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Türk-İş'ten grev kararı: Taleplerimiz karşılanmazsa 15 Temmuz’da grev var
Türk-İş'ten grev kararı: Taleplerimiz karşılanmazsa 15 Temmuz’da grev var
Sputnik Türkiye
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücret artışı taleplerine karşılık verilmezse 15 Temmuz’da grev kararı alacaklarını açıkladı. Atalay, "Artık başka kapımız kalmadı" diyerek hükümete çağrıda bulundu.
2025-06-26T13:38+0300
2025-06-26T13:38+0300
2025-06-26T13:42+0300
ekonomi̇
türk-i̇ş
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Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücret zammı görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada hükümete sert mesajlar verdi. Atalay, 15 Temmuz’a kadar talepler karşılanmazsa grev kararı alacaklarını duyurdu.Atalay, DSİ Bölge Müdürlüğü önünde sendika yöneticileri ve çok sayıda işçinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında, “Eylem yapmak gibi bir sevdamız yok ama artık başka kapımız da kalmadı” ifadelerini kullandı.Talepler 81 i̇lde dile getirildiToplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü kapsamında kamu işçilerinin taleplerini tüm Türkiye’de dile getirdiklerini belirten Atalay, “Sıkıntımızı kamuoyuna anlattık. Eğer masa susarsa, alan konuşur” dedi.Asgari ücretlilerin, emeklilerin, kadınların ve engellilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Atalay, yaşanan sorunların görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.'Her gün 4 i̇şçi hayatını kaybediyor'İş kazalarına da değinen Atalay, Türkiye’de her gün ortalama 4 işçinin yaşamını yitirdiğini söyleyerek şunları kaydetti:'Devlet kamu i̇şçisini görmezden geliyor'Atalay, mevcut maaşlarla geçinmenin imkânsız olduğunu vurgulayarak devletin kamu işçisine karşı adil davranmadığını belirtti:'15 Temmuz’a kadar süre tanıdık'Hükümete ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Atalay, Çalışma ve Maliye Bakanlıklarına çağrıda bulundu:
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ergün atalay grev açıklaması, türk-i̇ş grev kararı, kamu işçisi zam talebi, toplu iş sözleşmesi 2025, türk-i̇ş 15 temmuz grev, kamu işçileri grev, işçi sendikası eylem, iş kazaları türkiye, kamu çalışanları maaş tepkisi
ergün atalay grev açıklaması, türk-i̇ş grev kararı, kamu işçisi zam talebi, toplu iş sözleşmesi 2025, türk-i̇ş 15 temmuz grev, kamu işçileri grev, işçi sendikası eylem, iş kazaları türkiye, kamu çalışanları maaş tepkisi
Türk-İş'ten grev kararı: Taleplerimiz karşılanmazsa 15 Temmuz’da grev var
13:38 26.06.2025 (güncellendi: 13:42 26.06.2025)
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücret artışı taleplerinin karşılanmaması durumunda 15 Temmuz'da grev kararı alacaklarını açıkladı. “Başka kapımız kalmadı” diyen Atalay, işçilerin sabrının tükendiğini vurguladı.
Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonlarından Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin ücret zammı görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada hükümete sert mesajlar verdi. Atalay, 15 Temmuz’a kadar talepler karşılanmazsa grev kararı alacaklarını duyurdu.
Atalay, DSİ Bölge Müdürlüğü önünde sendika yöneticileri ve çok sayıda işçinin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında, “Eylem yapmak gibi bir sevdamız yok ama artık başka kapımız da kalmadı” ifadelerini kullandı.
Talepler 81 i̇lde dile getirildi
Toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü kapsamında kamu işçilerinin taleplerini tüm Türkiye’de dile getirdiklerini belirten Atalay, “Sıkıntımızı kamuoyuna anlattık. Eğer masa susarsa, alan konuşur” dedi.
Asgari ücretlilerin, emeklilerin, kadınların ve engellilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Atalay, yaşanan sorunların görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.
'Her gün 4 i̇şçi hayatını kaybediyor'
İş kazalarına da değinen Atalay, Türkiye’de her gün ortalama 4 işçinin yaşamını yitirdiğini söyleyerek şunları kaydetti:
“Bu bir iş kazası değil, iş cinayetidir. 40 yıldır KPSS ile işe giren gençlerin göreve başlamadığına ilk kez tanık oluyoruz. Çünkü maaş 40 bin lira, kira 25 bin. Kim geçinebilir bu şartlarda?”
'Devlet kamu i̇şçisini görmezden geliyor'
Atalay, mevcut maaşlarla geçinmenin imkânsız olduğunu vurgulayarak devletin kamu işçisine karşı adil davranmadığını belirtti:
“Aldığımız ücret asgari ücretin bir tık üzerinde. 10 gün geçinmek zor. Devlet kamu işçisinin makul taleplerine hala kayıtsız kalıyor. Bu bizi huzursuz ediyor. Huzurumuz bozulursa, herkesin huzuru bozulur.”
'15 Temmuz’a kadar süre tanıdık'
Hükümete ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Atalay, Çalışma ve Maliye Bakanlıklarına çağrıda bulundu:
“Bir an evvel makul bir teklif getirin. 3 eylem takvimi daha var önümüzde. 15 Temmuz’a kadar taleplerimiz karşılanmazsa grev kararı alacağız.”