https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/ticaret-bakanligindan-sinir-kapilari-icin-yeni-tedbirler-1097078537.html
Ticaret Bakanlığı'ndan sınır kapıları için yeni tedbirler
Ticaret Bakanlığı'ndan sınır kapıları için yeni tedbirler
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, gümrük sınır kapılarında yaz dönemi artan yolcu geçişlerine yönelik bir dizi tedbir aldı. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T09:51+0300
2025-06-17T09:51+0300
2025-06-17T10:28+0300
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gümrük
ticaret bakanlığı
pasaport
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların yaz tatili dönemlerinde ülkeye yabancı plakalı kara taşıtlarıyla gelmeleri sonucu özellikle haziran-ağustos döneminde Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır kapılarında yoğunluk yaşandığı bildirildi.Görevli sayısı artırıldıBu kapsamda 2024 yaz döneminde Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca personel takviyesi sağlanarak görevli sayılarının artırıldığı hatırlatılan açıklamada, vatandaşların yurda giriş ve çıkış işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmamasının sağlandığı kaydedildi.Açıklamada, 2025 yaz döneminde de benzer yoğunluğun yaşanmasının öngörüldüğüne işaret edilerek, özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında yolcu geçişlerinin hızlandırılması ve vatandaşların işlemlerini konforlu şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla tedbirler alındığının altı çizildi.Düzenlemelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/dunyanin-en-garip-koyu-104-yildir-ayni-ailenin-yarisi-turkiyede-yarisi-gurcistanda-yasiyor-1096854733.html
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gümrük, ticaret bakanlığı, pasaport
gümrük, ticaret bakanlığı, pasaport
Ticaret Bakanlığı'ndan sınır kapıları için yeni tedbirler
09:51 17.06.2025 (güncellendi: 10:28 17.06.2025)
Ticaret Bakanlığı, gümrük sınır kapılarında yaz dönemi artan yolcu geçişlerine yönelik bir dizi tedbir aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt dışında yaşayan vatandaşların yaz tatili dönemlerinde ülkeye yabancı plakalı kara taşıtlarıyla gelmeleri sonucu özellikle haziran-ağustos döneminde Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır kapılarında yoğunluk yaşandığı bildirildi.
Bu kapsamda 2024 yaz döneminde Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca personel takviyesi sağlanarak görevli sayılarının artırıldığı hatırlatılan açıklamada, vatandaşların yurda giriş ve çıkış işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmamasının sağlandığı kaydedildi.
Açıklamada, 2025 yaz döneminde de benzer yoğunluğun yaşanmasının öngörüldüğüne işaret edilerek, özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında yolcu geçişlerinin hızlandırılması ve vatandaşların işlemlerini konforlu şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla tedbirler alındığının altı çizildi.
Düzenlemelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:
"Bu gümrük kapılarına diğer bölgelerden çok sayıda gümrük personeli takviyesi sağlanmıştır. Pasaport işlemlerinde görev alacak emniyet personeli sayısı da artırılarak yolcu peronlarında tam kapasite çalışma sağlanmıştır. Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde yolcu giriş peron sayısı 12'den 24'e çıkarılmıştır. Tüm peronlar, gerekli emniyet personeli takviyesiyle faal hale getirilmiş, hem pasaport hem de gümrük işlemlerinin kesintisiz yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır."