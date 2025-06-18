https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/antalyada-mandagoz-baligi-ilk-kez-goruldu-incelemeye-alindi-1097110942.html
Antalya’da 'Mandagöz' balığı ilk kez görüldü: İncelemeye alındı
Antalya’da 'Mandagöz' balığı ilk kez görüldü: İncelemeye alındı
Sputnik Türkiye
Antalya Körfezi'nde ilk kez görülen mandagöz balığı, bilimsel adıyla Priacanthus Sagittarius, göç eden tropik türlerin Akdeniz'deki yayılımını bir kez daha... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T11:29+0300
2025-06-18T11:29+0300
2025-06-18T11:29+0300
yaşam
priacanthus sagittarius
akdeniz
antalya
kızıldeniz
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Tropikal denizlerde yaşayan ve gözlerinin büyüklüğüyle dikkat çeken "mandagöz" balığı, ilk kez Antalya Körfezi’nde yakalandı. Maden Koyu açıklarında, uzatma ağı ile avlanan balık, 70 metre derinlikten çıkarıldı. 94 gram ağırlığında olan bu tür, incelenmek üzere Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne gönderildi.Bilimsel i̇smiyle Priacanthus SagittariusAkdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın bilimsel isminin Priacanthus Sagittarius olduğunu belirtti. Balığın, Kızıldeniz kaynaklı bir tür olduğunu vurgulayan Gökoğlu, şu bilgileri verdi:“Bilimsel olarak ilk kez 2009 yılında İsrail kıyılarında tespit edildi. Ardından ikinci kayıt yine aynı bölgeden geldi. Üçüncü kayıt ise 2018 yılında Mersin Dana Adası açıklarından biz bildirmiştik. Şimdi de Antalya Körfezi’nde yakalanarak kayıt altına alındı.”Mandagöz mercan: Zehirsiz ve yenilebilirBalığın görünüm olarak mercan türlerine benzemesi nedeniyle "mandagöz mercan" olarak da adlandırıldığını belirten Gökoğlu, şöyle devam etti:“Eti yenilebilen, zehirsiz bir tür. Şu anda Kızıldeniz kökenli türlerin sayısı 71’e yükseldi. Bu sayının önümüzdeki süreçte daha da artmasını bekliyoruz. Bu türün batıya doğru yayılımı sürüyor. Antalya Körfezi’nde yakalanması, göçün sürdüğünün bir göstergesi.”Akdeniz ekosisteminde son yıllarda tespit edilen yeni tür sayısındaki artış, deniz biyologları açısından dikkatle izleniyor. Kızıldeniz kökenli 71 türün Akdeniz'e yerleşmiş olması, bölgede biyolojik çeşitlilikte büyük bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor.
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priacanthus sagittarius, akdeniz, antalya, kızıldeniz
priacanthus sagittarius, akdeniz, antalya, kızıldeniz
Antalya’da 'Mandagöz' balığı ilk kez görüldü: İncelemeye alındı
Antalya Körfezi'nde ilk kez görülen mandagöz balığı, bilimsel adıyla Priacanthus Sagittarius, göç eden tropik türlerin Akdeniz'deki yayılımını bir kez daha gözler önüne serdi. Kızıldeniz kökenli bu balık, 70 metre derinlikte yakalanarak Akdeniz Üniversitesi’nde incelenmeye alındı. Tür sayısı 71’e ulaştı.
Tropikal denizlerde yaşayan ve gözlerinin büyüklüğüyle dikkat çeken "mandagöz" balığı, ilk kez Antalya Körfezi’nde yakalandı. Maden Koyu açıklarında, uzatma ağı ile avlanan balık, 70 metre derinlikten çıkarıldı. 94 gram ağırlığında olan bu tür, incelenmek üzere Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne gönderildi.
Bilimsel i̇smiyle Priacanthus Sagittarius
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balığın bilimsel isminin Priacanthus Sagittarius olduğunu belirtti. Balığın, Kızıldeniz kaynaklı bir tür olduğunu vurgulayan Gökoğlu, şu bilgileri verdi:
“Bilimsel olarak ilk kez 2009 yılında İsrail kıyılarında tespit edildi. Ardından ikinci kayıt yine aynı bölgeden geldi. Üçüncü kayıt ise 2018 yılında Mersin Dana Adası açıklarından biz bildirmiştik. Şimdi de Antalya Körfezi’nde yakalanarak kayıt altına alındı.”
Mandagöz mercan: Zehirsiz ve yenilebilir
Balığın görünüm olarak mercan türlerine benzemesi nedeniyle "mandagöz mercan" olarak da adlandırıldığını belirten Gökoğlu, şöyle devam etti:
“Eti yenilebilen, zehirsiz bir tür. Şu anda Kızıldeniz kökenli türlerin sayısı 71’e yükseldi. Bu sayının önümüzdeki süreçte daha da artmasını bekliyoruz. Bu türün batıya doğru yayılımı sürüyor. Antalya Körfezi’nde yakalanması, göçün sürdüğünün bir göstergesi.”
Akdeniz ekosisteminde son yıllarda tespit edilen yeni tür sayısındaki artış, deniz biyologları açısından dikkatle izleniyor. Kızıldeniz kökenli 71 türün Akdeniz'e yerleşmiş olması, bölgede biyolojik çeşitlilikte büyük bir değişim yaşandığını ortaya koyuyor.