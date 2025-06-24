https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/devlet-bahceli-5-ay-sonra-ilk-kez-kursude-1097274854.html

Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüde: 'Atılan bombaların Ankara'ya etkisinin olmayacağını söylemek için cahil olmak lazım'

Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüde: 'Atılan bombaların Ankara'ya etkisinin olmayacağını söylemek için cahil olmak lazım'

Sputnik Türkiye

bahçeli

2025-06-24T10:32+0300

2025-06-24T10:32+0300

2025-06-24T11:11+0300

poli̇ti̇ka

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

tbmm

türkiye büyük millet meclisi (tbmm)

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MHP lideri Bahçeli, aylar sonra ilk kez kürsüye çıktı ve partililere seslendi. Bahçeli İsrail'in İran'a saldırılarından muhalefete eleştiriye kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.'Herkes ayrılıktan konuştu, ben vuslattan'MHP lideri sözlerine şöyle başladı:'Hep bir hesap devrede''İsrail'in saldırısı haksızdır'Bahçeli en son ne zaman grup toplantısına katıldı?Genel Başkan Bahçeli son olarak 28 Ocak'ta grup toplantısına katılmıştı. O tarihten sonra rahatsızlanan Bahçeli, grup toplantılarında yer almıyordu.Muhalefete eleştiriBahçeli BM'ye seslendi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/mhp-lideri-bahceli-savaslar-kusaginin-dugumu-cozulmus-kurdelesi-kesilmis-sahnesi-kurulmustur-1097243534.html

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