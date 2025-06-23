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ABD'nin İran saldırısının ardından hükümet kanadından ilk açıklama: 'Akşama not, çok ama çok dikkatli olmak lazım'
ABD'nin İran saldırısının ardından hükümet kanadından ilk açıklama: 'Akşama not, çok ama çok dikkatli olmak lazım'
Sputnik Türkiye
AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak Türkiye’nin yeni bir darbe tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savundu... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
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AK Partili Metin Külünk, FETÖ’nün ekonomik darbe planlanını devreye sokmaya çalıştığını savunarak milleti uyardı.Külünk paylaşımında, “Akşama not: Çok ama çok dikkatli olmak gerek” diyerek başladığı açıklamasında, FETÖ ve iş birlikçilerinin yeni bir fırsat kolladığını belirtti. 19 Mart'ta Türkiye'nin, 15 Temmuz’un 'silahsız versiyonu' olarak nitelendirdiği tehlikeli bir ekonomik darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.İran’a yapılan saldırılarla Gazze’deki soykırımı aynı aklın yönettiğini öne süren Külünk, bu yapının Türkiye'de Ekrem İmamoğlu’na ilişkin yargı süreçlerini engellemek için devreye girdiğini savundu. Külünk, “FETÖ’cü iş dünyasıyla birlikte piyasadan milyarlarca doları çekerek ekonomik darbe girişimi yaptılar” dedi.Külünk, FETÖ’nün son yıllarda yeniden hareketlendiğini, devletin, siyasi partilerin, kamu yönetiminin, sivil toplumun ve üniversitelerin içine sızmış unsurların organize şekilde yeni bir kalkışma hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü.Külünk, “Bu sefer millet, gereğini bizzat yapacak, devlete bırakmayacaktır. Hangi dilden anlarsanız, o dilden cevap verecektir!” ifadelerini kullandı.'Oturun oturduğunuz yerde!'FETÖ’nün yeni bir ekonomik darbe planıyla Türkiye’yi hedef aldığını açıklayan Metin Külünk'ün paylaşımı şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/iran-ordusu-katar-ve-iraktaki-abd-uslerine-saldiri-baslatti-1097263555.html
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ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), metin külünk, türkiye, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri, i̇srail, i̇srail-filistin, abd, darbe, 15 temmuz darbe girişimi, askeri darbe, darbe girişimi, sivil darbe, darbe teşebbüsü, darbe bildirisi, ekonomi, ekonomi paketi

ABD'nin İran saldırısının ardından hükümet kanadından ilk açıklama: 'Akşama not, çok ama çok dikkatli olmak lazım'

20:58 23.06.2025 (güncellendi: 21:03 23.06.2025)
© AAAK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© AA
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AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak Türkiye’nin yeni bir darbe tehdidiyle karşı karşıya olduğunu savundu. Külünk, 15 Temmuz’un bu kez silahsız, ekonomik bir modellemesinin devreye sokulmaya çalışıldığını iddia etti.
AK Partili Metin Külünk, FETÖ’nün ekonomik darbe planlanını devreye sokmaya çalıştığını savunarak milleti uyardı.
Külünk paylaşımında, “Akşama not: Çok ama çok dikkatli olmak gerek” diyerek başladığı açıklamasında, FETÖ ve iş birlikçilerinin yeni bir fırsat kolladığını belirtti. 19 Mart'ta Türkiye'nin, 15 Temmuz’un 'silahsız versiyonu' olarak nitelendirdiği tehlikeli bir ekonomik darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını ileri sürdü.
İran’a yapılan saldırılarla Gazze’deki soykırımı aynı aklın yönettiğini öne süren Külünk, bu yapının Türkiye'de Ekrem İmamoğlu’na ilişkin yargı süreçlerini engellemek için devreye girdiğini savundu. Külünk, “FETÖ’cü iş dünyasıyla birlikte piyasadan milyarlarca doları çekerek ekonomik darbe girişimi yaptılar” dedi.
Külünk, FETÖ’nün son yıllarda yeniden hareketlendiğini, devletin, siyasi partilerin, kamu yönetiminin, sivil toplumun ve üniversitelerin içine sızmış unsurların organize şekilde yeni bir kalkışma hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü.
Külünk, “Bu sefer millet, gereğini bizzat yapacak, devlete bırakmayacaktır. Hangi dilden anlarsanız, o dilden cevap verecektir!” ifadelerini kullandı.

