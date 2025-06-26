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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/eurotl-rekor-tazeledi-hafta-basindan-bu-yana-yukseliyor-1097344888.html
Euro/TL rekor tazeledi: Hafta başından bu yana yükseliyor
Euro/TL rekor tazeledi: Hafta başından bu yana yükseliyor
Sputnik Türkiye
euro kuru
2025-06-26T09:31+0300
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Euro hafta başında kırdığı rekoru bugün yeniledi. Euro şu sıralarda 46.59 lira. Dolar'da ise değer kaybı yaşanıyor. Dev bankalardan doların değer kaybına yönelik açıklamalar geldi.26 Haziran Euro kuru: Euro bugün ne kadar?Euro güne 46.59 lira seviyesinde başladı. hafta başında 46.14 TL ile rekora imza atan Euro bugün bir zirveyi daha geride bıraktı.Dövizde son durumDolarda ise bir süredir yaşanan değer kaybı son bulacak gibi durmuyor. Euro dolar karşısında 2021 yılından bu yana en yüksek seviyeleri test etmeye devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1.1717'ye kadar yükseldi ve 4 yılın zirvesine ulaştı. Euro/TL kuru da 46.7331 seviyesine ulaşarak tarihi yüksek noktalara çıktı.Dolar şu sıralarda 39.77 liradan işlem görüyor.Dolar endeksinin de önümüzdeki 12 ay içinde gerileme göstereceğine dair tahminler dev bankalar tarafından yayımlanmaya başladı.
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Euro/TL rekor tazeledi: Hafta başından bu yana yükseliyor

09:31 26.06.2025
Dolar Euro
Dolar Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
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Ayrıntılar geliyor
Döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Serbest piyasada 1 Dolar 39.77 TL, 1 Euro ise 46,60 TL seviyelerinde işlem görüyor.
Euro hafta başında kırdığı rekoru bugün yeniledi. Euro şu sıralarda 46.59 lira. Dolar'da ise değer kaybı yaşanıyor. Dev bankalardan doların değer kaybına yönelik açıklamalar geldi.

26 Haziran Euro kuru: Euro bugün ne kadar?

Euro güne 46.59 lira seviyesinde başladı. hafta başında 46.14 TL ile rekora imza atan Euro bugün bir zirveyi daha geride bıraktı.

Dövizde son durum

Dolarda ise bir süredir yaşanan değer kaybı son bulacak gibi durmuyor. Euro dolar karşısında 2021 yılından bu yana en yüksek seviyeleri test etmeye devam ediyor. Euro/dolar paritesi 1.1717'ye kadar yükseldi ve 4 yılın zirvesine ulaştı. Euro/TL kuru da 46.7331 seviyesine ulaşarak tarihi yüksek noktalara çıktı.

Dolar şu sıralarda 39.77 liradan işlem görüyor.

Dolar endeksinin de önümüzdeki 12 ay içinde gerileme göstereceğine dair tahminler dev bankalar tarafından yayımlanmaya başladı.
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