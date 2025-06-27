İsrail'in saldırıları sonrası Tahran’da hayat normale dönüyor

İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a ateşkes duyurusu yapıldıktan sonra düzenlediği hava saldırıları özellikle başkentin merkezindeki bir mahallede büyük hasara yol açtı.
İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'a ateşkes duyurusu yapıldıktan sonra düzenlediği hava saldırıları özellikle başkentin merkezindeki bir mahallede büyük hasara yol açtı.
İran'da halk, ateşkes duyurusunun ardından hedef alınan bölgelerde enkazlarla baş başa kaldı.
İran'da halk, ateşkes duyurusunun ardından hedef alınan bölgelerde enkazlarla baş başa kaldı.
Tahran sokaklarında trafik yoğunluğu eski günlere dönerken, kafeler, alışveriş merkezleri ve iş yerleri tekrar hareketlendi.
Tahran sokaklarında trafik yoğunluğu eski günlere dönerken, kafeler, alışveriş merkezleri ve iş yerleri tekrar hareketlendi.
Şehir merkezinde ve yerleşim bölgelerinde sokaklar kalabalıklaşıyor; vatandaşlar günlük rutinlerine dönmenin rahatlığını yaşarken, atmosferde karmaşık duygular da hissediliyor.
Şehir merkezinde ve yerleşim bölgelerinde sokaklar kalabalıklaşıyor; vatandaşlar günlük rutinlerine dönmenin rahatlığını yaşarken, atmosferde karmaşık duygular da hissediliyor.
İsrail'in saldırıları sırasında İran'da bir apartmanın tamamen yıkılarak enkaza döndüğü ve bitişiğindeki bir binanın da dış cephesinin büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü.
İsrail'in saldırıları sırasında İran'da bir apartmanın tamamen yıkılarak enkaza döndüğü ve bitişiğindeki bir binanın da dış cephesinin büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü.
Tahran’daki Heft-ı Tir Meydanı’nda, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden siviller ile üst düzey İranlı yetkililerin posterleri sergilendi.
Tahran’daki Heft-ı Tir Meydanı’nda, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden siviller ile üst düzey İranlı yetkililerin posterleri sergilendi.
İsrail tarafından hedef alınan İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na ait bina, saldırının ardından görüntülendi.
İsrail tarafından hedef alınan İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na ait bina, saldırının ardından görüntülendi.