'Oturun oturduğunuz yerde!'

FETÖ’nün yeni bir ekonomik darbe planıyla Türkiye’yi hedef aldığını açıklayan Metin Külünk'ün paylaşımı şu şekilde:

AKŞAMA NOT ÇOK AMA ÇOK DIKKATLI OLMAK GEREK Çünkü Fetö ve işbirlikçileri fırsat kolluyorlar bir kez daha 15 Temmuz farklı modellemesi peşindeler. 19 Mart günü Türkiye,15 Temmuz’un silahsız versiyonu olarak çok ama çok tehlikeli bir ekonomik darbe ile karşı karşıya kaldı. İran’ı bombalattıran akıl, Gazze’de soykırım yaptıran akıl, Türkiye’de bütün ümitlerini bağladıkları (çıkar amaçlı suç örgütü şüphesiyle adalete hesap verecek olan) Ekrem İmamoğlu‘na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli olarak hukukun işletilmesine mani olmak adına gözünü budaktan esirgemeyerek yargının harekete geçmesini engellemek istedi. Bu konuda hayalleri suya düşen o Gazze’deki soykırımcı akıl, Türkiye’de bir anda FETÖ’cü iş dünyası ile birlikte milyarlarca doları piyasalardan likit, borsa, kripto para çerçevesinde çekerek Türkiye’ye bir ekonomik darbe girişiminde bulundu. Zorlandık, ama çok şükür ki boyun bükmedik. Türkiye kararlılıkla yolunda yürüyor. 15 Temmuz işgal girişiminde milletimiz şehit verdi, gazi verdi, fakat FETÖ’cü unsurlara karşı herhangi bir fizikî müdahalede bulunamadı. Bu yüzden Devlet, hukuku işleterek gereğini yapıyor, yapacak. Ancak 15 Temmuz’dan sonra sızdıkları, saklandıkları veya uyudukları yerlerde, son üç yıldır çok ciddi hareket halinde terör örgütünün üyeleri. Gerek AK Parti’nin içinde saklananlar, gerek başka partilerin içinde saklananlar, Gerek kamu yönetiminde saklanıp sinsice hareket edenler, Ticaret ve Sanayi Odaları içine saklananlar Sivil toplum yapılarının içine saklananlar Üniversitelerde saklananlar Hep birlikte tuşlara basmışlar ve 15 Temmuz modellemesine benzer bir modelleme için çırpınıyorlar. Ancak şimdi söz sırası MİLLETİMİZDE 15 Temmuz’da bu millet, gereğini yapması için bu işgalci örgüte karşı bütün sorumluluğu devlete, hukuka ve emniyete bırakarak geri çekildi. Bu sefer eğer bir kez daha bu ülkeyi işgal etmek için yeltenilirse, ister yargı bürokrasinin içerisinde sızmış unsurlar, ister iç güvenlik bürokrasinin içerisine sızmış şekilde saklananlar, nerede olursanız olun, böyle bir kalkışmanın içerisine girdiğiniz takdirde bu millet bu görevi yani gereğini bizzat yapacak, devlete bırakmayacaktır. Hangi dilden anlarsanız, o dilden cevap verecektir! Oturun oturduğunuz yerde! Sinsiliklerinizin FARKINDAYIZ MİLLETİMİZ DEVLET AKLI İLE BİRLİKTE SİZE ASLA BOYUN BÜKMEYECEKTİR.

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