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Yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları doğaseverler tarafından beslendi
Yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları doğaseverler tarafından beslendi
Sputnik Türkiye
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yuvalarından çıkan kızıl tilki yavrularını, kırsalda yürüyüşe çıkan doğaseverler besledi. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, kars, sarıkamış, kızıl tilki
фото, fotoğraf, fotoğraf, kars, sarıkamış, kızıl tilki

Yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları doğaseverler tarafından beslendi

12:11 27.06.2025
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yuvalarından çıkan kızıl tilki yavrularını, kırsalda yürüyüşe çıkan doğaseverler besledi.
© AA / Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çetin geçen kış mevsimi boyunca karlı arazilerde avlanan ve nisan-mayıs aylarında yavrulayan tilkiler, yiyecek bulmak için zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.

Kars&#x27;ın Sarıkamış ilçesinde çetin geçen kış mevsimi boyunca karlı arazilerde avlanan ve nisan-mayıs aylarında yavrulayan tilkiler, yiyecek bulmak için zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Hüseyin Demirci

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çetin geçen kış mevsimi boyunca karlı arazilerde avlanan ve nisan-mayıs aylarında yavrulayan tilkiler, yiyecek bulmak için zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına kadar iniyor.

© AA / Hüseyin Demirci

Büyüyüp yuvalarından çıkmaya başlayan yavru tilkiler de annelerini beklerken yuvalarına yakın bölgelerde yiyecek arayışına giriyor.

Büyüyüp yuvalarından çıkmaya başlayan yavru tilkiler de annelerini beklerken yuvalarına yakın bölgelerde yiyecek arayışına giriyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Hüseyin Demirci

Büyüyüp yuvalarından çıkmaya başlayan yavru tilkiler de annelerini beklerken yuvalarına yakın bölgelerde yiyecek arayışına giriyor.

© AA / Hüseyin Demirci

İlçe kırsalında yürüyüşe çıkan bazı doğa tutkunları, yuvalarından çıkıp yiyecek arayan tilki yavrularını ekmek ve yanlarında götürdükleri mamayla besledi.

İlçe kırsalında yürüyüşe çıkan bazı doğa tutkunları, yuvalarından çıkıp yiyecek arayan tilki yavrularını ekmek ve yanlarında götürdükleri mamayla besledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Hüseyin Demirci

İlçe kırsalında yürüyüşe çıkan bazı doğa tutkunları, yuvalarından çıkıp yiyecek arayan tilki yavrularını ekmek ve yanlarında götürdükleri mamayla besledi.

© AA / Hüseyin Demirci

Kızıl tilkiler, Türkiye'nin Kars ve Ağrı illerinde yaşar.

Kızıl tilkiler, Türkiye&#x27;nin Kars ve Ağrı illerinde yaşar. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Hüseyin Demirci

Kızıl tilkiler, Türkiye'nin Kars ve Ağrı illerinde yaşar.

© AA / Hüseyin Demirci

Tilkiler, kuş, fare, tavuk ve tavşan gibi canlıları avlayarak beslenebilmektedir.

Tilkiler, kuş, fare, tavuk ve tavşan gibi canlıları avlayarak beslenebilmektedir. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Hüseyin Demirci

Tilkiler, kuş, fare, tavuk ve tavşan gibi canlıları avlayarak beslenebilmektedir.

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