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Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ile serinledi
Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ile serinledi
Sputnik Türkiye
Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, 41 dereceye ulaşan sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
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antalya doğal yaşam parkı
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фото, fotoğraf, fotoğraf, antalya doğal yaşam parkı, sıcak hava

Antalya Doğal Yaşam Parkı sakinleri, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ile serinledi

13:00 26.06.2025
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, 41 dereceye ulaşan sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.
© AA / Süleyman Elcin

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı&#x27;ndaki hayvanlar, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Süleyman Elcin

Antalya Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar, sıcak havada buzlu meyve kokteyli ve fıskiyelerle serinletiliyor.

© AA / Süleyman Elcin

Yavruyken doğal yaşam parkına bırakılan "Venüs" isimli rakun da kendisine verilen buzlu meyveli dondurmayla sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor.

Yavruyken doğal yaşam parkına bırakılan &quot;Venüs&quot; isimli rakun da kendisine verilen buzlu meyveli dondurmayla sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Süleyman Elcin

Yavruyken doğal yaşam parkına bırakılan "Venüs" isimli rakun da kendisine verilen buzlu meyveli dondurmayla sıcak havanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor.

© AA / Süleyman Elcin

Lemur, maymun ve ayı gibi hayvanların, karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerle beslendiği anlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Lemur, maymun ve ayı gibi hayvanların, karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerle beslendiği anlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Süleyman Elcin

Lemur, maymun ve ayı gibi hayvanların, karpuz, portakal, kiraz, muz, elma gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerle beslendiği anlar, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

© AA / Süleyman Elcin

Park sakinlerini sıcaktan korumaya çalışan görevliler, her hayvanın yaz diyetine uygun kalorisi düşük, buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlıyor.

Park sakinlerini sıcaktan korumaya çalışan görevliler, her hayvanın yaz diyetine uygun kalorisi düşük, buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlıyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Süleyman Elcin

Park sakinlerini sıcaktan korumaya çalışan görevliler, her hayvanın yaz diyetine uygun kalorisi düşük, buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlıyor.

© AA / Süleyman Elcin

Hayvanlardan bazıları kafeslerine konulan fıskiye sistemleriyle serinletilmeye çalışılırken, bazılarının da havuzlarına meyveler konularak suya girmeleri sağlanıyor.

Hayvanlardan bazıları kafeslerine konulan fıskiye sistemleriyle serinletilmeye çalışılırken, bazılarının da havuzlarına meyveler konularak suya girmeleri sağlanıyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Süleyman Elcin

Hayvanlardan bazıları kafeslerine konulan fıskiye sistemleriyle serinletilmeye çalışılırken, bazılarının da havuzlarına meyveler konularak suya girmeleri sağlanıyor.

© AA / Süleyman Elcin

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, sıcaklığın hayvanlarda stres oluşturabildiğini söyledi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, sıcaklığın hayvanlarda stres oluşturabildiğini söyledi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Süleyman Elcin

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, sıcaklığın hayvanlarda stres oluşturabildiğini söyledi.

© AA / Süleyman Elcin

Sıcaklığı önleyici tedbirler aldıklarını belirten Arsun, "Hayvanların beslenme alışkanlıklarını yaz aylarına göre düzenliyoruz. Lifli gıdalar, bol sulu meyve ve sebzelerle besliyoruz. Alanlarında serinletme ve gölgelendirme çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Sıcaklığı önleyici tedbirler aldıklarını belirten Arsun, &quot;Hayvanların beslenme alışkanlıklarını yaz aylarına göre düzenliyoruz. Lifli gıdalar, bol sulu meyve ve sebzelerle besliyoruz. Alanlarında serinletme ve gölgelendirme çalışmaları yapıyoruz.&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Süleyman Elcin

Sıcaklığı önleyici tedbirler aldıklarını belirten Arsun, "Hayvanların beslenme alışkanlıklarını yaz aylarına göre düzenliyoruz. Lifli gıdalar, bol sulu meyve ve sebzelerle besliyoruz. Alanlarında serinletme ve gölgelendirme çalışmaları yapıyoruz." dedi.

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