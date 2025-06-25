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Konya’daki Çavuşçu Gölü kuraklıkla mücadele ediyor: Göldeki iki ada kara ile buluştu
Konya’daki Çavuşçu Gölü kuraklıkla mücadele ediyor: Göldeki iki ada kara ile buluştu
Sputnik Türkiye
Son yıllardaki kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle su seviyesi ciddi şekilde azalan Çavuşçu Gölü’nde, adalar kara ile birleşti. Bölgedeki ekosistem ve... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T14:37+0300
2025-06-25T14:37+0300
2025-06-25T14:37+0300
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çavuşçu gölü
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фото, fotoğraf, fotoğraf, konya, çavuşçu gölü, kuraklık
фото, fotoğraf, fotoğraf, konya, çavuşçu gölü, kuraklık
Konya’daki Çavuşçu Gölü kuraklıkla mücadele ediyor: Göldeki iki ada kara ile buluştu
Son yıllardaki kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle su seviyesi ciddi şekilde azalan Çavuşçu Gölü’nde, adalar kara ile birleşti. Bölgedeki ekosistem ve geçim kaynakları tehlike altında.
© AA / Seyit Konyalı
Konya’nın Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü, son dönemlerde yaşanan yoğun kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle su seviyesinde büyük düşüşler yaşıyor.
Konya’nın Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü, son dönemlerde yaşanan yoğun kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle su seviyesinde büyük düşüşler yaşıyor.
© AA / Seyit Konyalı
Gölün üzerindeki iki ada, azalan su sayesinde kara ile birleşerek doğal yapısında önemli değişikliklere neden oldu.
Gölün üzerindeki iki ada, azalan su sayesinde kara ile birleşerek doğal yapısında önemli değişikliklere neden oldu.
© AA / Seyit Konyalı
Göl çevresinde özellikle sazlık ve bataklık alanlarda belirgin bir artış gözlemlenirken, bölge sakinleri koyun sürülerini bu alanlarda otlatmaya başladı.
Göl çevresinde özellikle sazlık ve bataklık alanlarda belirgin bir artış gözlemlenirken, bölge sakinleri koyun sürülerini bu alanlarda otlatmaya başladı.
© AA / Seyit Konyalı
Ancak gölde geçimini balıkçılıkla sağlayan yöre halkı, su seviyesinin azalması sebebiyle ağlarını serebilecekleri uygun alan bulmakta zorlanıyor.
Ancak gölde geçimini balıkçılıkla sağlayan yöre halkı, su seviyesinin azalması sebebiyle ağlarını serebilecekleri uygun alan bulmakta zorlanıyor.
© AA / Seyit Konyalı
Ekolojik açıdan büyük öneme sahip olan Çavuşçu Gölü’nün kuruma riski, hem bölgedeki biyolojik çeşitliliği hem de doğal yaşamı ciddi tehdit altında bırakıyor.
Ekolojik açıdan büyük öneme sahip olan Çavuşçu Gölü’nün kuruma riski, hem bölgedeki biyolojik çeşitliliği hem de doğal yaşamı ciddi tehdit altında bırakıyor.