https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/devlet-bahceli-5-ay-sonra-ilk-kez-kursude-1097274854.html
Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüde: 'Atılan bombaların Ankara'ya etkisinin olmayacağını söylemek için cahil olmak lazım'
Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüde: 'Atılan bombaların Ankara'ya etkisinin olmayacağını söylemek için cahil olmak lazım'
Sputnik Türkiye
bahçeli
2025-06-24T10:32+0300
2025-06-24T10:32+0300
2025-06-24T11:11+0300
poli̇ti̇ka
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
tbmm
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
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MHP lideri Bahçeli, aylar sonra ilk kez kürsüye çıktı ve partililere seslendi. Bahçeli İsrail'in İran'a saldırılarından muhalefete eleştiriye kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.'Herkes ayrılıktan konuştu, ben vuslattan'MHP lideri sözlerine şöyle başladı:'Hep bir hesap devrede''İsrail'in saldırısı haksızdır'Bahçeli en son ne zaman grup toplantısına katıldı?Genel Başkan Bahçeli son olarak 28 Ocak'ta grup toplantısına katılmıştı. O tarihten sonra rahatsızlanan Bahçeli, grup toplantılarında yer almıyordu.Muhalefete eleştiriBahçeli BM'ye seslendi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/mhp-lideri-bahceli-savaslar-kusaginin-dugumu-cozulmus-kurdelesi-kesilmis-sahnesi-kurulmustur-1097243534.html
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bahçeli, bahçeli kürsüde, bahçeli mhp grup toplantısı
bahçeli, bahçeli kürsüde, bahçeli mhp grup toplantısı
Bahçeli 5 ay sonra ilk kez kürsüde: 'Atılan bombaların Ankara'ya etkisinin olmayacağını söylemek için cahil olmak lazım'
10:32 24.06.2025 (güncellendi: 11:11 24.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 28 Ocak’tan bu yana ilk kez partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. Bahçeli, gündemdeki İsrail-İran gerilimini değerlendirdi. Bölgedeki çatışmaların Türkiye’ye etkileri konusunda uyarılarda bulunan Bahçeli, “İsrail'in İran'a attığı bombaların Ankara’ya etkisi olmaz demek için cahil olmak lazım” ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli, aylar sonra ilk kez kürsüye çıktı ve partililere seslendi. Bahçeli İsrail'in İran'a saldırılarından muhalefete eleştiriye kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
'Herkes ayrılıktan konuştu, ben vuslattan'
MHP lideri sözlerine şöyle başladı:
Herkes ayrılıktan konuştu, ben vuslattan. Siyasette özne her zaman Türk milletidir. Şayet Türk milleti yoksa biz zaten olamayız.
Hep bir hesap devrededir. Etrafımızdaki kanlı oyunlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Kim saldıracakmış diyen zihniyete itibar edemeyiz. Çünkü bizim dersimiz ecdadımızın hatırasıyla vardır. Kader gayretle meftundur. Üzerinde yaşadığımız miras devlet aklından milli kültürden, kimin dost kimin düşman olduğunu bilen yüksek ferasetten çıkarılmıştır.
'İsrail'in saldırısı haksızdır'
İsrail'in İran'a saldırısı haksız ve barbarlıktır. İran da misilleme yapmaktadır. Tahran'a Bağdat'a komşu ülke başkentlerine atılan bombaların Ankara'ya etkisinin olmayacağını söylemek için cahil olmak lazım
Bahçeli en son ne zaman grup toplantısına katıldı?
Genel Başkan Bahçeli son olarak 28 Ocak'ta grup toplantısına katılmıştı. O tarihten sonra rahatsızlanan Bahçeli, grup toplantılarında yer almıyordu.
Hezeyan nöbetine girmesi sancıdır. İsrail ve sırtını dayadığı ülkeler terörizmin ana sponsorudur. CHP'nin durduğu yer Türkiye'nin durduğu yer değil. Milli meselelerde uzlaşmamak, düşmanın vatana ulaşmasına sebep olur. İsrail, İran'a saldırarak Gazze soykırımını perdelemek istemiş, 'Terörsüz Türkiye'nin tekerine çomak sokmaya tertip etmiştir
BM korkaktır. BM kahredici sessizliğe gömülmüş vaziyettedir. İslam ülkeri üç maymunu oynamaktan vazgeçmelidir. Bugün değilse ne zaman? Bu zulüm ve eşkiya düzeni nereye kadar sürecektir. Bunun hesabının mahşerde verileceğini düşünen yok mudur? BM derhal kuvvet kullanmalı.