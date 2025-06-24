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Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yüzde 2'ye düştü: 'Barajda bir aylık su kaldı'
Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yüzde 2'ye düştü: 'Barajda bir aylık su kaldı'
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesine içme suyu sağlayan Naip Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2 olarak ölçüldü. 24.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, tekirdağ, baraj doluluk
фото, fotoğraf, fotoğraf, tekirdağ, baraj doluluk

Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yüzde 2'ye düştü: 'Barajda bir aylık su kaldı'

13:34 24.06.2025
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Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesine içme suyu sağlayan Naip Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2 olarak ölçüldü.
© AA / Mesut Karaduman

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesine Naip Mahallesi'nde inşa edilen ve 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyeye geriledi.

Tekirdağ&#x27;ın merkez Süleymanpaşa ilçesine Naip Mahallesi&#x27;nde inşa edilen ve 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyeye geriledi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mesut Karaduman

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesine Naip Mahallesi'nde inşa edilen ve 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyeye geriledi.

© AA / Mesut Karaduman

Naip Mahallesi'nde inşa edilen ve 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyeye geriledi.

Naip Mahallesi&#x27;nde inşa edilen ve 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyeye geriledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mesut Karaduman

Naip Mahallesi'nde inşa edilen ve 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyeye geriledi.

© AA / Mesut Karaduman

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, yüzey su kaynaklarının kısıtlı olduğunu belirtti.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, yüzey su kaynaklarının kısıtlı olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mesut Karaduman

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, küresel iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, yüzey su kaynaklarının kısıtlı olduğunu belirtti.

© AA / Mesut Karaduman

"Naip Barajı'ndaki kullanılabilir su seviyesi yüzde 2 civarında. Yeraltı sularında da ciddi düşüş yaşanıyor" diyen Şişmanlar, su sıkıntısının önüne geçilmesi için sadece kurumların değil, halkın da bilinçli ve tasarruflu su kullanması gerektiğini vurguladı.

&quot;Naip Barajı&#x27;ndaki kullanılabilir su seviyesi yüzde 2 civarında. Yeraltı sularında da ciddi düşüş yaşanıyor&quot; diyen Şişmanlar, su sıkıntısının önüne geçilmesi için sadece kurumların değil, halkın da bilinçli ve tasarruflu su kullanması gerektiğini vurguladı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Mesut Karaduman

"Naip Barajı'ndaki kullanılabilir su seviyesi yüzde 2 civarında. Yeraltı sularında da ciddi düşüş yaşanıyor" diyen Şişmanlar, su sıkıntısının önüne geçilmesi için sadece kurumların değil, halkın da bilinçli ve tasarruflu su kullanması gerektiğini vurguladı.

© AA / Mesut Karaduman

Naip Barajı'ndaki mevcut suyun yaklaşık bir aylık ihtiyacı karşılayabileceği aktarıldı.

Naip Barajı&#x27;ndaki mevcut suyun yaklaşık bir aylık ihtiyacı karşılayabileceği aktarıldı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mesut Karaduman

Naip Barajı'ndaki mevcut suyun yaklaşık bir aylık ihtiyacı karşılayabileceği aktarıldı.

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