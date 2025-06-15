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Sosyal medyada paylaşanlar dikkat, beraat kararı bozuldu: Yargıtay'dan kritik ceza tutanağı kararı
Sosyal medyada paylaşanlar dikkat, beraat kararı bozuldu: Yargıtay'dan kritik ceza tutanağı kararı
Sputnik Türkiye
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, cezai işlem uygulayan görevlilerinin adı, soyadını içeren ceza tutanaklarını paylaşan kişi hakkındaki beraat kararını bozarak... 15.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-15T12:44+0300
2025-06-15T12:44+0300
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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, cezai işlem uygulayan kamu görevlilerinin adı, soyadı, sicil numarası ve imzalarını içeren ceza tutanaklarını sosyal medyada paylaşan kişi hakkındaki beraat kararını bozarak, eylemin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna hükmetti.Cezayı Facebook'ta paylaşmıştıDairenin kararına göre, Antalya'da bir kamu görevlisi, bir kişiye idari para cezası uygulayarak, ceza karar tutanağını tebliğ etti. Ceza alan kişi, görevli memurun adı, soyadı, sicil numarası ve imzasının bulunduğu tutanağın fotoğrafını çekip Facebook hesabında paylaştı.Kişisel verilerin gizlenmeden paylaşıldığını gören kamu görevlisinin şikayeti üzerine, paylaşımı yapan kişi hakkında dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.Yargıtay beraat kararını bozduİstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle yerel mahkeme kararını kaldırarak sanığın beraatine hükmetti.Beraat kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna karar vererek, istinaf mahkemesinin beraat hükmünü bozdu.Ceza tutanağı paylaşmak suç mu?Dairenin kararında, sanığın, şikayetçi kamu görevlisinin adı, sicil numarası ve imzasının yer aldığı idari para cezası karar tutanağının fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştığı belirtildi.Kişisel verilerin paylaşılmasının suç olduğu anımsatılan kararda, "Kişisel veri niteliğinde olan bilgileri gizlemeden olduğu gibi paylaşan sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun sübut bulduğu ve ilk derece mahkemesinin suçun sübutuna yönelik kabulünde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gözetilmeden, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülüp, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, hukuka aykırıdır." ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/yargitaydan-emsal-yillik-izin-karari-sureyi-kaciran-ucretini-alamayacak-1096935221.html
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yargıtay, ceza, mahkeme

Sosyal medyada paylaşanlar dikkat, beraat kararı bozuldu: Yargıtay'dan kritik ceza tutanağı kararı

12:44 15.06.2025
© İHA / HACER İNCİ - MEDENİ TOPALOĞLU - MEHMET KAAN KURT-Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyrettiği için ceza kesilen minibüsçü, "Havalar çok sıcak" diyerek cezaya itiraz etti.
Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyrettiği için ceza kesilen minibüsçü, Havalar çok sıcak diyerek cezaya itiraz etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
© İHA / HACER İNCİ - MEDENİ TOPALOĞLU - MEHMET KAAN KURT-
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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, cezai işlem uygulayan görevlilerinin adı, soyadını içeren ceza tutanaklarını paylaşan kişi hakkındaki beraat kararını bozarak, eylemin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna hükmetti.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, cezai işlem uygulayan kamu görevlilerinin adı, soyadı, sicil numarası ve imzalarını içeren ceza tutanaklarını sosyal medyada paylaşan kişi hakkındaki beraat kararını bozarak, eylemin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Cezayı Facebook'ta paylaşmıştı

Dairenin kararına göre, Antalya'da bir kamu görevlisi, bir kişiye idari para cezası uygulayarak, ceza karar tutanağını tebliğ etti. Ceza alan kişi, görevli memurun adı, soyadı, sicil numarası ve imzasının bulunduğu tutanağın fotoğrafını çekip Facebook hesabında paylaştı.
Kişisel verilerin gizlenmeden paylaşıldığını gören kamu görevlisinin şikayeti üzerine, paylaşımı yapan kişi hakkında dava açıldı. Yerel mahkeme, sanığı "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay beraat kararını bozdu

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle yerel mahkeme kararını kaldırarak sanığın beraatine hükmetti.
Beraat kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığın eyleminin "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturduğuna karar vererek, istinaf mahkemesinin beraat hükmünü bozdu.

Ceza tutanağı paylaşmak suç mu?

Dairenin kararında, sanığın, şikayetçi kamu görevlisinin adı, sicil numarası ve imzasının yer aldığı idari para cezası karar tutanağının fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştığı belirtildi.
Kişisel verilerin paylaşılmasının suç olduğu anımsatılan kararda, "Kişisel veri niteliğinde olan bilgileri gizlemeden olduğu gibi paylaşan sanık hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunun sübut bulduğu ve ilk derece mahkemesinin suçun sübutuna yönelik kabulünde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gözetilmeden, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülüp, dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi, hukuka aykırıdır." ifadeleri yer aldı.
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