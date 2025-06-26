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Roma'nın simge yapısı Kolezyum'un önünde Mevlevi Sema Töreni yapıldı
Roma'nın simge yapısı Kolezyum'un önünde Mevlevi Sema Töreni yapıldı
Sputnik Türkiye
İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'un önündeki tarihi Venüs Tapınağı'nda Mevlevi Sema Töreni yapıldı. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
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Roma'nın simge yapısı Kolezyum'un önünde Mevlevi Sema Töreni yapıldı

10:47 26.06.2025
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İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'un önündeki tarihi Venüs Tapınağı'nda Mevlevi Sema Töreni yapıldı.
© AA / Pablo Esparza

Roma'da düzenlenen "Musica in Venere" konser serisinin kapanışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığının işbirliği çerçevesinde, Mevlana'nın öğretilerinin aktarıldığı tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi.

Roma&#x27;da düzenlenen &quot;Musica in Venere&quot; konser serisinin kapanışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığının işbirliği çerçevesinde, Mevlana&#x27;nın öğretilerinin aktarıldığı tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Pablo Esparza

Roma'da düzenlenen "Musica in Venere" konser serisinin kapanışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığının işbirliği çerçevesinde, Mevlana'nın öğretilerinin aktarıldığı tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi.

© AA / Pablo Esparza

800'e yakın seyircinin katıldığı etkinlikte Mevlevi Sema Töreni gerçekleştirildi.

800&#x27;e yakın seyircinin katıldığı etkinlikte Mevlevi Sema Töreni gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Pablo Esparza

800'e yakın seyircinin katıldığı etkinlikte Mevlevi Sema Töreni gerçekleştirildi.

© AA / Pablo Esparza

Etkinliğin son bölümünde, sema gösterisinin ardından Sufizm ve semazenlerden etkilenen İtalyan sanatçı Franco Battiato'nun anısına kendisinin söylediği "Voglio Vederti Danzare" (Seni dans ederken görmek istiyorum) şarkısı da çalındı.

Etkinliğin son bölümünde, sema gösterisinin ardından Sufizm ve semazenlerden etkilenen İtalyan sanatçı Franco Battiato&#x27;nun anısına kendisinin söylediği &quot;Voglio Vederti Danzare&quot; (Seni dans ederken görmek istiyorum) şarkısı da çalındı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Pablo Esparza

Etkinliğin son bölümünde, sema gösterisinin ardından Sufizm ve semazenlerden etkilenen İtalyan sanatçı Franco Battiato'nun anısına kendisinin söylediği "Voglio Vederti Danzare" (Seni dans ederken görmek istiyorum) şarkısı da çalındı.

© AA / Pablo Esparza

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Roma'da nisan ayında kapanışını yaptığı "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, açık kaldığı 6 ay boyunca 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmişti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy&#x27;un Roma&#x27;da nisan ayında kapanışını yaptığı &quot;Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi&quot; sergisi, açık kaldığı 6 ay boyunca 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmişti - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Pablo Esparza

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Roma'da nisan ayında kapanışını yaptığı "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, açık kaldığı 6 ay boyunca 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmişti

© AA / Pablo Esparza

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sergiyle yakalanan uluslararası ilginin, sema gösterisiyle daha da artmasının beklendiği belirtilmiş ve Roma'daki bu kültürel buluşmaların, bu yıl "Türkiye'ye 1 milyona yakın İtalyan ziyaretçi" hedefinde de belirleyici rol oynamasının amaçlandığı kaydedilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sergiyle yakalanan uluslararası ilginin, sema gösterisiyle daha da artmasının beklendiği belirtilmiş ve Roma&#x27;daki bu kültürel buluşmaların, bu yıl &quot;Türkiye&#x27;ye 1 milyona yakın İtalyan ziyaretçi&quot; hedefinde de belirleyici rol oynamasının amaçlandığı kaydedilmişti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Pablo Esparza

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sergiyle yakalanan uluslararası ilginin, sema gösterisiyle daha da artmasının beklendiği belirtilmiş ve Roma'daki bu kültürel buluşmaların, bu yıl "Türkiye'ye 1 milyona yakın İtalyan ziyaretçi" hedefinde de belirleyici rol oynamasının amaçlandığı kaydedilmişti.

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