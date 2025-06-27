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İsrail'in saldırıları sonrası Tahran’da hayat normale dönüyor
İsrail'in saldırıları sonrası Tahran’da hayat normale dönüyor
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İsrail ile ateşkesin ardından İran'ın başkenti Tahran'da günler önce normalleşme sürecinin başladığı sokaklar görüntülendi. ABD ve İsrail tarafından yapılan... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇ran, tahran

İsrail'in saldırıları sonrası Tahran’da hayat normale dönüyor

16:50 27.06.2025
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İsrail ile ateşkesin ardından İran'ın başkenti Tahran'da günler önce normalleşme sürecinin başladığı sokaklar görüntülendi. ABD ve İsrail tarafından yapılan 'Tahran'ı tahliye edin' uyarıları sonrası kentten ayrılan insanlar ateşkes haberinin ardından kente geri dönmeye başladı.
© AA / Fatemeh Bahrami

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a ateşkes duyurusu yapıldıktan sonra düzenlediği hava saldırıları özellikle başkentin merkezindeki bir mahallede büyük hasara yol açtı.

İsrail&#x27;in, İran&#x27;ın başkenti Tahran&#x27;a ateşkes duyurusu yapıldıktan sonra düzenlediği hava saldırıları özellikle başkentin merkezindeki bir mahallede büyük hasara yol açtı. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Fatemeh Bahrami

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a ateşkes duyurusu yapıldıktan sonra düzenlediği hava saldırıları özellikle başkentin merkezindeki bir mahallede büyük hasara yol açtı.

© AA / Fatemeh Bahrami

İran'da halk, ateşkes duyurusunun ardından hedef alınan bölgelerde enkazlarla baş başa kaldı.

İran&#x27;da halk, ateşkes duyurusunun ardından hedef alınan bölgelerde enkazlarla baş başa kaldı. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Fatemeh Bahrami

İran'da halk, ateşkes duyurusunun ardından hedef alınan bölgelerde enkazlarla baş başa kaldı.

© AA / Fatemeh Bahrami

Tahran sokaklarında trafik yoğunluğu eski günlere dönerken, kafeler, alışveriş merkezleri ve iş yerleri tekrar hareketlendi.

Tahran sokaklarında trafik yoğunluğu eski günlere dönerken, kafeler, alışveriş merkezleri ve iş yerleri tekrar hareketlendi. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Fatemeh Bahrami

Tahran sokaklarında trafik yoğunluğu eski günlere dönerken, kafeler, alışveriş merkezleri ve iş yerleri tekrar hareketlendi.

© AA / Fatemeh Bahrami

Şehir merkezinde ve yerleşim bölgelerinde sokaklar kalabalıklaşıyor; vatandaşlar günlük rutinlerine dönmenin rahatlığını yaşarken, atmosferde karmaşık duygular da hissediliyor.

Şehir merkezinde ve yerleşim bölgelerinde sokaklar kalabalıklaşıyor; vatandaşlar günlük rutinlerine dönmenin rahatlığını yaşarken, atmosferde karmaşık duygular da hissediliyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Fatemeh Bahrami

Şehir merkezinde ve yerleşim bölgelerinde sokaklar kalabalıklaşıyor; vatandaşlar günlük rutinlerine dönmenin rahatlığını yaşarken, atmosferde karmaşık duygular da hissediliyor.

© AA / Fatemeh Bahrami

İsrail'in saldırıları sırasında İran'da bir apartmanın tamamen yıkılarak enkaza döndüğü ve bitişiğindeki bir binanın da dış cephesinin büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü.

İsrail&#x27;in saldırıları sırasında İran&#x27;da bir apartmanın tamamen yıkılarak enkaza döndüğü ve bitişiğindeki bir binanın da dış cephesinin büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Fatemeh Bahrami

İsrail'in saldırıları sırasında İran'da bir apartmanın tamamen yıkılarak enkaza döndüğü ve bitişiğindeki bir binanın da dış cephesinin büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü.

© AA / Fatemeh Bahrami

Tahran’daki Heft-ı Tir Meydanı’nda, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden siviller ile üst düzey İranlı yetkililerin posterleri sergilendi.

Tahran’daki Heft-ı Tir Meydanı’nda, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden siviller ile üst düzey İranlı yetkililerin posterleri sergilendi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Fatemeh Bahrami

Tahran’daki Heft-ı Tir Meydanı’nda, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden siviller ile üst düzey İranlı yetkililerin posterleri sergilendi.

© AA / Fatemeh Bahrami

İsrail tarafından hedef alınan İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na ait bina, saldırının ardından görüntülendi.

İsrail tarafından hedef alınan İran Radyo ve Televizyon Kurumu&#x27;na ait bina, saldırının ardından görüntülendi. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Fatemeh Bahrami

İsrail tarafından hedef alınan İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na ait bina, saldırının ardından görüntülendi.

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