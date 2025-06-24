https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/12-gunluk-savasta-hayatlarini-kaybeden-iranli-nukleer-bilim-insanlari-1097286044.html

12 günlük savaşta hayatlarını kaybeden İranlı nükleer bilim insanları

12 günlük savaşta hayatlarını kaybeden İranlı nükleer bilim insanları

Sputnik Türkiye

İsrail’in 13 Haziran Cuma günü İran'ın nükleer programına ve askeri hedeflerine başlattığı saldırılarda, İran’ın önde gelen nükleer bilimcileri hayatını... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-24T13:28+0300

2025-06-24T13:28+0300

2025-06-24T13:28+0300

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İsrail’in İran'ın nükleer programına ve askeri hedeflerine 13 Haziran Cuma günü başlattığı saldırılarda, İran’ın önde gelen nükleer bilimcileri hayatını kaybetti.İsrail’in saldırılarında öldürülen bilim insanlarının listesi, Sputnik’in dosyasında:İranlı nükleer bilimci Sedighi Saber bu sabah saatlerinde Gilan eyaletinde öldürüldü. Birkaç gün önce ise 17 yaşındaki oğlu Mohammad Reza Sedighi Saber, Tahran'da bir eve düzenlenen İsrail saldırısında öldürülmüştü.İranlı ünlü nükleer bilim insanı Dr. İsar Tabatabai Koşme, evine düzenlenen saldırıda eşi Mansure Haci Salim ile birlikte öldürüldü.Dr. Seyyed Mostafa Sadati Armaki, İsrail’in düzenlediği saldırı sonucu 8 ve 15 yaşındaki 2 kızı ve 5 yaşındaki oğlu dahil olmak üzere ailesi ile birlikte hayatını kaybetti.Mazenderan eyaletinden nükleer bilimci Ali Bakui, 15 Haziran'da İsrail'in düzenlediği saldırıda ailesiyle birlikte öldürüldü.Toplamda İranlı 9 nükleer bilimci hayatını kaybetti.

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Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇srail, savaş, bilim insanları, sputnik, tahran, gilan, hayatını kaybedenler, saldırı