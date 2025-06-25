https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/mahalle-sakinleri-gurultuyle-uyandi-tekirdagda-kuru-yuk-gemisi-karaya-oturdu-1097324224.html
Mahalle sakinleri gürültüyle uyandı: Tekirdağ'da kuru yük gemisi kıyıdaki evlere metreler kala karaya oturdu
Mahalle sakinleri gürültüyle uyandı: Tekirdağ'da kuru yük gemisi kıyıdaki evlere metreler kala karaya oturdu
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da kuru yük gemisi gürültüyle karaya oturdu. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken kaptanın uyuduğu iddia edildi. Geminin çarptığı bölge sakinleri ise... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T14:50+0300
2025-06-25T14:50+0300
2025-06-25T14:52+0300
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tekirdağ
kuru yük gemisi
türkiye
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu.Kıyıya 30 metre kala durduBahama bandıralı "Angy R" isimli, 22 mürettebatı bulunan gemi, Romanya'dan aldığı yükü Cezayir'e götürürken Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya 30 metre mesafe ve 7 metre derinlikte karaya oturdu. Geminin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.Bölgede yapılan incelemede olay sonrası deniz kirliliği olmadığı görüldü. Konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sonucuna göre idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.'Gürültüye uyandık'Gaziköy Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, gazetecilere, sabah ilginç bir manzarayla karşılaştıklarını, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.Mahallelerinde karaya oturan geminin kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Altıntaş, "Sabah uyandığımızda böyle bir manzarayla karşılaştık. Gemi şu anda yüklü vaziyette. Boş olsaymış, köyün bayağı yakınına yaklaşacakmış." ifadelerini kullandı.Mahalle sakinlerinden Mustafa Üzümcü de olay karşısında çok şaşırdığını söyledi.Salih Arıcı da sabah saatlerinde hafif bir gürültüyle uyandıklarını ve bu manzarayla karşılaştıklarını dile getirdi.
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tekirdağ, kuru yük gemisi, türkiye
tekirdağ, kuru yük gemisi, türkiye
Mahalle sakinleri gürültüyle uyandı: Tekirdağ'da kuru yük gemisi kıyıdaki evlere metreler kala karaya oturdu
14:50 25.06.2025 (güncellendi: 14:52 25.06.2025)
Tekirdağ'da kuru yük gemisi gürültüyle karaya oturdu. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken kaptanın uyuduğu iddia edildi. Geminin çarptığı bölge sakinleri ise sese uyandıklarını söyledi ve 'dolu olmasa köye kadar gelirdi' dedi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kuru yük gemisi karaya oturdu.
Kıyıya 30 metre kala durdu
Bahama bandıralı "Angy R" isimli, 22 mürettebatı bulunan gemi, Romanya'dan aldığı yükü Cezayir'e götürürken Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya 30 metre mesafe ve 7 metre derinlikte karaya oturdu. Geminin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Bölgede yapılan incelemede olay sonrası deniz kirliliği olmadığı görüldü. Konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sonucuna göre idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.
Gaziköy Mahalle Muhtarı Ali Altıntaş, gazetecilere, sabah ilginç bir manzarayla karşılaştıklarını, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.
Mahallelerinde karaya oturan geminin kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Altıntaş, "Sabah uyandığımızda böyle bir manzarayla karşılaştık. Gemi şu anda yüklü vaziyette. Boş olsaymış, köyün bayağı yakınına yaklaşacakmış." ifadelerini kullandı.
Mahalle sakinlerinden Mustafa Üzümcü de olay karşısında çok şaşırdığını söyledi.
Salih Arıcı da sabah saatlerinde hafif bir gürültüyle uyandıklarını ve bu manzarayla karşılaştıklarını dile getirdi.