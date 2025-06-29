https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/bilecikte-yangin-bilancosu-agir-yanginda-23u-ev-olmak-uzere-toplam-47-birim-yikildi-cok-sayida-agir-1097434681.html
Bilecik'te yangın bilançosu ağır: Yangında 23’ü ev olmak üzere toplam 47 birim yıkıldı, çok sayıda ağır hasarlı yapı var
Bilecik'te yangın bilançosu ağır: Yangında 23’ü ev olmak üzere toplam 47 birim yıkıldı, çok sayıda ağır hasarlı yapı var
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarında 3 köyde 23'ü ev, 47 birimin yıkıldığını, 41 ev ile 25... 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T14:10+0300
2025-06-29T14:10+0300
2025-06-29T14:14+0300
türki̇ye
orman yangını
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
bilecik
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını ilk dakikadan itibaren takip ettiklerini belirtti.Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:Bilecik'te yangın söndü mü?Sabah saatlerinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı bölgedeki yangının büyük ölçkete kontrol altında alındığını açıklamıştı ancak hala yanan yerler var.Bilecik Valiliği de 'Gölpazarı ilçesindeki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı' açıklaması geçti.
türki̇ye
bilecik
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Bilecik'te yangın bilançosu ağır: Yangında 23’ü ev olmak üzere toplam 47 birim yıkıldı, çok sayıda ağır hasarlı yapı var
14:10 29.06.2025 (güncellendi: 14:14 29.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarında 3 köyde 23'ü ev, 47 birimin yıkıldığını, 41 ev ile 25 ahır ve depo gibi birimin ağır hasar aldığını bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını ilk dakikadan itibaren takip ettiklerini belirtti.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"2 ilçedeki 3 köyde 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümü inceledik. 23'ü ev ve biri cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını tespit ettik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır."
Bilecik'te yangın söndü mü?
Sabah saatlerinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı bölgedeki yangının büyük ölçkete kontrol altında alındığını açıklamıştı ancak hala yanan yerler var.
Bilecik Valiliği de 'Gölpazarı ilçesindeki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı' açıklaması geçti.