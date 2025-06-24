Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yüzde 2'ye düştü: 'Barajda bir aylık su kaldı'

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"Naip Barajı'ndaki kullanılabilir su seviyesi yüzde 2 civarında. Yeraltı sularında da ciddi düşüş yaşanıyor" diyen Şişmanlar, su sıkıntısının önüne geçilmesi için sadece kurumların değil, halkın da bilinçli ve tasarruflu su kullanması gerektiğini vurguladı.