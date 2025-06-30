İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor: Filistinlilerin sığındığı okul ve barınma alanları hedef alındı

Gazze'de sivil bölgeleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, Gazze kentinin güney ve doğu kesimlerine,Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yönelik hava saldırılarını ve topçu atışlarını yoğunlaştırdı. İsrail’in Gazze'de yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.