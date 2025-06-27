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MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/1097395105.html
Emekli maaşları ne olacak?
Emekli maaşları ne olacak?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek olan en düşük emekli... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T15:06+0300
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Emekli maaşları ne olacak?
Sputnik Türkiye
Emekli maaşları ne olacak?
6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla zam miktarları da kesinleşecek, memurlar ile SSK-Bağkur emeklilerinin yeni maaş tutarları ortaya çıkacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında merak edilen olası en düşük emekli maaşlarını değerlendirdi."Hedef enflasyon sistemimiz olduğu için en düşük emekli aylığı alanların da aylığının yükseltilmesi gerekiyor" diyen Elmen, şöyle konuştu:
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emekli maaşı, emekli, en düşük emekli maaşı, sgk uzmanı, melis elmen, bağkur, çalışma hayatım, emekli zam
emekli maaşı, emekli, en düşük emekli maaşı, sgk uzmanı, melis elmen, bağkur, çalışma hayatım, emekli zam

Emekli maaşları ne olacak?

15:06 27.06.2025 (güncellendi: 17:19 27.06.2025)
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekli maaşları ne olacak?
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Melis Elmen
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Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında SGK Uzmanı Melis Elmen, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek olan en düşük emekli maaşını değerlendirdi.
6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla zam miktarları da kesinleşecek, memurlar ile SSK-Bağkur emeklilerinin yeni maaş tutarları ortaya çıkacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında merak edilen olası en düşük emekli maaşlarını değerlendirdi.
"Hedef enflasyon sistemimiz olduğu için en düşük emekli aylığı alanların da aylığının yükseltilmesi gerekiyor" diyen Elmen, şöyle konuştu:
“Herkesi en çok ilgilendiren konulardan biri emekli aylıkları. Çünkü sadece 6 aylık dönemde yapılacak olan zam sadece emekliyi ilgilendirmeyecek. SGK emeklileri dışında memur emeklileri ve memurları da ilgilendirecek. Bunun dışında da çalışanlar var, kıdem tazminatı tavanı artacak, bedelli askerlik bedeli artacak. Şu anda önemli bir dönem. Rakamın ne şekilde geleceği herkesi ilgilendirecek. SSK Bağkur için 15,09’luk garantimiz vardı. Emekli memurlar için de 14’lük zam garantimiz vardı. Haziranı da tahminen 1.61 olarak hesapladılar. Bu da SSK Bağkur’u maksimum yüzde 17’ye çıkarıyor. Emekli sandığını da maksimum yüzde 16’ya çıkarıyor. 3 Temmuz’da son veri açıklanacak. Tabii bunun üzerine farklı bir refah payı geliyor mu gelmiyor mu konuşmaları başlayacak. Ama tahminen gelmeyecek. Çünkü hedef enflasyon sistemimiz olduğu için en düşük emekli aylığı alanların da aylığının yükseltilmesi gerekiyor. Eğer bu artış olmazsa 3-4 milyona yakın emekli hiç zam almamış gibi olacak. Bu da sesleri yükseltir.”
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