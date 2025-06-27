Emekli maaşları ne olacak?

“Herkesi en çok ilgilendiren konulardan biri emekli aylıkları. Çünkü sadece 6 aylık dönemde yapılacak olan zam sadece emekliyi ilgilendirmeyecek. SGK emeklileri dışında memur emeklileri ve memurları da ilgilendirecek. Bunun dışında da çalışanlar var, kıdem tazminatı tavanı artacak, bedelli askerlik bedeli artacak. Şu anda önemli bir dönem. Rakamın ne şekilde geleceği herkesi ilgilendirecek. SSK Bağkur için 15,09’luk garantimiz vardı. Emekli memurlar için de 14’lük zam garantimiz vardı. Haziranı da tahminen 1.61 olarak hesapladılar. Bu da SSK Bağkur’u maksimum yüzde 17’ye çıkarıyor. Emekli sandığını da maksimum yüzde 16’ya çıkarıyor. 3 Temmuz’da son veri açıklanacak. Tabii bunun üzerine farklı bir refah payı geliyor mu gelmiyor mu konuşmaları başlayacak. Ama tahminen gelmeyecek. Çünkü hedef enflasyon sistemimiz olduğu için en düşük emekli aylığı alanların da aylığının yükseltilmesi gerekiyor. Eğer bu artış olmazsa 3-4 milyona yakın emekli hiç zam almamış gibi olacak. Bu da sesleri yükseltir.”