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Süleymaniye'de 'Kedi Güzellik Festivali' yarışması düzenlendi
Süleymaniye'de 'Kedi Güzellik Festivali' yarışması düzenlendi
Sputnik Türkiye
Irak’ın Süleymaniye kentinde Royal Veteriner Hastanesi tarafından ikinci kez düzenlenen Kedi Güzellik Festivali, yaklaşık 200 kedinin katılımıyla... 02.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, süleymaniye, kedi
фото, fotoğraf, fotoğraf, süleymaniye, kedi

Süleymaniye'de 'Kedi Güzellik Festivali' yarışması düzenlendi

13:06 02.07.2025
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Irak’ın Süleymaniye kentinde Royal Veteriner Hastanesi tarafından ikinci kez düzenlenen Kedi Güzellik Festivali, yaklaşık 200 kedinin katılımıyla gerçekleştirildi.
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Irak’ın Süleymaniye kentinde ikinci kez düzenlenen ''Kedi Güzellik Festivali'', yaklaşık 200 kedinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Irak’ın Süleymaniye kentinde ikinci kez düzenlenen &#x27;&#x27;Kedi Güzellik Festivali&#x27;&#x27;, yaklaşık 200 kedinin katılımıyla gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Irak’ın Süleymaniye kentinde ikinci kez düzenlenen ''Kedi Güzellik Festivali'', yaklaşık 200 kedinin katılımıyla gerçekleştirildi.

© AA / Fariq Faraj Mahmood

Festivalde, sosyal medyada en çok beğeni alan kediler ilk aşamayı geçerken, jüri tarafından yapılan değerlendirmeyle “Güle Rana” adlı kedi birinci seçildi.

Festivalde, sosyal medyada en çok beğeni alan kediler ilk aşamayı geçerken, jüri tarafından yapılan değerlendirmeyle “Güle Rana” adlı kedi birinci seçildi. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Festivalde, sosyal medyada en çok beğeni alan kediler ilk aşamayı geçerken, jüri tarafından yapılan değerlendirmeyle “Güle Rana” adlı kedi birinci seçildi.

© AA / Fariq Faraj Mahmood

Etkinlikte kazananlara maddi ödüller verildi.

Etkinlikte kazananlara maddi ödüller verildi. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Etkinlikte kazananlara maddi ödüller verildi.

© AA / Fariq Faraj Mahmood

Festival, hayvan sevgisini teşvik etmek ve kedilere dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenleniyor.

Festival, hayvan sevgisini teşvik etmek ve kedilere dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenleniyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Festival, hayvan sevgisini teşvik etmek ve kedilere dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenleniyor.

© AA / Fariq Faraj Mahmood

Yarışmaya 200'e yakın kedi katıldı.

Yarışmaya 200&#x27;e yakın kedi katıldı. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Yarışmaya 200'e yakın kedi katıldı.

© AA / Fariq Faraj Mahmood

En güzel kedi seçildi.

En güzel kedi seçildi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Fariq Faraj Mahmood

En güzel kedi seçildi.

© AA / Fariq Faraj Mahmood

Birinci seçilen “Güle Rana” adlı kedi.

Birinci seçilen “Güle Rana” adlı kedi. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Fariq Faraj Mahmood

Birinci seçilen “Güle Rana” adlı kedi.

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