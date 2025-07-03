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Yunanistan'ın Girit Adası'nda orman yangını: Yerleşim yerleri tahliye edildi
Yunanistan'ın Girit Adası'nda orman yangını: Yerleşim yerleri tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 2 Temmuz Salı günü çıkan orman yangını bugün de devam ediyor. Yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını nedeniyle yüzlerce... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T12:22+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, yunanistan, girit adası, yangın, yangın söndürme
фото, fotoğraf, fotoğraf, yunanistan, girit adası, yangın, yangın söndürme
Yunanistan'ın Girit Adası'nda orman yangını: Yerleşim yerleri tahliye edildi
Yunanistan'ın Girit Adası'nda 2 Temmuz Salı günü çıkan orman yangını bugün de devam ediyor. Yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
© AA / Stefanos Rapanis
Girit Adası'nın
Laşit bölgesinin en büyük yerleşkesi olan Ierapetra'da ormanlık alanda başlayan yangın kısa zamanda kontrolden çıkarak yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.
Girit Adası'nın
Laşit bölgesinin en büyük yerleşkesi olan Ierapetra'da ormanlık alanda başlayan yangın kısa zamanda kontrolden çıkarak yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı. © AA / Stefanos Rapanis
Tarım alanlarının da etkilendiği yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar çalışmaları güçleştirdi.
Tarım alanlarının da etkilendiği yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar çalışmaları güçleştirdi.
© AA / Stefanos Rapanis
Yangından etkilenen 3 vatandaş solunum sorunu nedeniyle 2 vatandaş ise hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
Yangından etkilenen 3 vatandaş solunum sorunu nedeniyle 2 vatandaş ise hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
© AA / Stefanos Rapanis
Bugün yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler zarar gördü.
Bugün yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler zarar gördü.
© AA / Stefanos Rapanis
Tarım alanlarının da etkilendiği yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Tarım alanlarının da etkilendiği yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.