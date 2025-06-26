Roma'nın simge yapısı Kolezyum'un önünde Mevlevi Sema Töreni yapıldı

Roma'da düzenlenen "Musica in Venere" konser serisinin kapanışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığının işbirliği çerçevesinde, Mevlana'nın öğretilerinin aktarıldığı tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi.
Roma'da düzenlenen "Musica in Venere" konser serisinin kapanışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığının işbirliği çerçevesinde, Mevlana'nın öğretilerinin aktarıldığı tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi.
800'e yakın seyircinin katıldığı etkinlikte Mevlevi Sema Töreni gerçekleştirildi.
800'e yakın seyircinin katıldığı etkinlikte Mevlevi Sema Töreni gerçekleştirildi.
Etkinliğin son bölümünde, sema gösterisinin ardından Sufizm ve semazenlerden etkilenen İtalyan sanatçı Franco Battiato'nun anısına kendisinin söylediği "Voglio Vederti Danzare" (Seni dans ederken görmek istiyorum) şarkısı da çalındı.
Etkinliğin son bölümünde, sema gösterisinin ardından Sufizm ve semazenlerden etkilenen İtalyan sanatçı Franco Battiato'nun anısına kendisinin söylediği "Voglio Vederti Danzare" (Seni dans ederken görmek istiyorum) şarkısı da çalındı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Roma'da nisan ayında kapanışını yaptığı "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, açık kaldığı 6 ay boyunca 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmişti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Roma'da nisan ayında kapanışını yaptığı "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, açık kaldığı 6 ay boyunca 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmişti
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sergiyle yakalanan uluslararası ilginin, sema gösterisiyle daha da artmasının beklendiği belirtilmiş ve Roma'daki bu kültürel buluşmaların, bu yıl "Türkiye'ye 1 milyona yakın İtalyan ziyaretçi" hedefinde de belirleyici rol oynamasının amaçlandığı kaydedilmişti.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sergiyle yakalanan uluslararası ilginin, sema gösterisiyle daha da artmasının beklendiği belirtilmiş ve Roma'daki bu kültürel buluşmaların, bu yıl "Türkiye'ye 1 milyona yakın İtalyan ziyaretçi" hedefinde de belirleyici rol oynamasının amaçlandığı kaydedilmişti.