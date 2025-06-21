https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/bilim-insanlari-duyurdu-cam-siselerde-plastikten-daha-fazla-mikroplastik-tespit-edildi-1097211244.html
Bilim insanları duyurdu: Cam şişelerde, plastikten daha fazla mikroplastik tespit edildi
Bilim insanları duyurdu: Cam şişelerde, plastikten daha fazla mikroplastik tespit edildi
Sputnik Türkiye
Fransa Gıda Güvenliği Ajansı, cam şişelerdeki içeceklerin plastik şişelere kıyasla 5 ila 50 kat daha fazla mikroplastik içerdiğini açıkladı. Mikroplastiklerin... 21.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-21T00:00+0300
2025-06-21T00:00+0300
2025-06-21T00:00+0300
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Cam şişelerdeki içeceklerde, kapaklardaki boya nedeniyle plastik şişelere göre 5 ila 50 kat daha fazla mikroplastik bulundu.Fransa Gıda Güvenliği Ajansı (ANSES) tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, cam şişelerde satılan içeceklerin plastik şişelere kıyasla çok daha fazla mikroplastik içerdiğini ortaya koydu. Su, gazoz, limonata, bira ve şarap gibi içecekleri kapsayan çalışmada, cam şişelerde litre başına ortalama 100 mikroplastik parçacığına rastlanırken, plastik şişelerde ve metal kutularda bu miktarın 5 ila 50 kat daha az olduğu belirlendi.Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, bu mikroplastiklerin kaynağının cam şişenin kendisi değil, genellikle metal kapakların üzerindeki boya olduğu yönündeydi. Kapaklardaki boyada yer alan plastik parçacıklarının, depolama sırasında oluşan sürtünme sonucu yüzeye salındığı ve içeceğe karıştığı tespit edildi. Bu partiküllerin şekli, rengi ve kimyasal yapısı incelendiğinde, kapaklardaki boyayla birebir örtüştüğü görüldü.Araştırmayı yürüten doktora öğrencisi Iseline Chaib, "Bu sonucu beklemiyorduk. Camın daha güvenli olduğunu varsaymıştık ama boyalı kapakların beklenmedik bir kaynak olduğunu gördük" dedi. Özellikle gazlı içeceklerde mikroplastik yoğunluğu dikkat çekerken gazozda litre başına 30, limonatada 40, birada ise 60 parçacık bulundu.Düz ve maden sularıyla, şaraplarda ise mikroplastik oranının oldukça düşük çıktığı ifade edildi. Cam şişedeki sularda 4.5 parçacık/litre, plastik şişelerde ise 1.6 parçacık/litre bulundu. Şarapta ise çok az mikroplastiğe rastlandığı belirtilirken sebebin ise henüz bilinmediği açıklandı.ANSES, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin henüz kesin olarak belirlenemediğini ancak içecek üreticilerinin basit temizlik yöntemleriyle bu riski azaltabileceğini açıkladı. Kapakların hava üfleme ve su-alkol karışımıyla temizlenmesinin mikroplastik miktarını yüzde 60 oranında düşürdüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240109/uzmanlardan-pet-sise-uyarisi-1-litrelik-sisede-240-bin-adet-var-1079466333.html
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cam, kırılmaz cam, plastik, plastik atık, plastik çöp, plastik kirlilik, plastik sanayicileri vakfı, plastik sanayicileri derneği (pagder), şişe, pet şişe, şişecam, su şişesi, plastik su şişesi
cam, kırılmaz cam, plastik, plastik atık, plastik çöp, plastik kirlilik, plastik sanayicileri vakfı, plastik sanayicileri derneği (pagder), şişe, pet şişe, şişecam, su şişesi, plastik su şişesi
Bilim insanları duyurdu: Cam şişelerde, plastikten daha fazla mikroplastik tespit edildi
Fransa Gıda Güvenliği Ajansı, cam şişelerdeki içeceklerin plastik şişelere kıyasla 5 ila 50 kat daha fazla mikroplastik içerdiğini açıkladı. Mikroplastiklerin çoğunun cam şişelerin metal kapaklarındaki boyadan kaynaklandığı belirtilirken bu parçacıkların sağlığa etkisinin henüz net olmadığı duyuruldu.
Cam şişelerdeki içeceklerde, kapaklardaki boya nedeniyle plastik şişelere göre 5 ila 50 kat daha fazla mikroplastik bulundu.
Fransa Gıda Güvenliği Ajansı (ANSES) tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, cam şişelerde satılan içeceklerin plastik şişelere kıyasla çok daha fazla mikroplastik içerdiğini ortaya koydu. Su, gazoz, limonata, bira ve şarap gibi içecekleri kapsayan çalışmada, cam şişelerde litre başına ortalama 100 mikroplastik parçacığına rastlanırken, plastik şişelerde ve metal kutularda bu miktarın 5 ila 50 kat daha az olduğu belirlendi.
Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, bu mikroplastiklerin kaynağının cam şişenin kendisi değil, genellikle metal kapakların üzerindeki boya olduğu yönündeydi. Kapaklardaki boyada yer alan plastik parçacıklarının, depolama sırasında oluşan sürtünme sonucu yüzeye salındığı ve içeceğe karıştığı tespit edildi. Bu partiküllerin şekli, rengi ve kimyasal yapısı incelendiğinde, kapaklardaki boyayla birebir örtüştüğü görüldü.
Araştırmayı yürüten doktora öğrencisi Iseline Chaib, "Bu sonucu beklemiyorduk. Camın daha güvenli olduğunu varsaymıştık ama boyalı kapakların beklenmedik bir kaynak olduğunu gördük" dedi. Özellikle gazlı içeceklerde mikroplastik yoğunluğu dikkat çekerken gazozda litre başına 30, limonatada 40, birada ise 60 parçacık bulundu.
Düz ve maden sularıyla, şaraplarda ise mikroplastik oranının oldukça düşük çıktığı ifade edildi. Cam şişedeki sularda 4.5 parçacık/litre, plastik şişelerde ise 1.6 parçacık/litre bulundu. Şarapta ise çok az mikroplastiğe rastlandığı belirtilirken sebebin ise henüz bilinmediği açıklandı.
ANSES, mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin henüz kesin olarak belirlenemediğini ancak içecek üreticilerinin basit temizlik yöntemleriyle bu riski azaltabileceğini açıkladı. Kapakların hava üfleme ve su-alkol karışımıyla temizlenmesinin mikroplastik miktarını yüzde 60 oranında düşürdüğü ifade edildi.