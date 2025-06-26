https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/turk-isten-grev-karari-hukumete-cagri-yapip-tarih-verdiler-1097360492.html

Türk-İş'ten grev kararı: Taleplerimiz karşılanmazsa 15 Temmuz’da grev var

Türk-İş'ten grev kararı: Taleplerimiz karşılanmazsa 15 Temmuz’da grev var

Sputnik Türkiye

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücret artışı taleplerine karşılık verilmezse 15 Temmuz’da grev kararı alacaklarını açıkladı. Atalay, "Artık başka kapımız kalmadı" diyerek hükümete çağrıda bulundu.

2025-06-26T13:38+0300

2025-06-26T13:38+0300

2025-06-26T13:42+0300

ekonomi̇

türk-i̇ş

kpss

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Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücret zammı görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada hükümete sert mesajlar verdi. Atalay, 15 Temmuz’a kadar talepler karşılanmazsa grev kararı alacaklarını duyurdu.Atalay, DSİ Bölge Müdürlüğü önünde sendika yöneticileri ve çok sayıda işçinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında, “Eylem yapmak gibi bir sevdamız yok ama artık başka kapımız da kalmadı” ifadelerini kullandı.Talepler 81 i̇lde dile getirildiToplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü kapsamında kamu işçilerinin taleplerini tüm Türkiye’de dile getirdiklerini belirten Atalay, “Sıkıntımızı kamuoyuna anlattık. Eğer masa susarsa, alan konuşur” dedi.Asgari ücretlilerin, emeklilerin, kadınların ve engellilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Atalay, yaşanan sorunların görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.'Her gün 4 i̇şçi hayatını kaybediyor'İş kazalarına da değinen Atalay, Türkiye’de her gün ortalama 4 işçinin yaşamını yitirdiğini söyleyerek şunları kaydetti:'Devlet kamu i̇şçisini görmezden geliyor'Atalay, mevcut maaşlarla geçinmenin imkânsız olduğunu vurgulayarak devletin kamu işçisine karşı adil davranmadığını belirtti:'15 Temmuz’a kadar süre tanıdık'Hükümete ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Atalay, Çalışma ve Maliye Bakanlıklarına çağrıda bulundu:

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