Süleymaniye'de 'Kedi Güzellik Festivali' yarışması düzenlendi

Irak’ın Süleymaniye kentinde ikinci kez düzenlenen ''Kedi Güzellik Festivali'', yaklaşık 200 kedinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Irak’ın Süleymaniye kentinde ikinci kez düzenlenen ''Kedi Güzellik Festivali'', yaklaşık 200 kedinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Festivalde, sosyal medyada en çok beğeni alan kediler ilk aşamayı geçerken, jüri tarafından yapılan değerlendirmeyle “Güle Rana” adlı kedi birinci seçildi.
Festivalde, sosyal medyada en çok beğeni alan kediler ilk aşamayı geçerken, jüri tarafından yapılan değerlendirmeyle “Güle Rana” adlı kedi birinci seçildi.
Etkinlikte kazananlara maddi ödüller verildi.
Etkinlikte kazananlara maddi ödüller verildi.
Festival, hayvan sevgisini teşvik etmek ve kedilere dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenleniyor.
Festival, hayvan sevgisini teşvik etmek ve kedilere dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenleniyor.
Yarışmaya 200'e yakın kedi katıldı.
Yarışmaya 200'e yakın kedi katıldı.
En güzel kedi seçildi.
En güzel kedi seçildi.
Birinci seçilen “Güle Rana” adlı kedi.
Birinci seçilen “Güle Rana” adlı kedi.