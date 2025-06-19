https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/2-gununde-devam-eden-spief-2025ten-renkli-goruntuler-1097153256.html

2. gününde devam eden SPIEF-2025'ten renkli görüntüler

2. gününde devam eden SPIEF-2025'ten renkli görüntüler

Sputnik Türkiye

Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), 2. gününde devam ediyor. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T16:22+0300

2025-06-19T16:22+0300

2025-06-19T16:22+0300

multi̇medya

fotoğraf

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

rusya

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140 ülke ve bölgeden yaklaşık 20 bin temsilcinin katıldığı Forum, 21 Haziran'a kadar sürecek. Sputnik, SPIEF-2025'ten renkli görüntüleri bir galeride topladı.

rusya

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2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

фото, fotoğraf, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya