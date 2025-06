https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/cumhurbaskani-erdogan-bin-930-konut-ve-isyeri-teslim-ediyoruz-1097366670.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dirençli İstanbul hedefimize yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dirençli İstanbul hedefimize yaklaşıyoruz

26.06.2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de konut teslimi ve temel atma töreninde konuştu.Açılış töreninde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni yatırımlarımızın temellerini hep beraber atıyoruz. Binalarımızı teslim ederken yeni yatırımları da paylaşıyoruz. Bugün de yeni müjdelerle karşınızdayız. Siz bizi hep bağrınıza bastınız, biz de size layık olmaya çalıştık. Bin 132 bağımsız bölümün temelini atacağız, 798 bağımsız bölümün anahtarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Dirençli İstanbul hedefimize yaklaşıyoruz. Yatırımlar İstanbul'a sevdamızı gösteriyor" dedi.Şehircilik anlayışından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İnsan odaklı çevreye duyarlı, planlı, programlı, modern ve güvenli şehirler, şehircilik anlayışımızın odak noktasını teşkil ediyor. Şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezsiniz'' açıklamasında bulundu.'Deprem her an kapımızı çalabilir'İstanbul'un deprem riskini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İstanbul'u depremlere karşı dirençli hale getirmek zorundayız. İstanbul'u korumak hepimizin vazifesi. 17 Ağustos Marmara depreminin acılarını yüreğimizin derinlerinde hala hissediyoruz. Deprem kapımızı her an çalabilir, bu yüzden kentsel dönüşüm, bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir. Bu gerçeği dikkate alarak, planlarımızı bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Yatırımlar İstanbul'a olan sevgimize işaret'' dedi.

