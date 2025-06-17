https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/ticaret-bakanligindan-sinir-kapilari-icin-yeni-tedbirler-1097078537.html

Ticaret Bakanlığı'ndan sınır kapıları için yeni tedbirler

Ticaret Bakanlığı'ndan sınır kapıları için yeni tedbirler

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, gümrük sınır kapılarında yaz dönemi artan yolcu geçişlerine yönelik bir dizi tedbir aldı. 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T09:51+0300

2025-06-17T09:51+0300

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gümrük

ticaret bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların yaz tatili dönemlerinde ülkeye yabancı plakalı kara taşıtlarıyla gelmeleri sonucu özellikle haziran-ağustos döneminde Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır kapılarında yoğunluk yaşandığı bildirildi.Görevli sayısı artırıldıBu kapsamda 2024 yaz döneminde Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca personel takviyesi sağlanarak görevli sayılarının artırıldığı hatırlatılan açıklamada, vatandaşların yurda giriş ve çıkış işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmamasının sağlandığı kaydedildi.Açıklamada, 2025 yaz döneminde de benzer yoğunluğun yaşanmasının öngörüldüğüne işaret edilerek, özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında yolcu geçişlerinin hızlandırılması ve vatandaşların işlemlerini konforlu şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla tedbirler alındığının altı çizildi.Düzenlemelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

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