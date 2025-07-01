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Hatay'daki orman yangınına Bakan Yumaklı'dan açıklama: 'Sert ve kararsız rüzgar işimizi zorlaştıracak gibi'
Hatay'daki orman yangınına Bakan Yumaklı'dan açıklama: 'Sert ve kararsız rüzgar işimizi zorlaştıracak gibi'
Sputnik Türkiye
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, hatay, antakya, i̇brahim yumaklı
фото, fotoğraf, fotoğraf, hatay, antakya, i̇brahim yumaklı

Hatay'daki orman yangınına Bakan Yumaklı'dan açıklama: 'Sert ve kararsız rüzgar işimizi zorlaştıracak gibi'

12:33 01.07.2025
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Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'nın Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orman yangınına müdahale ekiplerin müdahalesiyle havadan ve karadan devam ediyor.
© AA / Hüseyin Yıldız

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da dün başlayan orman yangınına ediklerin müdahalesi sürüyor.

Hatay&#x27;ın merkez ilçesi Antakya&#x27;da dün başlayan orman yangınına ediklerin müdahalesi sürüyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Hüseyin Yıldız

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da dün başlayan orman yangınına ediklerin müdahalesi sürüyor.

© AA / Ali Kemal Zerenli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde farklı noktalarda çıkan yangınlar hakkında konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde farklı noktalarda çıkan yangınlar hakkında konuştu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Ali Kemal Zerenli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde farklı noktalarda çıkan yangınlar hakkında konuştu.

© AA / Ali Kemal Zerenli

Hatay'daki orman yangını hakkında konuşan Yumaklı, "Sert ve kararsız rüzgar işimizi zorlaştıracak gibi görünüyor" dedi.

Hatay&#x27;daki orman yangını hakkında konuşan Yumaklı, &quot;Sert ve kararsız rüzgar işimizi zorlaştıracak gibi görünüyor&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Ali Kemal Zerenli

Hatay'daki orman yangını hakkında konuşan Yumaklı, "Sert ve kararsız rüzgar işimizi zorlaştıracak gibi görünüyor" dedi.

© AA / Hüseyin Yıldız

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine sıçradı. 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Karaali Mahallesi&#x27;ndeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine sıçradı. 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Hüseyin Yıldız

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine sıçradı. 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

© AA / Hüseyin Yıldız

Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Hüseyin Yıldız

Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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