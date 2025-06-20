https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/gazprom-baskani-miller-bakan-bayraktar-ile-bir-araya-geldi-1097192068.html

Gazprom Başkanı Miller, Bakan Bayraktar ile bir araya geldi

Gazprom Başkanı Miller, Bakan Bayraktar ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile bir araya geldi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T14:13+0300

2025-06-20T14:13+0300

2025-06-20T14:13+0300

dünya

gazprom başkanı aleksey miller

bayraktar

doğal gaz

rus doğal gazı

bayraktar

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

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Rusya'nın en büyük şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile bir araya geldi. Miller ve Bakan Bayraktar'ın görüşmesinde gaz alanında işbirliğini görüşüldü. Rusya'dan Türkiye'ye gaz ihracatı ele alındı.

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gazprom başkanı aleksey miller, bayraktar, doğal gaz, rus doğal gazı, bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı