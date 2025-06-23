ABD'nin İran saldırısının ardından hükümet kanadından ilk açıklama: 'Akşama not, çok ama çok dikkatli olmak lazım'

AKŞAMA NOT ÇOK AMA ÇOK DIKKATLI OLMAK GEREK Çünkü Fetö ve işbirlikçileri fırsat kolluyorlar bir kez daha 15 Temmuz farklı modellemesi peşindeler. 19 Mart günü Türkiye,15 Temmuz’un silahsız versiyonu olarak çok ama çok tehlikeli bir ekonomik darbe ile karşı karşıya kaldı. İran’ı bombalattıran akıl, Gazze’de soykırım yaptıran akıl, Türkiye’de bütün ümitlerini bağladıkları (çıkar amaçlı suç örgütü şüphesiyle adalete hesap verecek olan) Ekrem İmamoğlu‘na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli olarak hukukun işletilmesine mani olmak adına gözünü budaktan esirgemeyerek yargının harekete geçmesini engellemek istedi. Bu konuda hayalleri suya düşen o Gazze’deki soykırımcı akıl, Türkiye’de bir anda FETÖ’cü iş dünyası ile birlikte milyarlarca doları piyasalardan likit, borsa, kripto para çerçevesinde çekerek Türkiye’ye bir ekonomik darbe girişiminde bulundu. Zorlandık, ama çok şükür ki boyun bükmedik. Türkiye kararlılıkla yolunda yürüyor. 15 Temmuz işgal girişiminde milletimiz şehit verdi, gazi verdi, fakat FETÖ’cü unsurlara karşı herhangi bir fizikî müdahalede bulunamadı. Bu yüzden Devlet, hukuku işleterek gereğini yapıyor, yapacak. Ancak 15 Temmuz’dan sonra sızdıkları, saklandıkları veya uyudukları yerlerde, son üç yıldır çok ciddi hareket halinde terör örgütünün üyeleri. Gerek AK Parti’nin içinde saklananlar, gerek başka partilerin içinde saklananlar, Gerek kamu yönetiminde saklanıp sinsice hareket edenler, Ticaret ve Sanayi Odaları içine saklananlar Sivil toplum yapılarının içine saklananlar Üniversitelerde saklananlar Hep birlikte tuşlara basmışlar ve 15 Temmuz modellemesine benzer bir modelleme için çırpınıyorlar. Ancak şimdi söz sırası MİLLETİMİZDE 15 Temmuz’da bu millet, gereğini yapması için bu işgalci örgüte karşı bütün sorumluluğu devlete, hukuka ve emniyete bırakarak geri çekildi. Bu sefer eğer bir kez daha bu ülkeyi işgal etmek için yeltenilirse, ister yargı bürokrasinin içerisinde sızmış unsurlar, ister iç güvenlik bürokrasinin içerisine sızmış şekilde saklananlar, nerede olursanız olun, böyle bir kalkışmanın içerisine girdiğiniz takdirde bu millet bu görevi yani gereğini bizzat yapacak, devlete bırakmayacaktır. Hangi dilden anlarsanız, o dilden cevap verecektir! Oturun oturduğunuz yerde! Sinsiliklerinizin FARKINDAYIZ MİLLETİMİZ DEVLET AKLI İLE BİRLİKTE SİZE ASLA BOYUN BÜKMEYECEKTİR.