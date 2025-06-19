https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/9-ab-ulkesinden-israile-uluslararasi-hukuk-cagrisi-ticaretin-incelenmesini-istediler-1097168160.html

9 AB ülkesinden İsrail’e uluslararası hukuk çağrısı: Ticaretin incelenmesini istediler

9 AB ülkesinden İsrail’e uluslararası hukuk çağrısı: Ticaretin incelenmesini istediler

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği'nde 9 ülke, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü gasp faaliyetleriyle bağlantılı ticareti mercek altına almak için AB... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T18:20+0300

2025-06-19T18:20+0300

2025-06-19T18:20+0300

dünya

ab komisyonu

i̇srail

filistin

belçika

ab

avrupa birliği

avrupa

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Avrupa Birliği'nde dikkat çeken bir diplomatik girişim başlatıldı. Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç, AB Komisyonu’na resmi talepte bulunarak, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü gasp faaliyetleriyle bağlantılı ticaretin uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesini istedi.Belçika Dışişleri Bakanı'ndan açıklama: “UAD görüşüne uygun”Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bu talebin Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı durumun sürdürülmesine yardımcı olan ticaretten kaçınılması gerektiği yönündeki görüşüyle örtüştüğünü vurguladı.“Kurallara dayalı uluslararası düzende, hukuki kararlar siyasi tercihleri yönlendirmelidir” diyen Prevot, söz konusu ticaretin sadece ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve etik bir sorumluluk doğurduğunu ifade etti.AB Komisyonu üzerinde baskı artıyorBu çıkış, AB içindeki bazı ülkelerin İsrail politikalarına karşı daha net bir tutum takındığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. AB Komisyonu'nun, söz konusu talep doğrultusunda İsrail’in işgal altındaki bölgelerdeki ekonomik faaliyetlerini araştırması ve sonuçlarını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.Ticari yaptırımlar gündeme gelebilir mi?Uzmanlara göre, eğer AB Komisyonu İsrail ile bağlantılı bazı ticari faaliyetleri uluslararası hukuk açısından sorunlu bulursa, bu durum ileride ekonomik yaptırımlara veya ticaret sınırlamalarına yol açabilir. Özellikle AB’nin dış ticaret ilkeleri, insan hakları ve uluslararası hukukla uyumlu olma yükümlülüğü nedeniyle bu adım dikkatle izleniyor.

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