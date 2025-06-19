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2. gününde devam eden SPIEF-2025'ten renkli görüntüler
2. gününde devam eden SPIEF-2025'ten renkli görüntüler
Sputnik Türkiye
Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), 2. gününde devam ediyor. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
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140 ülke ve bölgeden yaklaşık 20 bin temsilcinin katıldığı Forum, 21 Haziran'a kadar sürecek. Sputnik, SPIEF-2025'ten renkli görüntüleri bir galeride topladı.
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фото, fotoğraf, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya

2. gününde devam eden SPIEF-2025'ten renkli görüntüler

16:22 19.06.2025
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Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), 2. gününde devam ediyor.
140 ülke ve bölgeden yaklaşık 20 bin temsilcinin katıldığı Forum, 21 Haziran'a kadar sürecek. Sputnik, SPIEF-2025'ten renkli görüntüleri bir galeride topladı.
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinİkinci gününde devam eden Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) katılımcıları, DS Corporate robot köpeği ile fotoğraf çekiyor Робособака DS Corporate
SPIEF-2025'ten renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
1/9
© Sputnik / Alexander Vilf
/
Multimedya arşivine gidin
İkinci gününde devam eden Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) katılımcıları, DS Corporate robot köpeği ile fotoğraf çekiyor Робособака DS Corporate
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Yulia Egorova21 Haziran'a kadar sürecek olan Forum'a 140 ülke ve bölgeden 20 bin temsilcinin katılması bekleniyor
SPIEF-2025'ten renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
2/9
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Yulia Egorova
21 Haziran'a kadar sürecek olan Forum'a 140 ülke ve bölgeden 20 bin temsilcinin katılması bekleniyor
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidin‘AI 2041: Geleceğimiz İçin On Vizyon’ kitabının yazarı Chen Qiufan, SPIEF'teki Alfa Bank standının açılışında
SPIEF-2025'ten renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
3/9
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
‘AI 2041: Geleceğimiz İçin On Vizyon’ kitabının yazarı Chen Qiufan, SPIEF'teki Alfa Bank standının açılışında
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinÖnde gelen Rus otomobil üreticisi AvtoVAZ'ın standında düzenlenen Niva Travel otomobili tanıtımından bir kare
SPIEF-2025'ten renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
4/9
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
Önde gelen Rus otomobil üreticisi AvtoVAZ'ın standında düzenlenen Niva Travel otomobili tanıtımından bir kare
© Sputnik / Kirill Zykov / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2025 katılımcıları
SPIEF-2025'ten renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
5/9
© Sputnik / Kirill Zykov
/
Multimedya arşivine gidin
SPIEF-2025 katılımcıları
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinSPIEF 2025'teki Aeroflot standından bir kare Стенд "Аэрофлота"
SPIEF-2025'ten renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
6/9
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Multimedya arşivine gidin
SPIEF 2025'teki Aeroflot standından bir kare Стенд "Аэрофлота"
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinSPIEF-2025 katılımcıları
SPIEF-2025'ten renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
7/9
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
Multimedya arşivine gidin
SPIEF-2025 katılımcıları
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Artyom PryakhinSPIEF-2025 katılımcıları
SPIEF-2025'ten renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
8/9
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin
SPIEF-2025 katılımcıları
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Artyom PryakhinSPIEF-2025 katılımcıları
SPIEF-2025'ten renkli görüntüler - Sputnik Türkiye
9/9
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Artyom Pryakhin
SPIEF-2025 katılımcıları
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