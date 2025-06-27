https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/tanju-ozcandan-kilicdarogluna-tepki-sen-13-yilda-13-secim-kaybettin-ozgur-ozel-girdigi-tek-secimi-1097393335.html
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Sen 13 yılda 13 seçim kaybettin'
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Sen 13 yılda 13 seçim kaybettin'
Sputnik Türkiye
Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “13 yıldır başınızdaydım, benden size ne zarar gelir?” sözüne cevap verdi ve 'Sen 13 yılda 13 seçim kaybettin, Özgür Özel... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T14:46+0300
2025-06-27T14:46+0300
2025-06-27T14:48+0300
poli̇ti̇ka
tanju özcan
chp
kemal kılıçdaroğlu
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle seslendi. Halk TV'de CHP'nin Kurultay davasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.Özcan “Zaten itiraz ettiğimiz şey bu! Bizim 13 yıldır umudumuzu, belimizi kırdın. Sen seçimi kaybetmeseydin, bugün Türkiye’de hiçbir belediye başkanı tutuklu değildi. Sen 13 yılda 13 seçim kaybettin, Özgür Özel girdiği tek seçimi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu her seçimde yeniyorlar. Ben olsam böyle rakibi ben de isterim." ifadelerini kullandı.
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tanju özcan kılıçdaroğlu 13 seçim
tanju özcan kılıçdaroğlu 13 seçim
Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Sen 13 yılda 13 seçim kaybettin'
14:46 27.06.2025 (güncellendi: 14:48 27.06.2025)
Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “13 yıldır başınızdaydım, benden size ne zarar gelir?” sözüne cevap verdi ve 'Sen 13 yılda 13 seçim kaybettin, Özgür Özel girdiği tek seçimi kazandı' dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle seslendi. Halk TV'de CHP'nin Kurultay davasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.
Özcan “Zaten itiraz ettiğimiz şey bu! Bizim 13 yıldır umudumuzu, belimizi kırdın. Sen seçimi kaybetmeseydin, bugün Türkiye’de hiçbir belediye başkanı tutuklu değildi. Sen 13 yılda 13 seçim kaybettin, Özgür Özel girdiği tek seçimi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu her seçimde yeniyorlar. Ben olsam böyle rakibi ben de isterim." ifadelerini kullandı.