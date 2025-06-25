ABD'nin 2026 savunma bütçesi ile ilgili detaylar, Sputnik'in infografiğinde.

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılının savunma bütçesi için 300 milyonu Ukrayna'ya askeri yardım olmak üzere 1.01 trilyon doların ayrılmasını talep etmişti... 25.06.2025, Sputnik Türkiye

ABD'nin 2026 savunma bütçesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılının savunma bütçesi için 300 milyonu Ukrayna'ya askeri yardım olmak üzere 1.01 trilyon doların ayrılmasını talep etmişti, ancak Kongre bu bütçe önerisini onaylamadı.