https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/gazprom-baskani-miller-bakan-bayraktar-ile-bir-araya-geldi-1097192068.html
Gazprom Başkanı Miller, Bakan Bayraktar ile bir araya geldi
Gazprom Başkanı Miller, Bakan Bayraktar ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile bir araya geldi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T14:13+0300
2025-06-20T14:13+0300
2025-06-20T14:13+0300
dünya
gazprom başkanı aleksey miller
bayraktar
doğal gaz
rus doğal gazı
bayraktar
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097191751_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_42fa5b6959437304b27471684e72f05a.jpg
Rusya'nın en büyük şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile bir araya geldi. Miller ve Bakan Bayraktar'ın görüşmesinde gaz alanında işbirliğini görüşüldü. Rusya'dan Türkiye'ye gaz ihracatı ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/enerji-ve-maden-duzenlemesi-tbmm-komisyonunda-kabul-edildi-1097188744.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097191751_68:0:1205:853_1920x0_80_0_0_bfc3ac35a9d1743b80229a501829fca2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazprom başkanı aleksey miller, bayraktar, doğal gaz, rus doğal gazı, bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
gazprom başkanı aleksey miller, bayraktar, doğal gaz, rus doğal gazı, bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
Gazprom Başkanı Miller, Bakan Bayraktar ile bir araya geldi
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile bir araya geldi.
Rusya'nın en büyük şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile bir araya geldi. Miller ve Bakan Bayraktar'ın görüşmesinde gaz alanında işbirliğini görüşüldü. Rusya'dan Türkiye'ye gaz ihracatı ele alındı.