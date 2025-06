https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/gazeteci-caglar-tekin-israil-kendi-varligi-icin-sivil-oldurmekten-cekinmeyen-bir-rejim--1097295615.html

Gazeteci Çağlar Tekin: İsrail kendi varlığı için sivil öldürmekten çekinmeyen bir rejim

Gazeteci Çağlar Tekin: İsrail kendi varlığı için sivil öldürmekten çekinmeyen bir rejim

İran ve İsrail arasındaki çatışmaların 12. gününde ateşkes duyurusu geldi. Saldırılarda askeri hedeflerin yanı sıra sivil alanlar da vurulurken, İran Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 606 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 332 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğunu ise siviller oluşturuyor. İsrail'in sivillere yönelik saldırılarının daha önce de yaşandığını belirten Gazeteci Çağlar Tekin, Sputnik'e özel değerlendirmelerde bulunarak, "İsrail bir varoluşsal olgu olarak kendi varlığı için sivil öldürme konusunda herhangi bir tereddüt taşımayan bir devlet, bir rejim" dedi. İsrail, sivil öldürme konusunda herhangi bir tereddüt taşımayan bir devletGazeteci Çağlar Tekin, İsrail'in sivillere yönelik saldırıyla ilgili, "İsrail bir varoluşsal olgu olarak kendi varlığı için sivil öldürme konusunda herhangi bir tereddüt taşımayan bir devlet, bir rejim. İsrail rejiminin temel özelliklerinin başında gelen şey bu. Zaten biz Filistin'de başından bu yana yaşanan sorunsal çerçevede bunu hep böyle gördük." ifadelerini kullandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre 7 Ekim'in ardından 60 bin civarı insanın öldürüldüğünü dile getiren Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:"İsrail'in 7 Ekim öncesinde asra ulaşan saldırganlığını da buna eklemek zorundayız. Bu süreç 7 Ekim'de başlamadı. Keza diğer taraftan baktığımızda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu çerçevesinde nükleer alanında çalışan isimler, akademisyenler hedef alındı. Bunların hepsi Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun da tasdik ettiği biçimde savaş koşulları dışında, silah dışında nükleer alanında çalışan insanlar. Yani bunları da siviller statüsünde kabul etmek zorundayız. Böyle baktığımız durumda İsrail, İran'a yönelik yaptığı her adımda sivilleri hedef alan bir pozisyona sahip yani birkaç asker dışında.'Birer terör saldırı statüsünde değerlendirilmesi gereken başlıklar' Ayrıca İsrail’in bir BM kararı olmadan bir komşu ülkenin hava sahasına, komşu ülkenin egemenlik alanına tecavüz ederek yaptığı bu hamlelerin her birisini de terör saldırı statüsünde değerlendirilmesi gereken başlıklar. Uluslararası hukukun dışında kalan başlıklar. Buradan baktığımızda İsrail'in attığı her adımda hukukun tamamen dışında olduğunu görüyoruz. Haliyle bu saldırılarda kaybedilen isimler de savaş esnasında kaybedilmiş İranlı askerler değiller. İranlı sivillere yönelik saldırıdan bahsediyoruz. Aynı zamanda İran devlet görevlilerini de hedef alan terör saldırıları bütününden bahsediyoruz. Yani uluslararası açısından değerlendirilecek bir durum bu.” ‘Saldırgan tutum karşısında net durmak gerekiyor’ İsrail'in sivillere karşı saldırıları karşısında net bir tavır sergilenmesi gerektiğini de vurgulayan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

