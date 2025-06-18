Erdoğan'dan İsrail mesajı: 'Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde'
Sayın Özel ve CHP yönetiminin yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanmalı. Türkiye gibi büyük ülkenin Ana muhalefet partisinin aylardır 'kim kimin yüzüne tükürecek' tartışmasıyla meşgul olmasını, ülkemiz adına utanç verici buluyoruz. Dün mazot şişesi üzerinden hesaplar yapıyor ben petrol istasyonu yönettiğini bilmiyordum eczacı biliyordum
Erdoğan'dan mazot hesabı
Göreve geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı. Bununla sadece 170 litre mazot alınıyordu. Yani asgari ücretli kardeşimiz bir aylık geliri ile deposunu 4 kez dolduruyordu. 2015 yılında bunu 290 litreye çıkardık. Bugün ise tam 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücret alan vatandaşımız deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor.
Özel'e seslendi: Alınan rüşvetlerden bahsetsin
'Türkiye çok hassas bir dönemden geçiyor'
Türkiye, tüm enerjisini ve kapasitesini bekasına yönelik meselelere ayırması gereken çok hassas bir dönemden geçiyor. CHP dahil, Grubu bulunan tüm partilerin, bu dönemde yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini bekliyoruz. Stratejik önemi anlaşılan Terörsüz Türkiye hedefine suhuletle ulaşması için işbirliğine, birlikte çalışma ruhunun geliştirilmesine ihtiyacımız var
Erdoğan'dan İsrail eleştirisi
Saldırıları çok vahim boyutlarda. Gazze'de 2 milyon masum sivil var, üzerlerine bomba yağıyor. Holocaust'ta Gazze'deki kadar olmadı. Netanyahu, soykırım suçunda, zalim Hitler’i çoktan geride bırakmıştır. Umarız, akıbetleri aynı olmaz. Umarım akıbetleri aynı olmaz
İran mesajı: Kendisini savunma meşru hukuki bir haktır
İran'daki hedeflere saldırdı, haydutluk sahasını genişletti. İran'ın, İsrail'in haydutluğu karşısında kendisini savunma meşru hukuki bir haktır. İran gözü dönmüş şımarık bir ülke tarafından saldırıya uğradı. İsrail terör eylemi gerçekleştiriyor. Uluslararası kurumlar sessiz kalıyor. İsrail'in şımarıklığına destek verenler kadar, sessiz kalanların da eline, alnına, katledilen sivillerin, öldürülen bebeklerin, çocukların kanı sıçramıştır. Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Şunu herkesin bilmesi lazım; biz bakkal işletmiyoruz. Dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz.