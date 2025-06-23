İran ABD üstlerini vurmaya başladı: Türkiye’deki ABD üsleri de hedef alınır mı?

İran uzun süreden beri İsrail ve Amerika tarafından kendisine karşı yapılan saldırılara karşı hep yatıştırıldı, hep teskin edildi. Ancak yani Tahran’ın vurulmasına rağmen, genel kurmay komutanı, üst düzey askeri komutanların öldürülmesine rağmen soğuk kanlılığını da korumaya çalıştı. Ancak Amerika'nın İran’ın nükleer tesislerini direkt vurması artık sakin olunacak, geriye çekilecek bir noktanın kalmadığı anlamına geliyor. İran’ın nükleer tesislerine saldırılmasından sonra artık İran’ın eli tamamen serbest hale gelmiş oluyor. Yani bu saldırılardan sonra İran’nın sakin olup bir karşılık vermemesinin imkanı yok. İran'ın bu noktada nükleer tesisleri yapılan Amerika saldırısı düzeyinde bir karşılık vermesi gerekiyor. Bu da Katar'daki CENTCOM üstlerinin vurulması, ancak böyle bir karşılığa gelebilir. Bu karşılık sürpriz değil. Bundan sonra nasıl Amerika-İsrail, İran'a karşı sınırsız bir şekilde bir şekilde saldırı gerçekleşiyorlarsa, İran da bu şekilde herhangi bir kendisini bir sınırlamaya tabi tutmadan karşılık verecektir. Bu onun göstergesi.