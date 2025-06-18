https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/halic-koprusunde-kontrolden-cikan-metrobus-bariyerlere-carpti-1097125745.html

Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası

Haliç Köprüsü'nde metrobüs kazası

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Haliç Köprüsü'nde kullanım dışı metrobüsü çeken vinç kontrolden çıktı. Vinç ve metrobüs bariyerlere çarptı. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T16:48+0300

2025-06-18T16:48+0300

2025-06-18T18:19+0300

türki̇ye

beylikdüzü

metrobüs

kaza

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İstanbul'da kullanım dışı olan metrobüsü çeken vincin bariyerlere çarpması sonucu her iki aracın sürücüsü yaralandı.Vinç kontrolden çıktıKullanım dışı olan bir metrobüsü Beylikdüzü istikametine doğru çeken vinç, Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıktı. Vinç ve çektiği metrobüs, köprü üzerindeki metrobüs hattında bulunan bariyerlere çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Yoldan geçen araçlar zarar gördüKaza nedeniyle sökülen bariyerler, köprüden geçen D-100 kara yoluna savruldu. Bu sırada Ankara istikametinde seyir halinde olan bazı araçlar zarar gördü.Araç yoğunluğu oluştuKaza nedeniyle metrobüs hattının Zincirlikuyu istikametinde seferlerde bir süre aksama yaşandı, D-100 kara yolu Ankara istikametinde de trafiğin kontrollü verilmesi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar kaldırıldı, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması yapıyor.

türki̇ye

beylikdüzü

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beylikdüzü, metrobüs, kaza