Erdoğan'dan İsrail mesajı: 'Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde'

İran'daki hedeflere saldırdı, haydutluk sahasını genişletti. İran'ın, İsrail'in haydutluğu karşısında kendisini savunma meşru hukuki bir haktır. İran gözü dönmüş şımarık bir ülke tarafından saldırıya uğradı. İsrail terör eylemi gerçekleştiriyor. Uluslararası kurumlar sessiz kalıyor. İsrail'in şımarıklığına destek verenler kadar, sessiz kalanların da eline, alnına, katledilen sivillerin, öldürülen bebeklerin, çocukların kanı sıçramıştır. Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Şunu herkesin bilmesi lazım; biz bakkal işletmiyoruz. Dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz.