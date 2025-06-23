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İran ABD üstlerini vurmaya başladı: Türkiye’deki ABD üsleri de hedef alınır mı?
İran ABD üstlerini vurmaya başladı: Türkiye’deki ABD üsleri de hedef alınır mı?
Sputnik Türkiye
İran devlet televizyonu IRIB, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatının başladığını bildirdi. Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyuldu... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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ABD, 22 Haziran Pazar gününün erken saatlerinde İran'daki üç nükleer tesisi vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan uçaklarının İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurduğunu açıkladı.Bu saldırıdan sonran İran misilleme olarak ABD’nin bölgedeki üslerini hedef aldı. İlk olarak Katar ve Irak’ta bulunan ABD üsleri hedef olarak seçildi. ABD üslerine yönelik bu saldırılar Kürecik ve İncirlik’e yönelik bir saldırı ihtimalini de gündeme getirdi.İran’ın misillemelerini değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:Kürecik ve İncirlik hedefte mi?Bilal Sambur, İran’ın bölgede düşman sayısını artırmaktan kaçınacağını vurgulayarak İncirlik ve Kürecik konusunda ise şu ifadeleri kullandı:
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İran ABD üstlerini vurmaya başladı: Türkiye’deki ABD üsleri de hedef alınır mı?

21:06 23.06.2025 (güncellendi: 21:08 23.06.2025)
© AA / Eren BozkurtABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldi.
ABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© AA / Eren Bozkurt
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İran devlet televizyonu IRIB, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatının başladığını bildirdi. Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyuldu. Türkiye’de İncirlik ve Kürecik üstleri gündeme geldi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur bu sorunun cevabını Sputnik için yorumladı.
ABD, 22 Haziran Pazar gününün erken saatlerinde İran'daki üç nükleer tesisi vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan uçaklarının İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurduğunu açıkladı.
Bu saldırıdan sonran İran misilleme olarak ABD’nin bölgedeki üslerini hedef aldı. İlk olarak Katar ve Irak’ta bulunan ABD üsleri hedef olarak seçildi. ABD üslerine yönelik bu saldırılar Kürecik ve İncirlik’e yönelik bir saldırı ihtimalini de gündeme getirdi.
İran’ın misillemelerini değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:

İran uzun süreden beri İsrail ve Amerika tarafından kendisine karşı yapılan saldırılara karşı hep yatıştırıldı, hep teskin edildi. Ancak yani Tahran’ın vurulmasına rağmen, genel kurmay komutanı, üst düzey askeri komutanların öldürülmesine rağmen soğuk kanlılığını da korumaya çalıştı. Ancak Amerika'nın İran’ın nükleer tesislerini direkt vurması artık sakin olunacak, geriye çekilecek bir noktanın kalmadığı anlamına geliyor. İran’ın nükleer tesislerine saldırılmasından sonra artık İran’ın eli tamamen serbest hale gelmiş oluyor. Yani bu saldırılardan sonra İran’nın sakin olup bir karşılık vermemesinin imkanı yok. İran'ın bu noktada nükleer tesisleri yapılan Amerika saldırısı düzeyinde bir karşılık vermesi gerekiyor. Bu da Katar'daki CENTCOM üstlerinin vurulması, ancak böyle bir karşılığa gelebilir. Bu karşılık sürpriz değil. Bundan sonra nasıl Amerika-İsrail, İran'a karşı sınırsız bir şekilde bir şekilde saldırı gerçekleşiyorlarsa, İran da bu şekilde herhangi bir kendisini bir sınırlamaya tabi tutmadan karşılık verecektir. Bu onun göstergesi.

Kürecik ve İncirlik hedefte mi?

Bilal Sambur, İran’ın bölgede düşman sayısını artırmaktan kaçınacağını vurgulayarak İncirlik ve Kürecik konusunda ise şu ifadeleri kullandı:
“Yalnız İran bu saldırıları yaparken düşmanlarını daha fazla artırmamaya özen gösterecektir. Kürecik ve İncirlik’i vurmak gibi Türkiye'ye saldırı potansiyeli taşıyan, Türkiye'yi hedefleyen bir eylem içine girmeyecek çünkü Türkiye'nin düşmanlığını İran kazanmak istemez. Ben Türkiye'ye yönelik bir saldırıyı beklemiyorum. Ancak, ABD’nin, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki, Katar'daki güçlere, saldırıların olabileceğini tahmin ediyorum.”
İran devlet televizyonu, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatın başladığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
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CANLI İran ordusu Katar ve Irak’taki ABD üslerine saldırı başlattı
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