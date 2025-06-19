2. gününde devam eden SPIEF-2025'ten renkli görüntüler
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Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), 2. gününde devam ediyor.
140 ülke ve bölgeden yaklaşık 20 bin temsilcinin katıldığı Forum, 21 Haziran'a kadar sürecek. Sputnik, SPIEF-2025'ten renkli görüntüleri bir galeride topladı.
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinİkinci gününde devam eden Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) katılımcıları, DS Corporate robot köpeği ile fotoğraf çekiyor Робособака DS Corporate
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© Sputnik / Alexander Vilf/
İkinci gününde devam eden Rusya'nın en önemli uluslararası etkinliklerinden St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) katılımcıları, DS Corporate robot köpeği ile fotoğraf çekiyor Робособака DS Corporate
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Yulia Egorova21 Haziran'a kadar sürecek olan Forum'a 140 ülke ve bölgeden 20 bin temsilcinin katılması bekleniyor
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21 Haziran'a kadar sürecek olan Forum'a 140 ülke ve bölgeden 20 bin temsilcinin katılması bekleniyor
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidin‘AI 2041: Geleceğimiz İçin On Vizyon’ kitabının yazarı Chen Qiufan, SPIEF'teki Alfa Bank standının açılışında
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‘AI 2041: Geleceğimiz İçin On Vizyon’ kitabının yazarı Chen Qiufan, SPIEF'teki Alfa Bank standının açılışında
© Sputnik / Ilya Pitalev / Multimedya arşivine gidinÖnde gelen Rus otomobil üreticisi AvtoVAZ'ın standında düzenlenen Niva Travel otomobili tanıtımından bir kare
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Önde gelen Rus otomobil üreticisi AvtoVAZ'ın standında düzenlenen Niva Travel otomobili tanıtımından bir kare
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© Sputnik / Kirill Zykov/
SPIEF-2025 katılımcıları
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinSPIEF 2025'teki Aeroflot standından bir kare Стенд "Аэрофлота"
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich/
SPIEF 2025'teki Aeroflot standından bir kare Стенд "Аэрофлота"
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SPIEF-2025 katılımcıları
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SPIEF-2025 katılımcıları
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SPIEF-2025 katılımcıları