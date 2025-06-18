https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/sampiyonlar-ligine-3-on-eleme-turundan-katilacak-olan-fenerbahcenin-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1097118901.html

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T14:00+0300

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spor

fenerbahçe

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Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan ve Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off ve play-off'ta da kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdıracak olan sarı - lacivertlilerin karşılaşabileceği rakipler sıralandı.Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle şekillendi:FEYENOORDCLUB BRUGGERANGERS / PANATHINAIKOSBENFICABeşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli olduBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk-Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, Ilves eşleşmesinden galip ayrılması durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

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