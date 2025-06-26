Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ile serinledi

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.
Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.
Yavruyken doğal yaşam parkına bırakılan "Venüs" isimli rakun da kendisine verilen buzlu meyveli dondurmayla sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor.
Yavruyken doğal yaşam parkına bırakılan "Venüs" isimli rakun da kendisine verilen buzlu meyveli dondurmayla sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor.
Lemur, maymun ve ayı gibi hayvanların, karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerle beslendiği anlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
Lemur, maymun ve ayı gibi hayvanların, karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerle beslendiği anlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
Park sakinlerini sıcaktan korumaya çalışan görevliler, her hayvanın yaz diyetine uygun kalorisi düşük, buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlıyor.
Park sakinlerini sıcaktan korumaya çalışan görevliler, her hayvanın yaz diyetine uygun kalorisi düşük, buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlıyor.
Hayvanlardan bazıları kafeslerine konulan fıskiye sistemleriyle serinletilmeye çalışılırken, bazılarının da havuzlarına meyveler konularak suya girmeleri sağlanıyor.
Hayvanlardan bazıları kafeslerine konulan fıskiye sistemleriyle serinletilmeye çalışılırken, bazılarının da havuzlarına meyveler konularak suya girmeleri sağlanıyor.
Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, sıcaklığın hayvanlarda stres oluşturabildiğini söyledi.
Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, sıcaklığın hayvanlarda stres oluşturabildiğini söyledi.
Sıcaklığı önleyici tedbirler aldıklarını belirten Arsun, "Hayvanların beslenme alışkanlıklarını yaz aylarına göre düzenliyoruz. Lifli gıdalar, bol sulu meyve ve sebzelerle besliyoruz. Alanlarında serinletme ve gölgelendirme çalışmaları yapıyoruz." dedi.
Sıcaklığı önleyici tedbirler aldıklarını belirten Arsun, "Hayvanların beslenme alışkanlıklarını yaz aylarına göre düzenliyoruz. Lifli gıdalar, bol sulu meyve ve sebzelerle besliyoruz. Alanlarında serinletme ve gölgelendirme çalışmaları yapıyoruz." dedi.