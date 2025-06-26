https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/bilsem-ogretmen-atama-sonuclari-aciklandi-1097370855.html
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınavın ardından tercihte bulunan öğretmenlerin sonuçları 'meb.gov.tr'... 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T20:21+0300
2025-06-26T20:21+0300
2025-06-26T20:21+0300
türki̇ye
bi̇lsem
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
öğretmen atamaları
ücretli öğretmen
sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav
atama
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 2025 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilen bölge sözlü sınavlarının ardından tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçlarına erişim sağlanabildiği belirtildi.Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 30 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağı hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/milli-egitim-bakanligina-iliskin-atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1096438462.html
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bi̇lsem, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav, atama
bi̇lsem, milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav, atama
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. Sözlü sınavın ardından tercihte bulunan öğretmenlerin sonuçları 'meb.gov.tr' adresinden erişime açıldı. Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemlerinin 30 Haziran’da başlayacağı belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.
Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 2025 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu
doğrultusunda gerçekleştirilen bölge sözlü sınavlarının ardından tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçlarına
erişim sağlanabildiği belirtildi.
Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri 30 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağı hatırlatıldı.