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Hapis cezasını para cezasına çevireceğini iddia eden avukat adliyede gözaltına alındı: 10 milyon liralık vurgun
Hapis cezasını para cezasına çevireceğini iddia eden avukat adliyede gözaltına alındı: 10 milyon liralık vurgun
Sputnik Türkiye
Sahte evrak düzenleyerek müvekkilini dolandıran avukata adliyede suç üstü operasyon düzenlendi. Serkan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T16:59+0300
2025-06-16T16:59+0300
türki̇ye
avukat
sahte avukat
dolandırıcılık
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İstanbul'da müvekkilini hapis cezasını para cezasına çeviriyorum diye kandıran avukat gözaltına alındı.Müvekkile tahliye sözüYasemin B. cezaevinde bulunan sevgilisinin tahliyesi için İstanbul Barosu avukatlarından Serkan K. ile anlaştı.Serkan K, vekaletname vermeyen, sadece danışmanlık hizmetlerini yürüttüğü Yasemin B'ye geçmişte hapis cezalarını adli para cezalarına çevirttiğine ilişkin sahte evrakları göstererek güvenini kazandı.Yaklaşık 600 bin lira aldıAğır Ceza Başkanlığı yapan bir hakimin adını kullanıp, sahte tahliye kağıtları ile Adalet Bakanlığının düzenlediğini aktardığı "Tahliyesinde sakınca bulunmamaktadır." yazılı sahte evrakı da Yasemin B'ye ibraz eden avukat Serkan K, mahkemece iade edileceği bahanesiyle bir kısmı elden olmak üzere 578 bin 900 lira aldı.Tahliye olmadı, şikayet ettiYasemin B, sevgilisinin tahliye edilmemesi üzerine durumu aktardığı başka bir avukatın da yönlendirmesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca avukat hakkında soruşturma başlatıldı.Anadolu Adliyesi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, büroda görevli savcının talimatıyla avukat Serkan K'yi yakalamak için harekete geçti.Adliyede suçüstü: Sahte evrakla yakalandıMüşteki Yasemin B'nin buluşmak için adliyeye çağırdığı Serkan K. polis ekiplerince gözaltına alındı.Avukatın üst aramasında Yasemin B'nin sevgilisinin tahliye olduğuna ilişkin sahte evrak da bulundu."Sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu, bu konulardan yargılanıp, ceza aldığı tespit edilen Serkan K'nın başka kişileri de bu yöntemle 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.'Banka havalesiyle 406 bin 700 lira tutarında para tahsil ettiğim doğrudur'Şüpheli Serkan K, operasyonunun talimatını veren Özel Soruşturma Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinde suçlamaları kabul ettiği beyanında bulundu.Yasemin B. tarafından kendisine verilen herhangi bir vekaletname olmadığını kaydeden Serkan K, "Banka dekontlarıyla da görüldüğü şekilde kendisinden banka havalesiyle 406 bin 700 lira tutarında para tahsil ettiğim doğrudur. Yasemin B'ye göndermiş olduğum mahkeme ve resmi daire evrakını da kabul ediyorum. Bunların bir kısmının onu aldatmak amacıyla sahte oluşturulduğunu kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.'Pişmanım'Şüpheli avukat, ilk etapta bu kişilere hukuki yardımda bulunacağını iddia ederek, "Süreçlerin devamında müşteki Yasemin B'den sahte oluşturduğum bazı evrakla tarafıma duyduğu güvenden de faydalanarak banka havalesiyle bir kısım menfaatler temin ettiğim doğrudur. Şahıstan elden hiçbir şekilde para aldığımı kabul etmiyorum. Bu konuda pişmanım." savunmasında bulundu.Savcının nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazdığı sevk yazısında, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullandığı, çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediği belirtildi.Avukata tutuklama talebiYazıda, şüpheli avukatın yüksek miktarlarda tahsilat yapıp haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirdiği de kaydedilerek, tutuklanması talep edildi.Şüpheli Serkan K'nin "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/bakanliktan-dolandiricilik-uyarisi-tatile-gidecegim-derken-dolandiricilarin-tuzagina-dusmeyin-1096209943.html
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avukat, sahte avukat, dolandırıcılık
avukat, sahte avukat, dolandırıcılık

Hapis cezasını para cezasına çevireceğini iddia eden avukat adliyede gözaltına alındı: 10 milyon liralık vurgun

16:59 16.06.2025
© AAAvukat
Avukat - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
© AA
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Sahte evrak düzenleyerek müvekkilini dolandıran avukata adliyede suç üstü operasyon düzenlendi. Serkan K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul'da müvekkilini hapis cezasını para cezasına çeviriyorum diye kandıran avukat gözaltına alındı.

