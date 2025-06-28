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Evrenin renkli yüzü: Dünyanın en büyük dijital teleskobundan ilk kareler
Evrenin renkli yüzü: Dünyanın en büyük dijital teleskobundan ilk kareler
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Şili'nin dağlık bölgesinde kurulan Vera C. Rubin Gözlemevi, şimdiye kadar inşa edilen en büyük dijital kameraya sahip teleskobuyla, renkli bulutsular... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, ulusal bilim vakfı, şili, uzay

Evrenin renkli yüzü: Dünyanın en büyük dijital teleskobundan ilk kareler

11:57 28.06.2025
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Şili'nin dağlık bölgesinde kurulan Vera C. Rubin Gözlemevi, şimdiye kadar inşa edilen en büyük dijital kameraya sahip teleskobuyla, renkli bulutsular, yıldızlar ve galaksilerin yer aldığı ilk fotoğraflarını yayımladı.
© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve gelecek 10 yıl boyunca gökyüzünü tarayarak karanlık bölgeleri inceleyecek olan gözlemevi, görüntülere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve gelecek 10 yıl boyunca gökyüzünü tarayarak karanlık bölgeleri inceleyecek olan gözlemevi, görüntülere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ve Enerji Bakanlığı tarafından finanse edilen ve gelecek 10 yıl boyunca gökyüzünü tarayarak karanlık bölgeleri inceleyecek olan gözlemevi, görüntülere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

Açıklamada, gözlemevinin ilk görüntüleri arasında, Dünya'dan binlerce ışık yılı uzaklıkta bulunan Trifid ve Lagün bulutsularının yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, gözlemevinin ilk görüntüleri arasında, Dünya&#x27;dan binlerce ışık yılı uzaklıkta bulunan Trifid ve Lagün bulutsularının yer aldığı kaydedildi. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

Açıklamada, gözlemevinin ilk görüntüleri arasında, Dünya'dan binlerce ışık yılı uzaklıkta bulunan Trifid ve Lagün bulutsularının yer aldığı kaydedildi.

© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

“Virgo Cluster” olarak bilinen galaksi grubu ile içindeki parlak, mavi ve sarmal biçimli iki galaksi de görüntüler arasında dikkati çekti.

“Virgo Cluster” olarak bilinen galaksi grubu ile içindeki parlak, mavi ve sarmal biçimli iki galaksi de görüntüler arasında dikkati çekti. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

“Virgo Cluster” olarak bilinen galaksi grubu ile içindeki parlak, mavi ve sarmal biçimli iki galaksi de görüntüler arasında dikkati çekti.

© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

Yetkililer, gözlemevinin yaklaşık 20 milyar galaksiyi görüntülemeyi ve sayısız yeni asteroit ile gök cismine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Yetkililer, gözlemevinin yaklaşık 20 milyar galaksiyi görüntülemeyi ve sayısız yeni asteroit ile gök cismine ulaşmayı hedeflediğini belirtti. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

Yetkililer, gözlemevinin yaklaşık 20 milyar galaksiyi görüntülemeyi ve sayısız yeni asteroit ile gök cismine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

Araştırmacılar, gözlemevinin yüksek hassasiyetli kamerasının tespit edilmesi çok zor olan ve henüz sadece teoride yer alan "karanlık madde" ve "karanlık enerji" hakkında ipuçları sağlayabileceğini umuyor.

Araştırmacılar, gözlemevinin yüksek hassasiyetli kamerasının tespit edilmesi çok zor olan ve henüz sadece teoride yer alan &quot;karanlık madde&quot; ve &quot;karanlık enerji&quot; hakkında ipuçları sağlayabileceğini umuyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

Araştırmacılar, gözlemevinin yüksek hassasiyetli kamerasının tespit edilmesi çok zor olan ve henüz sadece teoride yer alan "karanlık madde" ve "karanlık enerji" hakkında ipuçları sağlayabileceğini umuyor.

© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

Rubin’in her gece Güney Yarımküre'de gökyüzünün yaklaşık bin görüntüsünü çekeceği ve bu sayede her üç ila dört gecede bir, görülebilen tüm Güney gökyüzünü kapsayacağı aktarıldı.

Rubin’in her gece Güney Yarımküre&#x27;de gökyüzünün yaklaşık bin görüntüsünü çekeceği ve bu sayede her üç ila dört gecede bir, görülebilen tüm Güney gökyüzünü kapsayacağı aktarıldı. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

Rubin’in her gece Güney Yarımküre'de gökyüzünün yaklaşık bin görüntüsünü çekeceği ve bu sayede her üç ila dört gecede bir, görülebilen tüm Güney gökyüzünü kapsayacağı aktarıldı.

© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

Bu sayede milyonlarca görünmeyen asteroidin, kuyruklu yıldızın ve yıldızlararası nesnenin keşfinin önünün açılacağı ifade edildi.

Bu sayede milyonlarca görünmeyen asteroidin, kuyruklu yıldızın ve yıldızlararası nesnenin keşfinin önünün açılacağı ifade edildi. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Vera C. Rubin Gözlemevi

Bu sayede milyonlarca görünmeyen asteroidin, kuyruklu yıldızın ve yıldızlararası nesnenin keşfinin önünün açılacağı ifade edildi.

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