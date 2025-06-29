https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/bilecikte-yangin-bilancosu-agir-yanginda-23u-ev-olmak-uzere-toplam-47-birim-yikildi-cok-sayida-agir-1097434681.html

Bilecik'te yangın bilançosu ağır: Yangında 23’ü ev olmak üzere toplam 47 birim yıkıldı, çok sayıda ağır hasarlı yapı var

Bilecik'te yangın bilançosu ağır: Yangında 23’ü ev olmak üzere toplam 47 birim yıkıldı, çok sayıda ağır hasarlı yapı var

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarında 3 köyde 23'ü ev, 47 birimin yıkıldığını, 41 ev ile 25... 29.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-29T14:10+0300

2025-06-29T14:10+0300

2025-06-29T14:14+0300

türki̇ye

orman yangını

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

bilecik

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını ilk dakikadan itibaren takip ettiklerini belirtti.Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:Bilecik'te yangın söndü mü?Sabah saatlerinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı bölgedeki yangının büyük ölçkete kontrol altında alındığını açıklamıştı ancak hala yanan yerler var.Bilecik Valiliği de 'Gölpazarı ilçesindeki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı' açıklaması geçti.

türki̇ye

bilecik

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