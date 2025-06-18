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Erdoğan'dan İsrail mesajı: 'Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde'
Erdoğan'dan İsrail mesajı: 'Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde'
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2025-06-18T12:16+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasına ana muhalefet partisine eleştirilerle başladı.Erdoğan'dan mazot hesabıÖzel'e seslendi: Alınan rüşvetlerden bahsetsin'Türkiye çok hassas bir dönemden geçiyor'Erdoğan'dan İsrail eleştirisiİran mesajı: Kendisini savunma meşru hukuki bir haktırİran için diplomasi trafiğiİsrail'e karşı ortak tedbir
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erdoğan, cumhurbaşkanı erdoğan, erdoğan son dakika, erdoğan mazot

Erdoğan'dan İsrail mesajı: 'Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde'

12:16 18.06.2025 (güncellendi: 13:01 18.06.2025)
© Binnur Ege Gürün KoçakErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© Binnur Ege Gürün Koçak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar karşısında İran'ın meşru bir şekilde kendini savunduğunu ifade etti. Erdoğan Türkiye'ye gerilimin yansıması konusunda ise "Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasına ana muhalefet partisine eleştirilerle başladı.

Sayın Özel ve CHP yönetiminin yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanmalı. Türkiye gibi büyük ülkenin Ana muhalefet partisinin aylardır 'kim kimin yüzüne tükürecek' tartışmasıyla meşgul olmasını, ülkemiz adına utanç verici buluyoruz. Dün mazot şişesi üzerinden hesaplar yapıyor ben petrol istasyonu yönettiğini bilmiyordum eczacı biliyordum

Erdoğan'dan mazot hesabı

Göreve geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı. Bununla sadece 170 litre mazot alınıyordu. Yani asgari ücretli kardeşimiz bir aylık geliri ile deposunu 4 kez dolduruyordu. 2015 yılında bunu 290 litreye çıkardık. Bugün ise tam 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücret alan vatandaşımız deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor.

Özel'e seslendi: Alınan rüşvetlerden bahsetsin

Özel'e tavsiyem kendini çok hırpalamasın, Yanan otobüslerden bahsetsin. Kapı dışarı edilen işçilerden bahsetsin. Alınan rüşvetlerden bahsetsin

'Türkiye çok hassas bir dönemden geçiyor'

Türkiye, tüm enerjisini ve kapasitesini bekasına yönelik meselelere ayırması gereken çok hassas bir dönemden geçiyor. CHP dahil, Grubu bulunan tüm partilerin, bu dönemde yüksek bir hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini bekliyoruz. Stratejik önemi anlaşılan Terörsüz Türkiye hedefine suhuletle ulaşması için işbirliğine, birlikte çalışma ruhunun geliştirilmesine ihtiyacımız var

Erdoğan'dan İsrail eleştirisi

Saldırıları çok vahim boyutlarda. Gazze'de 2 milyon masum sivil var, üzerlerine bomba yağıyor. Holocaust'ta Gazze'deki kadar olmadı. Netanyahu, soykırım suçunda, zalim Hitler’i çoktan geride bırakmıştır. Umarız, akıbetleri aynı olmaz. Umarım akıbetleri aynı olmaz

İran mesajı: Kendisini savunma meşru hukuki bir haktır

İran'daki hedeflere saldırdı, haydutluk sahasını genişletti. İran'ın, İsrail'in haydutluğu karşısında kendisini savunma meşru hukuki bir haktır. İran gözü dönmüş şımarık bir ülke tarafından saldırıya uğradı. İsrail terör eylemi gerçekleştiriyor. Uluslararası kurumlar sessiz kalıyor. İsrail'in şımarıklığına destek verenler kadar, sessiz kalanların da eline, alnına, katledilen sivillerin, öldürülen bebeklerin, çocukların kanı sıçramıştır. Bu saldırıların Türkiye'ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde. Her türlü olumsuzluğa, senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık. Şunu herkesin bilmesi lazım; biz bakkal işletmiyoruz. Dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz.

İran için diplomasi trafiği

Putin ile meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Sürekli temas halindeyiz. İran ile de en başından beri konuşuyoruz.

İsrail'e karşı ortak tedbir

Bölgemizde İsrail terörüne karşı ortak tedbir alınmak isteniyorsa herkes şapkasını önünde koyup düşünmelidir.
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