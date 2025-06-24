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Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in Venedik düğünü sızdı: Düğünün maliyeti ne kadar?
Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in Venedik düğünü sızdı: Düğünün maliyeti ne kadar?
Sputnik Türkiye
Milyarder Jeff Bezos ve sevgilisi Lauren Sanchez’in Venedik’te düzenlenecek 20 milyon dolarlık düğününe dair detaylar, bir tur rehberinin dikkatsizliği sonucu... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T20:31+0300
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Bezos ve Sanchez’in 26-28 Haziran tarihlerinde Venedik’te yapacağı düğünün planları sızdırıldı.Düğün organizasyonunda görevli serbest rehber Beatrice Bavato’nun elindeki isim listesi, havaalanında fotoğraflanınca davetlilerin isimleri, uçuş bilgileri ve otel konaklamaları ortaya çıktı. Listede Ivanka Trump, Lady Gaga, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Kris Jenner, Orlando Bloom, Eva Longoria ve Lachlan Murdoch gibi birçok tanınmış isim yer aldı. Ayrıca, gelin Lauren Sanchez için tüm hafta boyunca kullanılmak üzere 27 farklı kıyafet tasarlandığı da ortaya çıktı.Beatrice Bavato’nun dikkatsizliği yalnızca davetli listesini değil, organizasyonun kapsamını ve detaylarını da açığa çıkardı. Düğün hazırlıkları kapsamında makyaj sanatçıları, kuaförler, fotoğrafçılar ve etkinlik yöneticilerinden oluşan geniş bir ekip çalışırken, maliyetler şaşırttı.Üç gün süren düğünün tahmini toplam maliyeti 20 milyon dolar, gelinin gelinlikleri ve diğer kıyafetlerinin maliyeti 1.5 milyon dolar, çiçeklerin maliyeti 1 milyon dolar, dünyanın dört bir yanından gelen özel jet sayısı 90, düğün organizatörlerine ödenen ücret 3 milyon dolar, ikram ve yemeklerin toplam maliyetinin ise 1 milyon dolar olduğu belirtildi.Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğünü, Venedik lagünündeki 500 milyon dolarlık süperyatlarında başlayan kutlamalarla şimdiden yılın düğünü olarak anılmaya başlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230708/milyarder-jeff-bezos-kirada-oturmaya-karar-verdigini-duyurdu-1073307486.html
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lauren sanchez, jeff bezos, ivanka trump, venedik, düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, toplu düğün, maliyet
lauren sanchez, jeff bezos, ivanka trump, venedik, düğün, düğün konvoyu, düğün salonu, toplu düğün, maliyet

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in Venedik düğünü sızdı: Düğünün maliyeti ne kadar?

20:31 24.06.2025
© AP Photo / Jeff BezosJeff Bezos
Jeff Bezos - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Jeff Bezos
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Milyarder Jeff Bezos ve sevgilisi Lauren Sanchez’in Venedik’te düzenlenecek 20 milyon dolarlık düğününe dair detaylar, bir tur rehberinin dikkatsizliği sonucu ifşa oldu. Düğüne katılan isimler ve üç günlük organizasyonun maliyeti ortaya çıktı.
Bezos ve Sanchez’in 26-28 Haziran tarihlerinde Venedik’te yapacağı düğünün planları sızdırıldı.
Düğün organizasyonunda görevli serbest rehber Beatrice Bavato’nun elindeki isim listesi, havaalanında fotoğraflanınca davetlilerin isimleri, uçuş bilgileri ve otel konaklamaları ortaya çıktı.
Listede Ivanka Trump, Lady Gaga, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Kris Jenner, Orlando Bloom, Eva Longoria ve Lachlan Murdoch gibi birçok tanınmış isim yer aldı. Ayrıca, gelin Lauren Sanchez için tüm hafta boyunca kullanılmak üzere 27 farklı kıyafet tasarlandığı da ortaya çıktı.
Beatrice Bavato’nun dikkatsizliği yalnızca davetli listesini değil, organizasyonun kapsamını ve detaylarını da açığa çıkardı. Düğün hazırlıkları kapsamında makyaj sanatçıları, kuaförler, fotoğrafçılar ve etkinlik yöneticilerinden oluşan geniş bir ekip çalışırken, maliyetler şaşırttı.
Üç gün süren düğünün tahmini toplam maliyeti 20 milyon dolar, gelinin gelinlikleri ve diğer kıyafetlerinin maliyeti 1.5 milyon dolar, çiçeklerin maliyeti 1 milyon dolar, dünyanın dört bir yanından gelen özel jet sayısı 90, düğün organizatörlerine ödenen ücret 3 milyon dolar, ikram ve yemeklerin toplam maliyetinin ise 1 milyon dolar olduğu belirtildi.
Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğünü, Venedik lagünündeki 500 milyon dolarlık süperyatlarında başlayan kutlamalarla şimdiden yılın düğünü olarak anılmaya başlandı.
Jeff Bezos - Lauren Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2023
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