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Bursa'da leylekler her akşam aynı noktada buluşuyor
Bursa'da leylekler her akşam aynı noktada buluşuyor
Sputnik Türkiye
Göç rotası üzerindeki Bursa’da, henüz üreme çağına gelmemiş 'aylak' leylekler yazı birlikte geçiriyor. Gündüz tarla ve su kenarlarında beslenen leylekler... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, bursa, leylek

Bursa'da leylekler her akşam aynı noktada buluşuyor

13:03 03.07.2025
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Göç rotası üzerindeki Bursa’da, henüz üreme çağına gelmemiş 'aylak' leylekler yazı birlikte geçiriyor. Gündüz tarla ve su kenarlarında beslenen leylekler, akşamları ise ağaçlarda topluca dinleniyor.
© AA / Alper Tüydeş

Leyleklerin göç rotası üzerinde bulunan Bursa, yaz aylarında yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.

Leyleklerin göç rotası üzerinde bulunan Bursa, yaz aylarında yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Alper Tüydeş

Leyleklerin göç rotası üzerinde bulunan Bursa, yaz aylarında yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.

© AA / Alper Tüydeş

Bu leylekler arasında henüz üreme olgunluğuna erişmemiş ve “aylak” olarak adlandırılan leylekler dikkat çekiyor.

Bu leylekler arasında henüz üreme olgunluğuna erişmemiş ve “aylak” olarak adlandırılan leylekler dikkat çekiyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Alper Tüydeş

Bu leylekler arasında henüz üreme olgunluğuna erişmemiş ve “aylak” olarak adlandırılan leylekler dikkat çekiyor.

© AA / Alper Tüydeş

Gündüzleri tarlalarda, çayırlarda ve su kenarlarında beslenen aylak leylekler, akşam saatlerinde ise yüksek ağaçları konaklama yeri olarak seçiyor.

Gündüzleri tarlalarda, çayırlarda ve su kenarlarında beslenen aylak leylekler, akşam saatlerinde ise yüksek ağaçları konaklama yeri olarak seçiyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Alper Tüydeş

Gündüzleri tarlalarda, çayırlarda ve su kenarlarında beslenen aylak leylekler, akşam saatlerinde ise yüksek ağaçları konaklama yeri olarak seçiyor.

© AA / Alper Tüydeş

Her akşam aynı noktalarda toplanan onlarca leylek, çevrede yaşayanlara görsel bir şölen sunuyor.

Her akşam aynı noktalarda toplanan onlarca leylek, çevrede yaşayanlara görsel bir şölen sunuyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Alper Tüydeş

Her akşam aynı noktalarda toplanan onlarca leylek, çevrede yaşayanlara görsel bir şölen sunuyor.

© AA / Alper Tüydeş

Uzmanlar, üreme çağında olmadıkları için yazı Bursa çevresinde geçiren bu leyleklerin, göç zamanında diğer sürülerle birlikte Afrika’ya doğru yola çıkacaklarını belirtiyor.

Uzmanlar, üreme çağında olmadıkları için yazı Bursa çevresinde geçiren bu leyleklerin, göç zamanında diğer sürülerle birlikte Afrika’ya doğru yola çıkacaklarını belirtiyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Alper Tüydeş

Uzmanlar, üreme çağında olmadıkları için yazı Bursa çevresinde geçiren bu leyleklerin, göç zamanında diğer sürülerle birlikte Afrika’ya doğru yola çıkacaklarını belirtiyor.

© AA / Alper Tüydeş

Tarım alanlarında zararlı böcek ve küçük hayvanları tüketerek ekosisteme katkıda bulunan leylekler, bereketin simgesi olarak görülüyor.

Tarım alanlarında zararlı böcek ve küçük hayvanları tüketerek ekosisteme katkıda bulunan leylekler, bereketin simgesi olarak görülüyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Alper Tüydeş

Tarım alanlarında zararlı böcek ve küçük hayvanları tüketerek ekosisteme katkıda bulunan leylekler, bereketin simgesi olarak görülüyor.

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