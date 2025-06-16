https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/istanbulda-iki-gorusme-yapilmisti-abd-rusyayla-diplomatik-temsilciliklere-iliskin-muzakereleri-1097064997.html

İstanbul'da iki görüşme yapılmıştı: ABD, Rusya'yla diplomatik temsilciliklere ilişkin müzakereleri iptal etti

İstanbul'da iki görüşme yapılmıştı: ABD, Rusya'yla diplomatik temsilciliklere ilişkin müzakereleri iptal etti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Rusya'yla diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerini normalleştirmek için yapılan müzakereleri iptal ettiği açıklandı. 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T16:01+0300

2025-06-16T16:01+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rus tarafıyla diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerinin normalleştirilmesi için yapılan müzakereleri iptal ettiğini duyurdu.Zaharova, gazetecilerin son olarak 10 Nisan'da yapılan müzakerelerin bir sonraki turunun tarihiyle ilgili soruları karşısında, "Bugün itibarıyla, iki ülkenin diplomatik misyonlarının faaliyetlerinin normalleştirilmesi amacıyla 'rahatsız edici unsurların' ortadan kaldırılmasına yönelik ikili istişareler kapsamında yapılması planlanan bir sonraki toplantı, Amerikalı müzakerecilerin inisiyatifiyle iptal edildi" yanıtını verdi. Zaharova, ABD tarafının verdiği bu aranın çok uzun sürmeyeceğini umduklarını ifade etti.İki ülke yetkilileri, bu müzakereler kapsamında 27 Şubat ve 10 Nisan'da İstanbul'da bir araya gelmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve ABD'nin diplomatik temsilciliklerinin çalışmalarının normalleştirilmesine ilişkin İstanbul'da gerçekleştirdikleri son müzakere turuna ilişkin açıklama yayınlamıştı.Açıklamada, Rusya’nın ABD tarafından el konulan diplomatik mülklerin iadesini gündeme getirdiği ve tarafların bir ‘yol haritası’ geliştirme konusunda mutabık kaldıkları belirtilerek, “Rusya Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, özellikle Rus temsilcilerin hasarları inceleyip değerlendirebilmeleri için tesislere derhal erişim sağlanması da dahil olmak üzere bu yönde acil pratik adımlar atılmasının önemini vurguladı” denmişti.İki ülke temsilcilerinin ayrıca vize düzenlenmesi ve ev sahibi ülkedeki diplomatların dolaşımını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürme konusunda anlaştıkları kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/rusya-ve-abd-heyetleri-arasinda-istanbulda-gerceklesen-gorusmelerin-sonuclari-aciklandi-1095301081.html

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