https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/saglik-bakani-memisoglu-samda-300-yatakli-kalp-damar-hastanesi-acacagiz-1097205467.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Şam'da 300 yataklı kalp damar hastanesi açacağız
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Şam'da 300 yataklı kalp damar hastanesi açacağız
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu'ya ziyaretinde sağlık altyapısındaki gelişmeleri vurguladı. Yaptığı ziyaretler kapsamında esnafla buluşan, hastane ve... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu'da hastane ve sağlıklı yaşam merkezini denetledi.Ziyaret sırasında Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, “Türkiye dünyada örnek alınan bir sağlık hizmeti sunuyor. Sadece 1 yıl içinde vatandaşlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sistemden bahsediyoruz” dedi. Memişoğlu ayrıca, “13 farklı aşıyı çocuklarına ücretsiz uygulayan başka bir ülke yok” diyerek Türkiye'nin koruyucu sağlık hizmetlerindeki öncü rolünü vurguladı.Suriye'yle yapılan protokol hakkında Bakan Memişoğlu, "Suriye'deki sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında her türlü desteği veriyoruz. Şam'da ve Halep'te örnek teşkil edecek iki hastanenin süreçlerini tamamlayıp oradaki kardeşlerimizin de iyi bir sağlık hizmeti sunması için onlara destek sağlayacağız. Protokolleri imzaladık. Kısa süre içinde Şam'da 300 yataklı kalp damar hastanesini hizmete sokacağız'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/suriye-genelinde-internet-kesintisi-yasaniyor-1094838034.html
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sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who), suriye, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, hastane
sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who), suriye, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye devlet başkanlığı, hastane
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Şam'da 300 yataklı kalp damar hastanesi açacağız
21:14 20.06.2025 (güncellendi: 21:17 20.06.2025)
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu'ya ziyaretinde sağlık altyapısındaki gelişmeleri vurguladı. Yaptığı ziyaretler kapsamında esnafla buluşan, hastane ve sağlıklı yaşam merkezini denetleyen Bakan Memişoğlu, Suriye'de yapılan 300 yataklı hastane hakkında bilgi verdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu'da hastane ve sağlıklı yaşam merkezini denetledi.
Ziyaret sırasında Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, “Türkiye dünyada örnek alınan bir sağlık hizmeti sunuyor. Sadece 1 yıl içinde vatandaşlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sistemden bahsediyoruz” dedi. Memişoğlu ayrıca, “13 farklı aşıyı çocuklarına ücretsiz uygulayan başka bir ülke yok” diyerek Türkiye'nin koruyucu sağlık hizmetlerindeki öncü rolünü vurguladı.
Suriye'yle yapılan protokol hakkında Bakan Memişoğlu, "Suriye'deki sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında her türlü desteği veriyoruz. Şam'da ve Halep'te örnek teşkil edecek iki hastanenin süreçlerini tamamlayıp oradaki kardeşlerimizin de iyi bir sağlık hizmeti sunması için onlara destek sağlayacağız. Protokolleri imzaladık. Kısa süre içinde Şam'da 300 yataklı kalp damar hastanesini hizmete sokacağız'' dedi.