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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor: Filistinlilerin sığındığı okul ve barınma alanları hedef alındı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor: Filistinlilerin sığındığı okul ve barınma alanları hedef alındı
Sputnik Türkiye
Gazze'de sivil bölgeleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, Gazze kentinin güney ve doğu kesimlerine,Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yönelik hava... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor: Filistinlilerin sığındığı okul ve barınma alanları hedef alındı
Gazze'de sivil bölgeleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, Gazze kentinin güney ve doğu kesimlerine,Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yönelik hava saldırılarını ve topçu atışlarını yoğunlaştırdı. İsrail’in Gazze'de yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
© AA / Dawoud Abo Alkas
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.
© AA / Dawoud Abo Alkas
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yer alan Yafa Okulu'na gece saatlerinde düzenlediği saldırıda, okul üç füzeyle hedef alındı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yer alan Yafa Okulu'na gece saatlerinde düzenlediği saldırıda, okul üç füzeyle hedef alındı.
© AA / Saeed M. M. T. Jaras
Saldırıda, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarla birlikte okul tamamen yıkıldı. Saldırı sonucu pek çok aile ikinci kez yerinden olurken, barınakları ve eşyaları da enkaz altında kaldı.
Saldırıda, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarla birlikte okul tamamen yıkıldı. Saldırı sonucu pek çok aile ikinci kez yerinden olurken, barınakları ve eşyaları da enkaz altında kaldı.
© AA / Saeed M. M. T. Jaras
Gazze'de sivil bölgeleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, Gazze kentinin güney ve doğu kesimlerine, özellikle Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yönelik hava saldırılarını ve topçu atışlarını yoğunlaştırdı.
Gazze'de sivil bölgeleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, Gazze kentinin güney ve doğu kesimlerine, özellikle Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yönelik hava saldırılarını ve topçu atışlarını yoğunlaştırdı.
© AA / Abdalhkem Abu Riash
Gazze'ye ablukasını sıkılaştıran ve insani yardım girişini kısıtlayan İsrail, sık sık kendi güdümündeki yardım noktalarına yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri hedef alıyor.
Gazze'ye ablukasını sıkılaştıran ve insani yardım girişini kısıtlayan İsrail, sık sık kendi güdümündeki yardım noktalarına yiyecek bulma umuduyla yönelen Filistinlileri hedef alıyor.