Yunanistan'ın Girit Adası'nda orman yangını: Yerleşim yerleri tahliye edildi

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 2 Temmuz Salı günü çıkan orman yangını bugün de devam ediyor. Yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını nedeniyle yüzlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği aktarıldı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.