Yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları doğaseverler tarafından beslendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çetin geçen kış mevsimi boyunca karlı arazilerde avlanan ve nisan-mayıs aylarında yavrulayan tilkiler, yiyecek bulmak için zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çetin geçen kış mevsimi boyunca karlı arazilerde avlanan ve nisan-mayıs aylarında yavrulayan tilkiler, yiyecek bulmak için zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.
Büyüyüp yuvalarından çıkmaya başlayan yavru tilkiler de annelerini beklerken yuvalarına yakın bölgelerde yiyecek arayışına giriyor.
Büyüyüp yuvalarından çıkmaya başlayan yavru tilkiler de annelerini beklerken yuvalarına yakın bölgelerde yiyecek arayışına giriyor.
İlçe kırsalında yürüyüşe çıkan bazı doğa tutkunları, yuvalarından çıkıp yiyecek arayan tilki yavrularını ekmek ve yanlarında götürdükleri mamayla besledi.
İlçe kırsalında yürüyüşe çıkan bazı doğa tutkunları, yuvalarından çıkıp yiyecek arayan tilki yavrularını ekmek ve yanlarında götürdükleri mamayla besledi.
Kızıl tilkiler, Türkiye'nin Kars ve Ağrı illerinde yaşar.
Kızıl tilkiler, Türkiye'nin Kars ve Ağrı illerinde yaşar.
Tilkiler, kuş, fare, tavuk ve tavşan gibi canlıları avlayarak beslenebilmektedir.
Tilkiler, kuş, fare, tavuk ve tavşan gibi canlıları avlayarak beslenebilmektedir.