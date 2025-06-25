Bir milyon metreküp çamur temizlendi: İzmit Körfezi'ndeki oksijen seviyesi yüzde 40 arttı

İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği ve balıklandırma projeleri sayesinde denizdeki oksijen seviyesi yüzde 40 arttı, deniz canlılarının sayısında ise yüzde 30'un üzerinde artış gözlemlendi.
İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği ve balıklandırma projeleri sayesinde denizdeki oksijen seviyesi yüzde 40 arttı, deniz canlılarının sayısında ise yüzde 30'un üzerinde artış gözlemlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile sürdürdüğü su kalitesi izleme çalışmaları, İzmit Körfezi'nin sağlığı hakkında gerçek zamanlı bilgi veriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile sürdürdüğü su kalitesi izleme çalışmaları, İzmit Körfezi'nin sağlığı hakkında gerçek zamanlı bilgi veriyor.
'İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'yle 2017-2025 yıllarında, kalkan, levrek ve çupra gibi türlerden toplam 54 bin balık, doğal ortamında markalanarak Körfez'e bırakıldı.
'İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi'yle 2017-2025 yıllarında, kalkan, levrek ve çupra gibi türlerden toplam 54 bin balık, doğal ortamında markalanarak Körfez'e bırakıldı.
Bu proje kapsamında İzmit Körfezi'nin balık popülasyonunun büyük ölçüde arttığı ve ekosistemin güçlendiği aktarıldı. İzmit Körfezi'nden yaklaşık 1 milyon metreküp kirli dip çamuru çıkarılarak, su kalitesi önemli ölçüde iyileştirildi.
Bu proje kapsamında İzmit Körfezi'nin balık popülasyonunun büyük ölçüde arttığı ve ekosistemin güçlendiği aktarıldı. İzmit Körfezi'nden yaklaşık 1 milyon metreküp kirli dip çamuru çıkarılarak, su kalitesi önemli ölçüde iyileştirildi.
Uzun süredir izlenen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler, İzmit Körfezi'nin karanlık geçmişinden bugüne doğru büyük bir iyileşme yaşandığını ortaya çıkarıyor.
Uzun süredir izlenen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler, İzmit Körfezi'nin karanlık geçmişinden bugüne doğru büyük bir iyileşme yaşandığını ortaya çıkarıyor.