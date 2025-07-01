https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/trump-powella-aptal-dedi-fedin-basina-gecebilecek-iki-veya-uc-tane-en-iyi-tercihim-var-1097505272.html

Trump Powell'a 'aptal' dedi: 'Fed'in başına geçebilecek iki veya üç tane en iyi tercihim var'

Trump Powell'a 'aptal' dedi: 'Fed'in başına geçebilecek iki veya üç tane en iyi tercihim var'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Powell'a 'aptal' diyerek, pozisyon için en iyi tercihinin olup olmadığı sorulduğunda, "Evet. İki veya üç tane en iyi... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T23:11+0300

2025-07-01T23:11+0300

2025-07-01T23:23+0300

dünya

abd

donald trump

jerome powell

fed

fed

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Federal Rezerv Başkanı (FED) Jerome Powell'ın yerine geçebilecek iki veya üç kişi olduğunu söyledi.Trump, Air Force One uçağında gazetecilere pozisyon için en iyi tercihinin olup olmadığı sorulduğunda, "Evet. İki veya üç tane en iyi tercihim var" dedi.Trump daha sonra olası haleflerin isimlerini açıklamayı reddederek, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/iranli-uzman-iran-israilin-tutumundan-cok--saldirilarina-yesil-isik-yakan-abdnin-atacagi-adimlarla-1097504893.html

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abd, donald trump, jerome powell, fed, fed