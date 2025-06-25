Bir milyon metreküp çamur temizlendi: İzmit Körfezi'ndeki oksijen seviyesi yüzde 40 arttı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile sürdürdüğü su kalitesi izleme çalışmaları, İzmit Körfezi'nin sağlığı hakkında gerçek zamanlı bilgi veriyor.