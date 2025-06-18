https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/sampiyonlar-ligine-3-on-eleme-turundan-katilacak-olan-fenerbahcenin-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1097118901.html
Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T14:00+0300
2025-06-18T14:00+0300
2025-06-18T14:29+0300
spor
fenerbahçe
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Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan ve Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off ve play-off'ta da kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdıracak olan sarı - lacivertlilerin karşılaşabileceği rakipler sıralandı.Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle şekillendi:FEYENOORDCLUB BRUGGERANGERS / PANATHINAIKOSBENFICABeşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli olduBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk-Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, Ilves eşleşmesinden galip ayrılması durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.
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fenerbahçe
Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
14:00 18.06.2025 (güncellendi: 14:29 18.06.2025)
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan ve Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?
3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off ve play-off'ta da kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdıracak olan sarı - lacivertlilerin karşılaşabileceği rakipler sıralandı.
Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle şekillendi:
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk-Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, Ilves eşleşmesinden galip ayrılması durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.