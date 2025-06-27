https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/tanju-ozcandan-kilicdarogluna-tepki-sen-13-yilda-13-secim-kaybettin-ozgur-ozel-girdigi-tek-secimi-1097393335.html

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Sen 13 yılda 13 seçim kaybettin'

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Sen 13 yılda 13 seçim kaybettin'

Sputnik Türkiye

Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “13 yıldır başınızdaydım, benden size ne zarar gelir?” sözüne cevap verdi ve 'Sen 13 yılda 13 seçim kaybettin, Özgür Özel... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T14:46+0300

2025-06-27T14:46+0300

2025-06-27T14:48+0300

poli̇ti̇ka

tanju özcan

chp

kemal kılıçdaroğlu

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle seslendi. Halk TV'de CHP'nin Kurultay davasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.Özcan “Zaten itiraz ettiğimiz şey bu! Bizim 13 yıldır umudumuzu, belimizi kırdın. Sen seçimi kaybetmeseydin, bugün Türkiye’de hiçbir belediye başkanı tutuklu değildi. Sen 13 yılda 13 seçim kaybettin, Özgür Özel girdiği tek seçimi kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu her seçimde yeniyorlar. Ben olsam böyle rakibi ben de isterim." ifadelerini kullandı.

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tanju özcan kılıçdaroğlu 13 seçim