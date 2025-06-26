https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/bilsem-ogretmen-atama-sonuclari-aciklandi-1097370855.html

BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı

BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınavın ardından tercihte bulunan öğretmenlerin sonuçları 'meb.gov.tr'... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T20:21+0300

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türki̇ye

bi̇lsem

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

öğretmen atamaları

ücretli öğretmen

sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav

atama

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 2025 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilen bölge sözlü sınavlarının ardından tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçlarına erişim sağlanabildiği belirtildi.Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 30 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağı hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/milli-egitim-bakanligina-iliskin-atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1096438462.html

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bi̇lsem, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav, atama