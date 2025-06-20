https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/saglik-bakani-memisoglu-samda-300-yatakli-kalp-damar-hastanesi-acacagiz-1097205467.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Şam'da 300 yataklı kalp damar hastanesi açacağız

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Şam'da 300 yataklı kalp damar hastanesi açacağız

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu'ya ziyaretinde sağlık altyapısındaki gelişmeleri vurguladı. Yaptığı ziyaretler kapsamında esnafla buluşan, hastane ve... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T21:14+0300

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu'da hastane ve sağlıklı yaşam merkezini denetledi.Ziyaret sırasında Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, “Türkiye dünyada örnek alınan bir sağlık hizmeti sunuyor. Sadece 1 yıl içinde vatandaşlarımıza 1 milyar kez dokunan bir sistemden bahsediyoruz” dedi. Memişoğlu ayrıca, “13 farklı aşıyı çocuklarına ücretsiz uygulayan başka bir ülke yok” diyerek Türkiye'nin koruyucu sağlık hizmetlerindeki öncü rolünü vurguladı.Suriye'yle yapılan protokol hakkında Bakan Memişoğlu, "Suriye'deki sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında her türlü desteği veriyoruz. Şam'da ve Halep'te örnek teşkil edecek iki hastanenin süreçlerini tamamlayıp oradaki kardeşlerimizin de iyi bir sağlık hizmeti sunması için onlara destek sağlayacağız. Protokolleri imzaladık. Kısa süre içinde Şam'da 300 yataklı kalp damar hastanesini hizmete sokacağız'' dedi.

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