Müvekkile tahliye sözü

Yasemin B. cezaevinde bulunan sevgilisinin tahliyesi için İstanbul Barosu avukatlarından Serkan K. ile anlaştı.
Serkan K, vekaletname vermeyen, sadece danışmanlık hizmetlerini yürüttüğü Yasemin B'ye geçmişte hapis cezalarını adli para cezalarına çevirttiğine ilişkin sahte evrakları göstererek güvenini kazandı.

Yaklaşık 600 bin lira aldı

Ağır Ceza Başkanlığı yapan bir hakimin adını kullanıp, sahte tahliye kağıtları ile Adalet Bakanlığının düzenlediğini aktardığı "Tahliyesinde sakınca bulunmamaktadır." yazılı sahte evrakı da Yasemin B'ye ibraz eden avukat Serkan K, mahkemece iade edileceği bahanesiyle bir kısmı elden olmak üzere 578 bin 900 lira aldı.

Tahliye olmadı, şikayet etti

Yasemin B, sevgilisinin tahliye edilmemesi üzerine durumu aktardığı başka bir avukatın da yönlendirmesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca avukat hakkında soruşturma başlatıldı.
Anadolu Adliyesi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, büroda görevli savcının talimatıyla avukat Serkan K'yi yakalamak için harekete geçti.

Adliyede suçüstü: Sahte evrakla yakalandı

Müşteki Yasemin B'nin buluşmak için adliyeye çağırdığı Serkan K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Avukatın üst aramasında Yasemin B'nin sevgilisinin tahliye olduğuna ilişkin sahte evrak da bulundu.
"Sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu, bu konulardan yargılanıp, ceza aldığı tespit edilen Serkan K'nın başka kişileri de bu yöntemle 10 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

'Banka havalesiyle 406 bin 700 lira tutarında para tahsil ettiğim doğrudur'

Şüpheli Serkan K, operasyonunun talimatını veren Özel Soruşturma Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinde suçlamaları kabul ettiği beyanında bulundu.
Yasemin B. tarafından kendisine verilen herhangi bir vekaletname olmadığını kaydeden Serkan K, "Banka dekontlarıyla da görüldüğü şekilde kendisinden banka havalesiyle 406 bin 700 lira tutarında para tahsil ettiğim doğrudur. Yasemin B'ye göndermiş olduğum mahkeme ve resmi daire evrakını da kabul ediyorum. Bunların bir kısmının onu aldatmak amacıyla sahte oluşturulduğunu kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

'Pişmanım'

Şüpheli avukat, ilk etapta bu kişilere hukuki yardımda bulunacağını iddia ederek, "Süreçlerin devamında müşteki Yasemin B'den sahte oluşturduğum bazı evrakla tarafıma duyduğu güvenden de faydalanarak banka havalesiyle bir kısım menfaatler temin ettiğim doğrudur. Şahıstan elden hiçbir şekilde para aldığımı kabul etmiyorum. Bu konuda pişmanım." savunmasında bulundu.
Savcının nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazdığı sevk yazısında, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullandığı, çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediği belirtildi.

Avukata tutuklama talebi

Yazıda, şüpheli avukatın yüksek miktarlarda tahsilat yapıp haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirdiği de kaydedilerek, tutuklanması talep edildi.
Şüpheli Serkan K'nin "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Deniz - Sahil - Plaj - Yaz tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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Bakanlıktan 'dolandırıcılık' uyarısı: Tatile gideceğim derken dolandırıcıların tuzağına düşmeyin
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