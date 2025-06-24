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Ahmet Hakan: Yanı başımızda büyük bir savaş var ama muhalefet kayıtsız ve ilgisiz
Ahmet Hakan: Yanı başımızda büyük bir savaş var ama muhalefet kayıtsız ve ilgisiz
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Ahmet Hakan, muhalefetin dış gündem konusunda 'ilgisiz' kaldığına dikkat çekti ve "Yanı başımızda füzeler uçuşuyor, gazetelerinin birinci sayfasında tek satır... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'yi, savaş gündemine uzak kalma konusunda eleştirdi. CHP'nin etkili bir demeç dahi veremediğine dikkat çeken Ahmet Hakan, bugünkü yazısında konuyu masaya yatırdı:
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Ahmet Hakan: Yanı başımızda büyük bir savaş var ama muhalefet kayıtsız ve ilgisiz

09:46 24.06.2025
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2025
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, muhalefetin dış gündem konusunda 'ilgisiz' kaldığına dikkat çekti ve "Yanı başımızda füzeler uçuşuyor, gazetelerinin birinci sayfasında tek satır haber yok" dedi.
Gazeteci Ahmet Hakan, CHP'yi, savaş gündemine uzak kalma konusunda eleştirdi.
CHP'nin etkili bir demeç dahi veremediğine dikkat çeken Ahmet Hakan, bugünkü yazısında konuyu masaya yatırdı:
Yanı başımızda büyük bir savaş var. Başta CHP olmak üzere muhalefet, bu savaşla ilgili şu ana kadar... Etkili demeçler veremiyor, tartışmalara Fransız kalıyor, doğru dürüst bir tepki koyamıyor. Hepsini geçtim, adına “çalıştay” dedikleri ve pek sevdikleri etkinliği yapmak bile akıllarına gelmiyor. Varsa yoksa Ekrem İmamoğlu. Varsa yoksa Kemal Kılıçdaroğlu. Düşünün: CHP’li yetkililer, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatına laf yetiştirmek için harcadıkları enerjinin yarısını bile savaş gündemine harcamıyorlar. Sadece CHP’li yetkililer mi? Medyaları da savaşa karşı aşırı kayıtsız. Yanı başımızda füzeler uçuşuyor, gazetelerinin birinci sayfasında tek satır haber yok. İktidarı sıkıştıracak bir alan bulamadıklarında... Savaş konusuna hiç girmemeyi tercih ediyorlar. Muhalefetin bu kayıtsızlığı ve ilgisizliği nedeniyle... Türkiye’nin de bekasını ilgilendiren çok önemli bir konuda siyasal kamplaşmanın bir parçası olmamış vatandaşlar, bütün eksiklerine rağmen gözünü iktidara dikiyor. “Bunlar gelirse halimiz nice olur” cümlesi, muhalefetin duruşunu en çok bozan cümledir.
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