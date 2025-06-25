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ABD'nin 2026 savunma bütçesi
ABD'nin 2026 savunma bütçesi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılının savunma bütçesi için 300 milyonu Ukrayna'ya askeri yardım olmak üzere 1.01 trilyon doların ayrılmasını talep etmişti... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T17:54+0300
2025-06-25T17:54+0300
2025-06-25T17:54+0300
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abd savunma bakanlığı
bütçe
savunma bütçesi
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ABD'nin 2026 savunma bütçesi ile ilgili detaylar, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, abd, donald trump, ukrayna, kongre, abd savunma bakanlığı, bütçe, инфографика, savunma bütçesi
i̇nfografi̇k, abd, donald trump, ukrayna, kongre, abd savunma bakanlığı, bütçe, инфографика, savunma bütçesi
ABD'nin 2026 savunma bütçesi
ABD Başkanı Donald Trump, 2026 yılının savunma bütçesi için 300 milyonu Ukrayna'ya askeri yardım olmak üzere 1.01 trilyon doların ayrılmasını talep etmişti, ancak Kongre bu bütçe önerisini onaylamadı.
ABD'nin 2026 savunma bütçesi ile ilgili detaylar, Sputnik'in infografiğinde.