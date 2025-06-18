https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/halic-koprusunde-kontrolden-cikan-metrobus-bariyerlere-carpti-1097125745.html
Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası
Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde kullanım dışı metrobüsü çeken vinç kontrolden çıktı. Vinç ve metrobüs bariyerlere çarptı. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T16:48+0300
2025-06-18T16:48+0300
2025-06-18T18:19+0300
türki̇ye
beylikdüzü
metrobüs
kaza
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İstanbul'da kullanım dışı olan metrobüsü çeken vincin bariyerlere çarpması sonucu her iki aracın sürücüsü yaralandı.Vinç kontrolden çıktıKullanım dışı olan bir metrobüsü Beylikdüzü istikametine doğru çeken vinç, Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı. Vinç ve çektiği metrobüs, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Yoldan geçen araçlar zarar gördüKaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar zarar gördü.Araç yoğunluğu oluştuKaza nedeniyle metrobüs hattının Zincirlikuyu istikametinde seferlerde bir süre aksama yaşandı, D-100 kara yolu Ankara istikametinde de trafiğin kontrollü verilmesi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar kaldırıldı, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yapıyor.
türki̇ye
beylikdüzü
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beylikdüzü, metrobüs, kaza
beylikdüzü, metrobüs, kaza
Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası
16:48 18.06.2025 (güncellendi: 18:19 18.06.2025)
İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde kullanım dışı metrobüsü çeken vinç kontrolden çıktı. Vinç ve metrobüs bariyerlere çarptı.
İstanbul'da kullanım dışı olan metrobüsü çeken vincin bariyerlere çarpması sonucu her iki aracın sürücüsü yaralandı.
Kullanım dışı olan bir metrobüsü Beylikdüzü istikametine doğru çeken vinç, Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı. Vinç ve çektiği metrobüs, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yoldan geçen araçlar zarar gördü
Kaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar zarar gördü.
Kaza nedeniyle metrobüs hattının Zincirlikuyu istikametinde seferlerde bir süre aksama yaşandı, D-100 kara yolu Ankara istikametinde de trafiğin kontrollü verilmesi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar kaldırıldı, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yapıyor.