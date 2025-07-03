Bursa'da leylekler her akşam aynı noktada buluşuyor

Leyleklerin göç rotası üzerinde bulunan Bursa, yaz aylarında yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.
Leyleklerin göç rotası üzerinde bulunan Bursa, yaz aylarında yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor.
Bu leylekler arasında henüz üreme olgunluğuna erişmemiş ve “aylak” olarak adlandırılan leylekler dikkat çekiyor.
Bu leylekler arasında henüz üreme olgunluğuna erişmemiş ve “aylak” olarak adlandırılan leylekler dikkat çekiyor.
Gündüzleri tarlalarda, çayırlarda ve su kenarlarında beslenen aylak leylekler, akşam saatlerinde ise yüksek ağaçları konaklama yeri olarak seçiyor.
Gündüzleri tarlalarda, çayırlarda ve su kenarlarında beslenen aylak leylekler, akşam saatlerinde ise yüksek ağaçları konaklama yeri olarak seçiyor.
Her akşam aynı noktalarda toplanan onlarca leylek, çevrede yaşayanlara görsel bir şölen sunuyor.
Her akşam aynı noktalarda toplanan onlarca leylek, çevrede yaşayanlara görsel bir şölen sunuyor.
Uzmanlar, üreme çağında olmadıkları için yazı Bursa çevresinde geçiren bu leyleklerin, göç zamanında diğer sürülerle birlikte Afrika’ya doğru yola çıkacaklarını belirtiyor.
Uzmanlar, üreme çağında olmadıkları için yazı Bursa çevresinde geçiren bu leyleklerin, göç zamanında diğer sürülerle birlikte Afrika’ya doğru yola çıkacaklarını belirtiyor.
Tarım alanlarında zararlı böcek ve küçük hayvanları tüketerek ekosisteme katkıda bulunan leylekler, bereketin simgesi olarak görülüyor.
Tarım alanlarında zararlı böcek ve küçük hayvanları tüketerek ekosisteme katkıda bulunan leylekler, bereketin simgesi olarak görülüyor.