https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/1097395105.html
Emekli maaşları ne olacak?
Emekli maaşları ne olacak?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek olan en düşük emekli... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T15:06+0300
2025-06-27T15:06+0300
2025-06-27T17:19+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
ssk
sgk
emekli
melis elmen
sgk uzmanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097398615_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a344862c0ae8cf1649e2e417ed20151c.png
Emekli maaşları ne olacak?
Sputnik Türkiye
Emekli maaşları ne olacak?
6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla zam miktarları da kesinleşecek, memurlar ile SSK-Bağkur emeklilerinin yeni maaş tutarları ortaya çıkacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında merak edilen olası en düşük emekli maaşlarını değerlendirdi."Hedef enflasyon sistemimiz olduğu için en düşük emekli aylığı alanların da aylığının yükseltilmesi gerekiyor" diyen Elmen, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097398615_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_75289c31ba1c49d040f97c146020462b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
emekli maaşı, emekli, en düşük emekli maaşı, sgk uzmanı, melis elmen, bağkur, çalışma hayatım, emekli zam
emekli maaşı, emekli, en düşük emekli maaşı, sgk uzmanı, melis elmen, bağkur, çalışma hayatım, emekli zam
Emekli maaşları ne olacak?
15:06 27.06.2025 (güncellendi: 17:19 27.06.2025)
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek olan en düşük emekli maaşını değerlendirdi.
6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla zam miktarları da kesinleşecek, memurlar ile SSK-Bağkur emeklilerinin yeni maaş tutarları ortaya çıkacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında merak edilen olası en düşük emekli maaşlarını değerlendirdi.
"Hedef enflasyon sistemimiz olduğu için en düşük emekli aylığı alanların da aylığının yükseltilmesi gerekiyor" diyen Elmen, şöyle konuştu:
“Herkesi en çok ilgilendiren konulardan biri emekli aylıkları. Çünkü sadece 6 aylık dönemde yapılacak olan zam sadece emekliyi ilgilendirmeyecek. SGK emeklileri dışında memur emeklileri ve memurları da ilgilendirecek. Bunun dışında da çalışanlar var, kıdem tazminatı tavanı artacak, bedelli askerlik bedeli artacak. Şu anda önemli bir dönem. Rakamın ne şekilde geleceği herkesi ilgilendirecek. SSK Bağkur için 15,09’luk garantimiz vardı. Emekli memurlar için de 14’lük zam garantimiz vardı. Haziranı da tahminen 1.61 olarak hesapladılar. Bu da SSK Bağkur’u maksimum yüzde 17’ye çıkarıyor. Emekli sandığını da maksimum yüzde 16’ya çıkarıyor. 3 Temmuz’da son veri açıklanacak. Tabii bunun üzerine farklı bir refah payı geliyor mu gelmiyor mu konuşmaları başlayacak. Ama tahminen gelmeyecek. Çünkü hedef enflasyon sistemimiz olduğu için en düşük emekli aylığı alanların da aylığının yükseltilmesi gerekiyor. Eğer bu artış olmazsa 3-4 milyona yakın emekli hiç zam almamış gibi olacak. Bu da sesleri yükseltir.”