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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/gazprom-baskani-miller-bakan-bayraktar-ile-bir-araya-geldi-1097192068.html
Gazprom Başkanı Miller, Bakan Bayraktar ile bir araya geldi
Gazprom Başkanı Miller, Bakan Bayraktar ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile bir araya geldi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın en büyük şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile bir araya geldi. Miller ve Bakan Bayraktar'ın görüşmesinde gaz alanında işbirliğini görüşüldü. Rusya'dan Türkiye'ye gaz ihracatı ele alındı.
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gazprom başkanı aleksey miller, bayraktar, doğal gaz, rus doğal gazı, bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
gazprom başkanı aleksey miller, bayraktar, doğal gaz, rus doğal gazı, bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

Gazprom Başkanı Miller, Bakan Bayraktar ile bir araya geldi

14:13 20.06.2025
© FotoğrafAleksey Miller
Aleksey Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Fotoğraf
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Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile bir araya geldi.
Rusya'nın en büyük şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile bir araya geldi. Miller ve Bakan Bayraktar'ın görüşmesinde gaz alanında işbirliğini görüşüldü. Rusya'dan Türkiye'ye gaz ihracatı ele alındı.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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