Hatay'daki orman yangınına Bakan Yumaklı'dan açıklama: 'Sert ve kararsız rüzgar işimizi zorlaştıracak gibi'

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orman yangınına müdahale ekiplerin müdahalesiyle havadan ve karadan devam ediyor.