https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/putin-kirgizistan-devlet-baskani-japarov-ile-gorustu-1097535734.html
Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Japarov ile görüştü
Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Japarov ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgız mevkidaşı Sadır Japarov ile Kremlin’de bir araya geldi. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T17:53+0300
2025-07-02T17:53+0300
2025-07-02T17:51+0300
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vladimir putin
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rusya
kırgızistan
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Liderler iki ülke arasındaki ilişkilerin güncel konularının yanı sıra Kırgızistan’da Rus dilinin durumunu ele aldı.Putin, Rusya’nın Kırgızistan'ın önde gelen ticari ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu ve ülkede çok sayıda Rus şirketinin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Geçen yıl ticaret hacmi yüzde 11 oranında arttı. Bu yıl ise ilk dört ayda yüzde 17 daha arttı. Dolayısıyla burada istediğimiz sonuçları elde ettiğimizi söyleyebiliriz" dedi.Putin, Rus dilinin Kırgızistan'da özel bir statüye sahip olduğunu ve bunun ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda etkili bir şekilde çalışmaya olanak tanıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:Rusya ve Kırgızistan arasında siyasi görüş farklılıkları ve çelişkiler yokJaparov ise Putin'e sıcak karşılama için teşekkür ederek Rusya ve Kırgızistan arasında tam bir karşılıklı anlayış olduğunu, siyasi farklılıklar ve çelişkiler oladığını belirtti.Bugünkü görüşmenin ikili işbirliğinin güncel konularını ele almak için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Kırgız lider, “Kırgız-Rus stratejik ortaklığının ve ittifakının her iki devletin çıkarları doğrultusunda daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, sadır caparov, rusya, kırgızistan, kremlin, görüşme
vladimir putin, sadır caparov, rusya, kırgızistan, kremlin, görüşme
Putin, Kırgızistan Devlet Başkanı Japarov ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgız mevkidaşı Sadır Japarov ile Kremlin’de bir araya geldi.
Liderler iki ülke arasındaki ilişkilerin güncel konularının yanı sıra Kırgızistan’da Rus dilinin durumunu ele aldı.
Putin, Rusya’nın Kırgızistan'ın önde gelen ticari ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu ve ülkede çok sayıda Rus şirketinin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Geçen yıl ticaret hacmi yüzde 11 oranında arttı. Bu yıl ise ilk dört ayda yüzde 17 daha arttı. Dolayısıyla burada istediğimiz sonuçları elde ettiğimizi söyleyebiliriz" dedi.
Putin, Rus dilinin Kırgızistan'da özel bir statüye sahip olduğunu ve bunun ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda etkili bir şekilde çalışmaya olanak tanıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
İşbirliğimizin insani boyutuna da gereken önemi veriyoruz. Özellikle de eğitim konusunda. Kırgızistan'da sanırım 43 okulda 200 öğretmen, Rusya'dan 200 öğretmen çalışıyor. Sizinle birlikte kısa bir süre önce okul inşaatlarının açılışını yaptık. Ve planımızda Rusça okulların sayısını arttırmak yer alıyor.
Rusya ve Kırgızistan arasında siyasi görüş farklılıkları ve çelişkiler yok
Japarov ise Putin'e sıcak karşılama için teşekkür ederek Rusya ve Kırgızistan arasında tam bir karşılıklı anlayış olduğunu, siyasi farklılıklar ve çelişkiler oladığını belirtti.
Bugünkü görüşmenin ikili işbirliğinin güncel konularını ele almak için iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan Kırgız lider, “Kırgız-Rus stratejik ortaklığının ve ittifakının her iki devletin çıkarları doğrultusunda daha da geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandı.