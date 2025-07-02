https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/putin-kirgizistan-devlet-baskani-japarov-ile-gorustu-1097535734.html

Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Japarov ile görüştü

Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Japarov ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgız mevkidaşı Sadır Japarov ile Kremlin’de bir araya geldi. 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T17:53+0300

2025-07-02T17:53+0300

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dünya

vladimir putin

sadır caparov

rusya

kırgızistan

kremlin

görüşme

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Liderler iki ülke arasındaki ilişkilerin güncel konularının yanı sıra Kırgızistan’da Rus dilinin durumunu ele aldı.Putin, Rusya’nın Kırgızistan'ın önde gelen ticari ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu ve ülkede çok sayıda Rus şirketinin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Geçen yıl ticaret hacmi yüzde 11 oranında arttı. Bu yıl ise ilk dört ayda yüzde 17 daha arttı. Dolayısıyla burada istediğimiz sonuçları elde ettiğimizi söyleyebiliriz" dedi.Putin, Rus dilinin Kırgızistan'da özel bir statüye sahip olduğunu ve bunun ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda etkili bir şekilde çalışmaya olanak tanıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:Rusya ve Kırgızistan arasında siyasi görüş farklılıkları ve çelişkiler yokJaparov ise Putin'e sıcak karşılama için teşekkür ederek Rusya ve Kırgızistan arasında tam bir karşılıklı anlayış olduğunu, siyasi farklılıklar ve çelişkiler oladığını belirtti.Bugünkü görüşmenin ikili işbirliğinin güncel konularını ele almak için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Kırgız lider, “Kırgız-Rus stratejik ortaklığının ve ittifakının her iki devletin çıkarları doğrultusunda daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandı.

rusya

kırgızistan

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vladimir putin, sadır caparov, rusya, kırgızistan, kremlin, görüşme