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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay duyurdu: 'Ek zam ve primler kalkmazsa işten çıkarmalar kaçınılmaz'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay duyurdu: 'Ek zam ve primler kalkmazsa işten çıkarmalar kaçınılmaz'
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, işten çıkarmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, 2025 Eylül ayında ek zam yapılmaması ve bazı... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T00:38+0300
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Cemil Tugay, ek zam ve teşvik primlerinin kaldırılması koşuluyla işten çıkarmaların durdurulabileceğini açıkladı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla belediyeye bağlı şirketlerden işçi çıkarılmasına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Tugay, seçimlerden üç gün önce İzdoğa, İzulaş ve İzbeton'la Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilere yüksek oranlarda zam yapıldığını ve bu durumun belediye bütçesiyle sürdürülemez hale geldiğini belirtti. 2025 yılı Mart ayında yüzde 42 zam yapılan taban ücretlerin, Eylül ayında TÜFE oranında yeniden artırılmasının belediyeye maliyetinin işçi başına aylık 180–210 bin liraya ulaşacağını vurgulayan Tugay, işe devam ve sağlık raporu almama gibi 'emsalsiz teşvik primlerinin' de kabul edilemez olduğunu ifade etti.Tugay, söz konusu ücret artışlarının diğer iştiraklerde de örnek gösterildiğini, bunun tüm bütçeyi tükettiğini ve işçi sayısının azaltılmasının kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi. Belediye-İş Sendikası'nın sözleşmeden geri adım atmayacağını ve dava tehdidinde bulunduğunu aktaran Tugay, ''İşçilerimize ve Belediye-İş Yetkililerine çağrımızı yinelemek isteriz: a) 2025 Eylül ayında ek zam yapılmasın. b) İşe devam teşvik primi ve sağlık raporu almama teşvik primi kaldırılsın. Diğer tüm çalışanlarımızın ve sendikalarımızın yaptığı fedakarlığa ve nihayetinde Belediyemizin işlerliğine katkı sağlayın. Bu şartla zorunlu işten çıkartma sürecini durduralım. Aksi her durumda zorunlu olarak toplu işten çıkartma süreci devam edecektir'' dedi.
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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, iş, iş yeri, iş insanı, işçi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, iş, iş yeri, iş insanı, işçi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay duyurdu: 'Ek zam ve primler kalkmazsa işten çıkarmalar kaçınılmaz'

00:38 17.06.2025 (güncellendi: 00:40 17.06.2025)
© TwitterCemil Tugay
Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© Twitter
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, işten çıkarmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, 2025 Eylül ayında ek zam yapılmaması ve bazı teşvik primlerinin kaldırılması şartıyla zorunlu işten çıkarmaların durdurulabileceğini belirtti. Aksi halde toplu işten çıkarmaların zorunlu olarak devam edeceğini vurguladı.
Cemil Tugay, ek zam ve teşvik primlerinin kaldırılması koşuluyla işten çıkarmaların durdurulabileceğini açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla belediyeye bağlı şirketlerden işçi çıkarılmasına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Tugay, seçimlerden üç gün önce İzdoğa, İzulaş ve İzbeton'la Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilere yüksek oranlarda zam yapıldığını ve bu durumun belediye bütçesiyle sürdürülemez hale geldiğini belirtti.
2025 yılı Mart ayında yüzde 42 zam yapılan taban ücretlerin, Eylül ayında TÜFE oranında yeniden artırılmasının belediyeye maliyetinin işçi başına aylık 180–210 bin liraya ulaşacağını vurgulayan Tugay, işe devam ve sağlık raporu almama gibi 'emsalsiz teşvik primlerinin' de kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Tugay, söz konusu ücret artışlarının diğer iştiraklerde de örnek gösterildiğini, bunun tüm bütçeyi tükettiğini ve işçi sayısının azaltılmasının kaçınılmaz hale geldiğini dile getirdi. Belediye-İş Sendikası'nın sözleşmeden geri adım atmayacağını ve dava tehdidinde bulunduğunu aktaran Tugay, ''İşçilerimize ve Belediye-İş Yetkililerine çağrımızı yinelemek isteriz: a) 2025 Eylül ayında ek zam yapılmasın. b) İşe devam teşvik primi ve sağlık raporu almama teşvik primi kaldırılsın. Diğer tüm çalışanlarımızın ve sendikalarımızın yaptığı fedakarlığa ve nihayetinde Belediyemizin işlerliğine katkı sağlayın. Bu şartla zorunlu işten çıkartma sürecini durduralım. Aksi her durumda zorunlu olarak toplu işten çıkartma süreci devam edecektir'' dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Bin 30 civarında çalışanla yollarımızı ayıracağız
12 Haziran , 13:38
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