 55’i yangına hassas alanda bulunuyorsa yangın bir realitedir. Demek ki yangın çıkmadan önleyici tedbirleri almamız lazım, yangın çıkmadan sayısal olarak en aza indirmemiz lazım. İkinci adım olarak çıktıktan sonra en kısa sürede müdahale ve söndürme olmalı. Üçüncü aşamada yanan alanın tekrar ormanlaştırılması için rehabilite edilmesi lazım. Burada hem Orman Teşkilatına hem de belediye teşkilatlarımıza birinci aşamada çıkmasın diye bir program önermemiz gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğümüz yerleşim alanları, kara yolu kenarlarına yanan alanların rehabilitasyonu ve yangına dirençli ormanlar tesisi projesi dediğimiz YARDOP diye bir proje uyguluyor. Yangına hassas alanlarda yerleşim ve karayolu civarındaki alanlarda 200 metre genişlikte yangına dirençli ağaçlar dikerek çıkan yangının alevlenerek ormana geçmesini önlemeye çalışıyor. Şu anda uygulanıyor, ama kamuoyuna anlatamıyor.
Yerleşim alanlarında, ormana bitişik alandaki yerlerde belediyelerimiz lütfen 200 metrelik genişlikte bir alanı imara açmasınlar. Dolayısıyla bu 200 metreyi Orman Genel Müdürlüğü yangına dirençli ağaçlarla koruma bandı oluşturacak, 200’ünde de belediyelerimiz imar vermezse 400 metre genişlikteki bir alan yangın ziraat arazisinde, özel mülkiyette çıksa bile ormana sıçramadan önleyebileceğiz. En önemli kural yangının ormana sıçramaması.”
‘Orman yangınlarını çıkaranlar terör suçlusu sayılmalı’
‘Hava filosu yangını söndürmez, ilk müdahale aracıdır’
“Yangın rüzgarla alevlendikten sonra tepe yangınına dönüştükten sonra kamuoyundaki algı yanlış. Sanki hava filosu biraz daha fazla olsa, daha fazla su döksek yangın söner diye düşünülüyor. Önce şunun altını çizelim; hava filosu yangınla mücadelede yangın söndürme aracı değil, yangın ilk müdahale aracıdır. Yangın ilk çıktığında hava filosu insandan ve araçtan daha önce gidebildiği için hemen üzerine su dökülerek yangının çıkmasını önleme tedbiridir. Yangın tepe yangınına dönüştükten sonra Akdeniz’in suyunu tersine çevirin yangının üzerine dökün, söndüremezsiniz. Yangını insan söndürür. Ama insanın gücü de sınırlı.”