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Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüde: 'Atılan bombaların Ankara'ya etkisinin olmayacağını söylemek için cahil olmak lazım'
Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüde: 'Atılan bombaların Ankara'ya etkisinin olmayacağını söylemek için cahil olmak lazım'
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MHP lideri Bahçeli, aylar sonra ilk kez kürsüye çıktı ve partililere seslendi. Bahçeli İsrail'in İran'a saldırılarından muhalefete eleştiriye kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.'Herkes ayrılıktan konuştu, ben vuslattan'MHP lideri sözlerine şöyle başladı:'Hep bir hesap devrede''İsrail'in saldırısı haksızdır'Bahçeli en son ne zaman grup toplantısına katıldı?Genel Başkan Bahçeli son olarak 28 Ocak'ta grup toplantısına katılmıştı. O tarihten sonra rahatsızlanan Bahçeli, grup toplantılarında yer almıyordu.Muhalefete eleştiriBahçeli BM'ye seslendi
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bahçeli, bahçeli kürsüde, bahçeli mhp grup toplantısı
bahçeli, bahçeli kürsüde, bahçeli mhp grup toplantısı

Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüde: 'Atılan bombaların Ankara'ya etkisinin olmayacağını söylemek için cahil olmak lazım'

10:32 24.06.2025 (güncellendi: 11:11 24.06.2025)
© Sputnik / Osman Nuri CeritDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 28 Ocak’tan bu yana ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. Bahçeli, gündemdeki İsrail-İran gerilimini değerlendirdi. Bölgedeki çatışmaların Türkiye’ye etkileri konusunda uyarılarda bulunan Bahçeli, “İsrail'in İran'a attığı bombaların Ankara’ya etkisi olmaz demek için cahil olmak lazım” ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli, aylar sonra ilk kez kürsüye çıktı ve partililere seslendi. Bahçeli İsrail'in İran'a saldırılarından muhalefete eleştiriye kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

'Herkes ayrılıktan konuştu, ben vuslattan'

MHP lideri sözlerine şöyle başladı:

Herkes ayrılıktan konuştu, ben vuslattan. Siyasette özne her zaman Türk milletidir. Şayet Türk milleti yoksa biz zaten olamayız.

'Hep bir hesap devrede'

Hep bir hesap devrededir. Etrafımızdaki kanlı oyunlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Kim saldıracakmış diyen zihniyete itibar edemeyiz. Çünkü bizim dersimiz ecdadımızın hatırasıyla vardır. Kader gayretle meftundur. Üzerinde yaşadığımız miras devlet aklından milli kültürden, kimin dost kimin düşman olduğunu bilen yüksek ferasetten çıkarılmıştır.

'İsrail'in saldırısı haksızdır'

İsrail'in İran'a saldırısı haksız ve barbarlıktır. İran da misilleme yapmaktadır. Tahran'a Bağdat'a komşu ülke başkentlerine atılan bombaların Ankara'ya etkisinin olmayacağını söylemek için cahil olmak lazım

Bahçeli en son ne zaman grup toplantısına katıldı?

Genel Başkan Bahçeli son olarak 28 Ocak'ta grup toplantısına katılmıştı. O tarihten sonra rahatsızlanan Bahçeli, grup toplantılarında yer almıyordu.

Muhalefete eleştiri

Hezeyan nöbetine girmesi sancıdır. İsrail ve sırtını dayadığı ülkeler terörizmin ana sponsorudur. CHP'nin durduğu yer Türkiye'nin durduğu yer değil. Milli meselelerde uzlaşmamak, düşmanın vatana ulaşmasına sebep olur. İsrail, İran'a saldırarak Gazze soykırımını perdelemek istemiş, 'Terörsüz Türkiye'nin tekerine çomak sokmaya tertip etmiştir

Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
TÜRKİYE
MHP Lideri Bahçeli: Savaşlar kuşağının düğümü çözülmüş, kurdelesi kesilmiş, sahnesi kurulmuştur
Dün, 11:22

Bahçeli BM'ye seslendi

BM korkaktır. BM kahredici sessizliğe gömülmüş vaziyettedir. İslam ülkeri üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir. Bugün değilse ne zaman? Bu zulüm ve eşkiya düzeni nereye kadar sürecektir. Bunun hesabının mahşerde verileceğini düşünen yok mudur? BM derhal kuvvet kullanmalı.
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