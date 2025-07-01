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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/trump-powella-aptal-dedi-fedin-basina-gecebilecek-iki-veya-uc-tane-en-iyi-tercihim-var-1097505272.html
Trump Powell'a 'aptal' dedi: 'Fed'in başına geçebilecek iki veya üç tane en iyi tercihim var'
Trump Powell'a 'aptal' dedi: 'Fed'in başına geçebilecek iki veya üç tane en iyi tercihim var'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell'a 'aptal' diyerek, pozisyon için en iyi tercihinin olup olmadığı sorulduğunda, "Evet. İki veya üç tane en iyi... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T23:11+0300
2025-07-01T23:23+0300
dünya
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jerome powell
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Federal Rezerv Başkanı (FED) Jerome Powell'ın yerine geçebilecek iki veya üç kişi olduğunu söyledi.Trump, Air Force One uçağında gazetecilere pozisyon için en iyi tercihinin olup olmadığı sorulduğunda, "Evet. İki veya üç tane en iyi tercihim var" dedi.Trump daha sonra olası haleflerin isimlerini açıklamayı reddederek, şöyle konuştu:
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abd, donald trump, jerome powell, fed, fed

Trump Powell'a 'aptal' dedi: 'Fed'in başına geçebilecek iki veya üç tane en iyi tercihim var'

23:11 01.07.2025 (güncellendi: 23:23 01.07.2025)
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump basın açıklaması yaptı
ABD Başkanı Donald Trump basın açıklaması yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell'a 'aptal' diyerek, pozisyon için en iyi tercihinin olup olmadığı sorulduğunda, "Evet. İki veya üç tane en iyi tercihim var" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Federal Rezerv Başkanı (FED) Jerome Powell'ın yerine geçebilecek iki veya üç kişi olduğunu söyledi.
Trump, Air Force One uçağında gazetecilere pozisyon için en iyi tercihinin olup olmadığı sorulduğunda, "Evet. İki veya üç tane en iyi tercihim var" dedi.
Trump daha sonra olası haleflerin isimlerini açıklamayı reddederek, şöyle konuştu:
"Ülkemiz güçlü. Faiz oranımız üç puan daha düşük olmalı. Bu sadece bir kalemin imzasıyla oluyor, ancak Fed'in başında bir aptal var. O bir aptal"
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