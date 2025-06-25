https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/mahalle-sakinleri-gurultuyle-uyandi-tekirdagda-kuru-yuk-gemisi-karaya-oturdu-1097324224.html

Mahalle sakinleri gürültüyle uyandı: Tekirdağ'da kuru yük gemisi kıyıdaki evlere metreler kala karaya oturdu

Mahalle sakinleri gürültüyle uyandı: Tekirdağ'da kuru yük gemisi kıyıdaki evlere metreler kala karaya oturdu

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da kuru yük gemisi gürültüyle karaya oturdu. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken kaptanın uyuduğu iddia edildi. Geminin çarptığı bölge sakinleri ise... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-25T14:50+0300

2025-06-25T14:50+0300

2025-06-25T14:52+0300

türki̇ye

tekirdağ

kuru yük gemisi

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097324370_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_47c609936f871eea7606f610150856ce.jpg

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu.Kıyıya 30 metre kala durduBahama bandıralı "Angy R" isimli, 22 mürettebatı bulunan gemi, Romanya'dan aldığı yükü Cezayir'e götürürken Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya 30 metre mesafe ve 7 metre derinlikte karaya oturdu. Geminin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.Bölgede yapılan incelemede olay sonrası deniz kirliliği olmadığı görüldü. Konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sonucuna göre idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.'Gürültüye uyandık'Gaziköy Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, gazetecilere, sabah ilginç bir manzarayla karşılaştıklarını, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.Mahallelerinde karaya oturan geminin kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Altıntaş, "Sabah uyandığımızda böyle bir manzarayla karşılaştık. Gemi şu anda yüklü vaziyette. Boş olsaymış, köyün bayağı yakınına yaklaşacakmış." ifadelerini kullandı.Mahalle sakinlerinden Mustafa Üzümcü de olay karşısında çok şaşırdığını söyledi.Salih Arıcı da sabah saatlerinde hafif bir gürültüyle uyandıklarını ve bu manzarayla karşılaştıklarını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/bogazda-gemi-karaya-oturdu-1094537709.html

türki̇ye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tekirdağ, kuru yük gemisi, türkiye